Miért olyan óriási siker még mindig a GTA V?

A játéktörténelem egyik legnagyobb sikertörténete minden túlzás nélkül a GTA V nevéhez köthető. A Rockstar ugyanis az előző generáció végén robbant be a játékkal még PC-re, PS3-ra és Xbox 360-ra, és bár akkor is repkedtek a milliók, már az első napon 800 millió dollárt, három nap alatt pedig 1 milliárd dollárt termelt a készítőknek, de azért az érkező kurrens generáció majdnem derékba törte ezt az indítást.









A Rockstar azonban egy ügyes manőverrel átkormányozta PS4-re és Xbox One-ra is a játékot - sőt, ha így folytatódik tovább, akkor a következő generáció is kap majd egy frissített változatot -, ami a világ legjobb üzleti döntése volt, hiszen azóta 100 millió leszállított példánynál és 6 milliárd dolláros bevételnél tart világszerte a játék. Egyetlen játék!Hogy minek köszönheti még mindig ezt az elképesztő sikerét a GTA V? Ezen méláztunk el egy kicsit az alábbiakban, de ha kihagytunk volna valamit, hozzászólásban bátran tegyétek hozzá az álláspontotokat, hogy nektek miért tetszik még mindig a Rockstar remekműve!Marco jellemzően nem engedi ki a kezei közül a GTA játékok tesztelését, az XBOX360 verzió alapján készült tesztjében rögtön egy tízessel jutalmazta a játékot, majd jött a nextgen verzió , amelyet a PC-s port tesztje követett, amiben már a GTA Online is megkapja a maga ismertetőjét. Mindkét verzió 9 pontot ért el nálunk.Ami elsőként megfogott minket annak idején a GTA V-ben, az túlzás nélkül a történet volt. Mivel multiplayer évekig nem tartozott a játékhoz, ez természetesen nem meglepő. Bár azóta már sokszor végigértünk rajta, azonban sokadik alkalomra is tartogat meglepetéseket, lehetőségeket, és egy olyan élményt, ami a kitűnően rendezett narratívának és a zseniálisan felépített küldetéseknek hála minden egyes alkalommal képes szórakoztatni az embert.Ehhez a kiváló sztorihoz pedig emlékezetes karaktereket is társított a Rockstar. Bár Michael, de még inkább Trevor mellett Franklin egy kicsit gyengére és jellemtelenre sikerült mai szemmel, azért a három őrült hőst míg élünk, nem felejtjük el. Garantáltan egyszeri végigjátszás után is megmarad bennünk például az őrült Trevor fizimiskája, idióta beszólásai, de több mellékszereplőről is elmondható ugyanez, elég csak Michael flúgos családjára gondolni ezen a téren. Karakteralkotásból tehát szintén jelesre vizsgázott a Rockstar!Persze hiába lenne jó a sztori, azért a GTA V mindig is az óriási szabadságáról volt híres, tehát arról, hogy kis túlzással bárhová elmehettünk és bármit megtehettünk benne. Ezt az élményt a játék olyan magas szintre emelte, hogy ennél hangulatosabb, változatosabb és berendezettebb világot azóta sem sikerült alkotnia senkinek, és sanda gyanúnk, hogy a folytatás pont azért várat magára ennyit, mert a Rockstar nem hajlandó kompromisszumokra, ezáltal egy Los Santosnál és a várost körülölelő területeknél is nagyobb játszótér megalkotásán fáradozik.Napestig sorolhatnánk azokat a szembetűnő, rejtett vagy éppen emlékezetes helyszíneket, melyekre még mindig tisztán emlékezünk, hiába jártunk ott kismilliószor vagy éppen csak egyszer, például egy küldetés során. A Rockstarnak elképesztő érzéke van ahhoz, hogy olyan helyekkel töltse meg virtuális világait, hogy azok tényleg maradandóak legyenek, hogy olyan hatást keltsenek, hogy még a valóságban is szívesen felkeresnénk őket. Hogy mindezt ráadásul szabadon felfedezhetjük, bűnözhetünk, mellékes teendők sokaságát vállalhatjuk, már csak hab azon a bizonyos tortán.A siker receptjéhez azonban az óriási világ és a jó sztori még mindig nem lenne elég önmagában, hiszen ha ezeket vesszük alapul, akkor akár papíron a Watch Dogs-nak is elementáris sikernek kellett volna lennie, noha tisztában vagyunk vele, hogy ott azért más volt a helyzet.Amiért azonban sokan, kis túlzással kortól és nemtől függetlenül, akár még az alkalmi gamerek is imádják a GTA V-öt, az nem más, mint a könnyed élmények, tehát türelemmel és ügyességgel bárkiből lehet itt profi autótolvaj, vérszomjas bűnöző, pilóta, szívtipró, autóversenyző úgy, hogy nem kell szenvednie az irányítással vagy a nehéz játékelemekkel. Mi ez, ha nem az egyik kulcsa a 100 millió eladott példánynak?Elég nyilvánvaló, hogy nem hagyhatjuk ki ebből a cikkből a GTA Online-t sem, mint a GTA V többjátékos szegmensét, ami nemcsak az elképesztő extra bevételeknek alapozott meg, hanem annak is, hogy a játékról még ma, hat évvel a megjelenés után is egyfajta non plus ultraként beszélünk.Ahol ugyanis a GTA V véget ér, ott kezdődik el a GTA Online, mely még több élményt, még nagyobb szabadságot és még több lehetőséget kínál a játékosok számára, aki pedig elveszett Los Santos világában, az ennél gyakorlatilag nem is kívánhatna magának többet. Segítségével egy gyakorlatilag soha véget nem érő, letehetetlen, kerek egész, és majdhogynem tökéletes videojátékká vált a GTA V, amit az eladási adatok és a bevételek igazolnak a leginkább!Hogy az ilyen játékok merre vannak manapság? Na igen, ez egy jó kérdés.