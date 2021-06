Microsoft E3 2021 összefoglaló

Tegnap este lezajlott az E3-as szezon egyik legvártabb konferenciája, az Xbox Games Showcase. Legfőképp azért voltunk kíváncsiak az eventre, mert most egyrészt hatalmasat kellett gurítania a redmondiaknak, másrészt pedig a tavaly felvásárolt Bethesdával vállt vállnak vetve tartották meg a show-t. Listázzuk az alábbiakban a bejelentéseket!

A sort akezdte, avagy a Bethesda régóta belengetett űrhajós mókája, amihez kapcsolódóan egy igazán pofás CGI trailert kaptunk. Sokat azért nem mutattak, pont annyit, hogy felcsigázzon minket, de azért a megjelenési dátum kikandikál: 2022. november 11!

Nézd nagyban ezt a videót!

Robogunk tovább a GSC Game World gyermekére, a sokunk által várt-re, és szerencsére nem kell csalódnunk, lévén egy igencsak vaskos bemutatót kaptunk. Egy igazi furcsa hangulatbomba, benne számos gameplay jelenettel, a végén pedig egy megjelenési dátummal, miszerint 2022. április 28-án várhatjuk.Pofás előzetessel robban be a Left 4 Dead szellemi örökösként tekinthető, amit a Left 4 Dead eredeti alkotói készítenek. A premier október 12-én esedékes, mint azt tudjuk, illetve már a debütálás napján bekerül az Xbox Game Pass kínálatába.Az Avalanche Studios érkezik egy visszafogott kedvcsinálóval egy vadonatúj IP kapcsán. Ez a, amiről mindössze annyit tudunk jelenleg, hogy egy nyílt világú, kooperatív cím lesz, ér várhatóak a dél-amerikai államokban fogunk csempészekként tevékenykedni.címe bukkan fel, majd kisvártatva felüti a fejét egy jól ismert kalóz, a rum királya, Jack Sparrow. Így bizony, crossover érkezik A Karib-tenger kalózai legendás figurájával, aki június 22-étől csatlakozik a buliba.Amire abszolút nem számítottunk, hogy az Electronic Arts ide fogja hozni agameplay bemutatóját, viszont sikerült egy olyan izgalmas és sokszínű montázst összerakniuk, hogy a hajunkat is letettük tőle!Az Annapurna Interactive égisze alatt készülő időhurkos thriller, afriss trailerrel árulja el, hogy mikor fog megjelenni. Daisy Ridley és James McAvoy szinkromunkája kíséretében leplezi le a videó, hogy augusztus 19-én teszi tiszteletét ez a felülnézetes, izgalmas őrület.Hogy, hogy nem, ais megkapja a maga blokkját, így ha még nincs csömöröd tőle, akkor lesd meg mindenképp a legújabb, egyébként borzasztóan hangulatos kedvcsinálót. Augusztus 25-én most már tényleg megjelenik - legalábbis remélhetőleg...maradék játékosát is megörvendeztetik a soron következő blokkal, lévén bejelenti a Bethesda, hogy július 7-én hozzácsapják a Steel Reign címre hallgató kiegészítést ingyen a játékhoz, majd hozzáteszik gyorsan, hogy 2022-ben egy új expedíciót is kapunk, mégpedig The Pitt cím alatt.Egy borzasztóan elborult és érdekes trailerrel leplezik le a 2022-ben debütáló-t, amely leginkább úgy írható le, mintha a Gang Beasts című mókát négyzetre emelték volna őrület terén. Imádjuk!Ahogyan az szinte borítékolható volt, megtörtént a hivatalos bejelentés, mely szerint a Hades be fog robogni az Xbox konzolok kínálatába, mind One-ra, mind Series S / X-re. Minderre augusztus 13-án számíthatunk!Szinte ezt vártuk a legjobban, főleg a tavalyi megosztó bemutató után: lássuk a-et! Első kézből kapunk egy átvezető mozit, ami a sztoriba enged egy kicsit mélyebb betekintést nyújtani, melyben ismét láthatjuk Chief kálváriáját