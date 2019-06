Microsoft E3 2019 összefoglaló

Megkezdődött a tényleges E3 szezon a Microsoft saját bejáratú konferenciájával, amely kapcsán sajnos nem ért minket túl sok meglepetés, holott ismételten megejtették a jól ismert szöveget, miszerint minden eddiginél nagyobb a felhozatal. Lássuk, mit prezentált a redmondi brigád!

A komplett show-t a - mostanra már - Microsoft berkekbe tartozó Obsidian Entertainment aktuális munkája nyitotta meg, az Outer Worlds, melyből kaptunk egy előzetest, viszont semmi olyat nem tudtunk meg, amivel esetleg eddig nem lettünk volna tisztában.Folytattuk aztán az egészet a DmC: Devil May Cry alkotóinak friss művével, a Bleeding Edge-dzsel, ami a konferenciátá megelőzően kiszivárgott már, ám most néhány friss képsorral is megdobták az ott látottakat. A srácok egy 4v4 online kompetitív arena brawlert készítenek, amiben egyesülnek a csapat által jól megszokott őrült ötletek és karakterek. Remélhetőleg hamarosan még többet megtudunk róla, viszont egyelőre annyi információt kaptunk, hogy lesz június 27-én egy technikai alpha, valamint egyből bekerül a megjelenés után a Game Pass kínálatába.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Követte ezt egy varázslatos Ori and the Will of the Wisps trailer, ami szokás szerint lehengerlőre sikeredett, ám aztán jött az igazi gyomros a trailer végén - idén sem jelenik meg. Évek óta mutogatják az E3-on a címet, ám végül csak 2020. február 11-én fog megjelenni. Ha viszont legalább fele annyira elképesztő lesz a végleges szoftver is, mint amit eddig láttunk belőle, akkor bizony nem lehet okunk panaszra!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Korábban már megszellőztették, hogy egy Diablo-szerű ARPG érkezik a Minecraft univerzumát alapul véve, ami Minecraft Dungeons néven fogja megidézni a műfajra jól ismert elemeket - izometrikus nézet, 4 játékos online/local kooperatív, lootolás, karakterfejlesztés és megannyi ellenség.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezután kisétált Phil Spencer, hogy köszöntse az egybegyűlteket, majd bedobta az atombombát: a valaha volt legnagyobb felhozatalukat fogják prezentálni, 34 Game Pass premier, 14 Xbox Game Studios cím, szó fog esni a Project xCloud felhőszolgáltatásról és a next-gen konzolról is.Bár már az EA Play során kaptunk egy vaskos Star Wars Jedi: Fallen Order gameplayt, most egy rövidke előzetes formájában ismét emlékeztettek minket, hogy mi készül a Respawn házán belül. Hozzácsaptak néhány friss snittet, illetve a korábban látott anyagból is került be pár jelenetsor, és voilá! Kész is az új trailer, íme:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A horrorjátékok rajongói ki lettek szolgálva, merthogy az Observerről és a Layers of Fearről elhíresült Bloober Team villantott meg egy iszonyat hangulatos kedvcsinálót, amire bár azt hihettük első körben, hogy egy új Outlasttal van dolgunk, kiderült, hogy a mára már klasszikussá avanzsált Blair Witch alapján készül adaptáció. Xbox One-on és PC-n teszi majd tiszteletét a rettegés, ráadásul az Xbox Game Pass részéként a megjelenéskor, augusztus 30-án!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nem sok időt hagytak nekünk fellélegezni, azonnal berobbant a CD Projekt Red felirat, és érkezett a várva várt Cyberpunk 2077. Akik masszív gameplayben reménykedtek, azok sajnos hoppon maradtak, ellenben egy frenetikus CG trailer robogott be, ami ismételten bizonyítja, hogy egy meglehetősen mély és rétegelt sztorival lesz dolgunk. Az utolsó pár másodpercben pedig jön az igazi meglepetés: Keanu Reeves is szerepelni fog a játékban! Miután a teaser lement, a színész besétált a színpadra, hogy prezentálja számunkra azt a megjelenési dátumot, amire már oly' régóta várunk - véssétek be a naptárba a 2020 április 16-át, merthogy napra pontosan ekkor fogjuk bevenni Night City utcáit!