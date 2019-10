Minden, amit eddig a PS5 és az Xbox Scarlett hardveréről tudunk

Akár tetszik, akár nem, küszöbön a következő generáció. Bár szinte tegnap volt, hogy először kézbe vettük a PS4 vagy az Xbox One kontrollerét, és bár őszintén szólva mi még nem igazán érezzük azt, hogy megfáradt volna a generáció - elég csak olyan címekre gondolni, mint a Red Dead Redemption 2 -, azonban a Sony és a Microsoft várhatóan jövőre lecseréli a kérdéses masinákat, hogy jövő karácsonykor már a PS5 és az Xbox Scarlett lapulhasson a fa alatt.









Mindez egyelőre természetesen még csak egyfajta előrejelzés, mondhatni spekuláció, de a csapból is kiszivárgott részletek folynak már, sőt mi több, akadnak azért konkrétumok arról, hogy miféle hardverre számíthatunk a két masinától. Mivel ezen a téren elég komoly zavart okoztak a különféle szóbeszédek, úgy döntöttünk, hogy összeállítunk nektek egy gyorstalpalót arról, hogy mit tudunk eddig a két konzol hardvereiről.Bár megtehetnénk, hogy külön-külön bemutatjuk a PS5-öt és az Xbox Scarlettet, azonban az eddigi részletek alapján a két masina annyira hasonlít egymásra a hardverek tekintetében, hogy rengeteg múlik majd ismét az összetevők optimalizált kihasználásában, mindenekelőtt pedig abban, hogy milyen tartalom, azaz milyen exkluzívok érkezhetnek a két platformra. Biztos ugyanis, hogy a két gépezet AMD-alapokra épül fel, és elég nagy a valószínűsége annak, hogy a Zen 2-es architektúra kerülhet a középpontba.Ezt a Microsoft gyakorlatilag már meg is erősítette korábban, amikor az újgenerációs Xbox-hardverről beszéltek, de a Sony is szónokolt már arról, hogy masinájuk lelkét egy harmadik generációt képviselő Ryzen CPU adja. Nem kizárt tehát, hogy hellyel-közzel ugyanaz, de legalábbis ugyanolyan teljesítményű lapkára építik rá a teljes hardvert, ami az optimalizálásban kifejezetten előnyös lehet majd.Bár a grafikus kártyákról is biztos, hogy AMD alapokra épülnek fel, hiszen egy AMD processzorhoz illik ilyesmit pakolni, azonban konkrétumok helyett egyelőre csak annyi biztos, hogy mindkét masinába igazi szörnyetegek kerülhetnek. A PS5-be például egy Radeon Navit köszönthetünk majd, pontosabban egy ezen a konstrukción alapuló grafikus vezérlőt, mely a pletykák szerint akkora teljesítményre lesz képest, mint az Nvidia jelenlegi csúcskártyái, avagy a GeForce RTX 2070 és az RTX 2080.Sajnos az Xbox Scarlett esetében nem ennyire tiszta a helyzet, ott csak annyi bizonyos, hogy a Radeon RDNA technológiájára épül majd fel a grafikus vezérlő. Ez könnyen azt is jelentheti, hogy olyan VGA kerülhet a Microsoft konzoljába, ami még a PC-s piacon sem elérhető, hiszen az AMD Navi 10-es technológia csak részben épül RDNA-ra, teljes egészében a talán jövőre megjelenő új lapkákkal állhat át a gyártó. Ha valóban így lesz, akkor az azt jelenti, hogy - ha csak nem módosított a Sony időközben -, akkor az új Xbox grafikus kártyája nagyobb durranás lehet. Persze azért még ne írjuk le a dolgot, hiszen korábban a PS5-ről 14 teraflopos teljesítményt is pletykáltak már...Bár félinformációkat sem nagyon csepegtettek el a memória és a tárhely kapcsán egyik konzolról sem, azonban a pletykák alapján a PS5-be 24GB RAM kerülhet. Ebből 20GB GDDR6-os tisztán a játékoknak lesz fenntartva, a maradék 4 GB azonban DDR4-es variánsból az operációs rendszer számára marad. Mivel az adattárolás java már felhőben történik majd, talán nem meglepő, hogy a PS5 kapcsán 2TB-os SSD-ről szólnak a hírek, ami nemcsak elegendő méret, de mindemellett brutálisan gyors is lehet majd.Sajnos az Xbox Scarlett esetén ennyire konkrét részletek még csak szivárgás szintjén sem jelentek meg, de az már biztos és hivatalos, hogy GDDR6 RAM-ot pakol bele a Microsoft, viszont hogy mégis mennyit, azt nem tudni még. Vélhetően ezen a téren nem lesz jelentős különbség a PS5-höz mérten, és magunkba nézve a tárhely tekintetében is logikus lenne az SSD mellett a 2TB-os kapacitás. Persze a meghajtó nélküli Xbox One után...