Cortana kapcsán.Ezután azonban gameplay snittekkel találkozunk a multiplayer szekcióhoz kapcsolódóan. Bár azt állították, hogy a Halo Infinite minden téren visszatér a gyökerekhez, itt inkább érződik a Halo 5 multiplayer módjának hatása, de meglátjuk, hogyan fest majd a gyakorlatban.Végre megjelenési dátumot kap a többek között Xbox-konzolokra is megjelenő, avagy a legendás második rész felújított változata. A roppant jól vágott és tető alá hozott trailer elárulja, hogy szeptember 23-án esedékes a megjelenés.A Focus Home Interactive és az Asobo Studio logója bukkan fel a képernyőn, méghozzá a nap egyik legjobb bejelentésével. A nagysikerű A Plague Tale: Innocence után elkészítik a folytatástcím alatt. A megjelenést 2022-ben várhatjuk!Rövid intermezzo a-hoz kapcsolódóan, ha esetleg még nincs tele a hócipőnk vele. Ezúttal nem a drámára helyezték a hangsúlyt, hanem sokkal inkább azokra az őrült megoldásokra, amikkel tele van a játék.A nagy népszerűségnek örvendő, cuki gazdálkodós játék, a Slime Rancher is kap egy folytatást. Ais szintúgy 2022-ben jelenik meg, és sok máshoz hasonlóan ez is kapásból landol az Xbox Game Pass kínálatában.A Microsoft is kiveszi a maga részét a mostanában tobzódó extrémsportos őrületből, lévén a stúdió bejelentette acímű snowboardos játékot, amiben az adrenalindús izgalmak már most garantálhatóak. 2021 decemberében érkezik!Minden kétséget kizáróan a nap legelborultabb, mégis egyik legérdekesebb előzetesét kapta meg az. Egy szörnyen fura orosz zenei aláfestés kíséretében tekinthetjük meg a játék legfrissebb gameplay mozzanatait, íme:Érkezik egy rövidketeaser, mintha még mindig releváns lenne, majd jön a. Igen, a Grounded még mindig él és virul, annak ellenére, hogy alig-alig jönnek frissítések a programhoz, viszont leleplezték a Shroom & Doom update-et, ami többek között egy új pókfajtát is hoz.A Suikoden-sorozat szellemi örököse, az eredeti alkotóktól származóis jön Xboxra 2023-ra, előtte pedig jön az Eiyuden Chronicle: Rising 2022-ben.Július 29-ei megjelenési dátumot kap acímű, izometrikus nézetű twin stick shooter, majd egy szörnyen látványos trailer társaságában robogunk tovább az-re, mely október 28-án érkezik.Ami viszont ezután következik, az kétség nélkül a legjobb előzetes nemcsak a komplett E3-on, de az egész évtizedben. Az Obsidian elhozta abejelentő teaserét, melyben konkrétan elmondják, hogy a legtöbb bejelentő videó miről szól. Óriási húzás, és imádnivaló, hogy milyen humora van a srácoknak!Július 27-én érkezik Xbox Series S / X-re a, majd ősszel jön egy ingyenes expanzió, amely a Top Gun: Maverick filmhez kapcsolható. Majd jön az, ami garantálható volt, de örömteli, hogy megvillantják: itt a Forza Horizon 5 első trailere, mely megmutatja, hogy Mexikóba utazunk, és minden eddiginél látványosabb lesz. Megjelenés november 9-én!Végül, de nem utolsó sorban, a show-t acímű, új Arkane játékkal zárják. A Dishonored és a Prey alkotói ezúttal egy vámpíros, mókás hangulatú kooperatív címmel készülnek, azonban mivel gameplayt nem kaptunk belőle, csak egy CGI trailert, így nem tudjuk még, mire számítsunk. 2022 nyarán esedékes, hogy a boltok polcaira kerüljön!Ez lenne hát az Xbox és a Bethesda E3-as konferenciája az idei esztendőről. Kíváncsian várjuk a véleményeteket, hogy szerintetek milyen volt a felhozatal, csalódtatok-e, vagy esetleg mely címek ragadtak meg titeket a legjobban!