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Túlestünk ezt követően egy Spiritfarer nevű, Ori-szerű kapott rivaldafényt, ami Xbox One-ra és PC-re jön, és kapásból a Game Pass felhozatalát fogja erősíteni. Ám utána jött a tavaly már felvezetett Battletoads remake bemutatója, ami pedig magárt beszél - a legendás cím gyönyörűen fest 4K-ban, és szerencsére ez is kapásból a Game Pass sorába katapultál megjelenést követően. A 3 fős co-op sem marad el, de lessétek meg ti magatok is a trailert:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Teljes mértékben az indie vonalra eveztünk a következő blokkban, a The Legend of Wright című, meglehetősen bizarrnak ígérkező játékkal, illetve megannyi más cím került még bemutatásra egy röpke montázs keretein belül. Köszönjük szépen, haladjunk is tovább!Kisebb meglepetésként szolgált, mikor is bejelentették, hogy mától kezdve milyen címekkel gyarapodik az Xbox Game Pass előfizetés, lévén masszív alkotások kerülnek a kínálatba: egyrészt itt van nekünk a Batman: Arkham Knight, másrészt a zseniális roguelike, a Hollow Knight Voidheart Edition, a két játékot egybefoglaló Borderlands: The Handsome Collection, végül pedig az igazi aduász: Metro Exodus!A Game Pass-szel kapcsolatos újdonságok itt még nem értek véget, merthogy élesedett PC-n is a kérdéses tagság, aminek részét több mint 100 játék képzi, köztük a Halo: The Master Chief Collection is, amiben a Halo Reach-csel indul a móka. 10 dollárt kóstál havonta, és bár most elindult néhány szoftverrel béta állapotban, a teljes felhozatal augusztusra lesz elérhető. Egyébiránt az Xbox Game Pass Ultimate (hová lehet ezt még fokozni?!) nevű újdonság képében egy 15 dolláros árcédula ellenében kapunk konzolra és PC-re is egy-egy Game Passt, valamint egy Xbox Live Gold is dukál a csomaghoz.Túlzás nélkül úgy véltük, hogy valódi felvételeket látunk, amikor a Microsoft Flight Simulator prezentációja következett, ám mint az kiderült, egy (mert ugye a címből nem lehet kitalálni egykönnyen) repülőszimulátorral van dolgunk, amivel megannyi csodálatos (értsd: CSODÁLATOS) helyszínen megfordulhatunk. Erre bizony érdemes lesz odafigyelni a későbbiekben!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Szintén szó esett már az elmúlt hónapokban az Age of Empires 2 Definitive Edition érkezéséről, ám most itt a hivatalos bejelentés is. 4K felbontásra turbózott látványvilág, újrakevert hangzás, sőt még egy soha nem látott kampánnyal is kiegészül a pakk, a The Last Khans-szal. A megjelenés idén ősszel esedékes! Bár nem számítottunk rá, de a Wasteland-széria sem maradt vadonatúj epizód nélkül. Havas tájak és a jól megszokott játékmenet fogadja majd a rajongókat, amit így öt évvel a második rész premierje után mindenképp örömmel tudunk fogadni!A show ezen pontján sétált elő Matt Booty, az Xbox Game Studios fejese, aki egy friss akvizíciós megmozdulásról rántotta le a leplet, nevezetesen a Double Fine Productions megvásárlásáról. Aki esetleg nem tudná, hozzájuk tartoznak olyan remek címek, mint a Psychonauts, a Brütal Legend és a Broken Age is. A hír után kapásból jött is egy új kedvcsináló a Psychonauts 2-höz, ami természetesen még mindig imádnivaló, és még mindig alig bírjuk kivárni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Megannyi Star Wars Lego játék van már a piacon, ellenben most minden eddiginél komplettebb kiadvány van a láthatáron a Lego Star Wars - The Skywalker Saga képében. Hogy mit tartalmaz? Mind a kilenc filmből egy adaptációt, és bár a korábbi epizódokból már készült videojáték, ebbe a variánsba nem ezek fognak bekerülni, hanem vadonatúj elgondolások. Premier 2020-ban!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Dragon Ball fanok is megkapták a jussukat, ugyanis a már előzőleg bejelentett akció-RPG, az eddig csak Project Z néven ismert szoftver bővenn prezentációt kapott. A Bandai Namco aktuális műve a Dragon Ball Z - Kakarot névre hallgat, és 2020 elején kezdi osztani a Kamehamehákat a gyanútlan játékosoknak.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ismét az indie vonalra kanyarodtunk - egyrészt láthattunk mozzanatokat a 12 Minutes-ből, ami egy rendkívül bizarr interaktív thrillernek ígérkezik, és jóeséllyel egy időhurkos koncepcióval kell számolnunk. Mindeközben a szintén korábban már látott Way to the Woods is kapott egy hangulatos kis kedvcsinálót, melynek végén ott a slusszpoén, miszerint 2020-ban megjelenik, és mellé önirónikusan odabiggyesztve: "ezúttal már tényleg", utalva ezzel a sok halasztásra.Ha már bizarr elemek, mindenképp ide sorolandó a Gears 5 szegmens nyitóvideója is, amiben Billie Eilish toplistás nótájára, a Bad Guyra rángatózott a főszereplő feje, miközben más fejek nőttek ki a fejéből. Nem mindennapi látvány, tény, de legalább megtudtuk, hogy a Game Pass tulajok 4 nappal korábban már nyomhatják a játékot a szeptember 10-ei megjelenést megelőzően, valamint lesz július 17-én egy technikai teszt a Versus módhoz, míg augusztus 19-én a horda mód lesz kipróbálható.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Érdekes módon egy új módozat is bemutatót kapott, az Escape, ami a Gears 5-ben egy vadonatúj szabályrendszer lesz. Lényegében be kell szivárognunk egy kaptárba, hogy ott bombát elhelyezve győzedelmeskedjünk, azonban az igazi aduász, hogy lesz lehetőség saját pályát kialakítani, hogy aztán jól megszivassuk vele a barátainkat. Ó, és nem mellesleg Terminator: Dark Fate crossover is várható, ami egy karakterpakk formájában testesedik meg. Az előrendelők és a Game Pass tulajok csaphatnak le majd rá.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nem láttuk jönni, azonban az Xbox Elite Controller egy új modellt kap, nevezetesen az Xbox Elite Wireless Controller Series 2-t, ami a Microsoft elmondása alapján 40 órát bír egy töltéssel, és különféle játékokhoz állíthatunk be előre irányítási profilokat.A kis kitérő után vissza a játékokhoz: a Techlandes srácok beköszöntek a népnek egy Dying Light 2 videóval, amiből megtudtuk, hogy nagyjából mikor számíthatunk rá, hogy végre valahára a kezünk között tudjuk a szoftvert: 2020 tavaszán kezdődik meg a nagy zombivadász-szezon.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Forza Horizon 4 egy nem mindennapi bejelentéssel gazdagodott, lévén az autós őrület a Lego Speed Champions DLC formájában kap egy crossovert, ami kapcsán mindenképp el kell ismerni, hogy meglehetősen fantáziadús és humoros ötlet, ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy már a Forza Horizon 3 idején sem állt messze a szériától a hasonló őrültség, elég csak a Hot Wheels csomagkapcsolásra gondolni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Az Androidra és iOS-re érkező Gears POP! volt ezután mutogatva néhány pillanat erejéig, majd rátértünk a State of Decay 2 eddigi legnagyobb expanziójára, a Heartlandre, ami egy friss, sztori alapú kampányt szállít, és ami hab a tortán, máris elérhető.Akik szívesen időznek el a keletről érkező produktumokkal, azoknak remek hír, hogy egyrészt jön a Phantasy Star Online 2 2020 tavaszán PC-re és Xbox One-ra, free-to-play játékként. Emellett a Smilegate által hegesztett Crossfire X is jön nyugatra, ami szintén 2020-ban esedékes, míg a sort egy új Tales-játék, a Tales of Arise zárta. Úgyszint 2020-as premiert lengettek be az utolsó alanyhoz is.Visszatértünk a mainstream vonalra, Borderlands 3 a terítéken, egy kiválóan összevágott CG-trailerrel dobták fel a hangulatot, majd jött a bejelentés, amire korábban már számítani lehetett, azaz hogy a Borderlands 2-höz érkezik a Commander Lilith & The Fight For Sanctuary DLC, mely összeköti a második és harmadik felvonást. Tudjuk még fokozni: a kiegészítő már meg is jelent, ingyen tölthető bárki számára!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Rossz már nem sülhet ki abból, amikor Hidetaka Miyazaki és George R.R. Martin neve egymás mellett van feltüntetve. Megérkezett az Elden Ring, ami egy pofás felvezetővel lett publikálva, ám sem megjelenési dátumunk nincs, sem gameplay anyagunk. Nagy valószínűséggel a FromSoftware-játékokra jellemző stílussal fog bírni, de azért várjuk ki, hátha meglepnek minket.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Szépen lassan elkezdtünk tipegni a nagy lezárás felé, ami a Project xClouddal indítottak meg. Októberben startol a streaming szolgáltatás, így a saját Xbox One-unkat használhatjuk kvázi szerverként, majd a világ bármely pontjára közvetíthetjük róla a játékainkat, persze a megfelelő netkapcsolat mellett.Ahogyan az várható volt, az új konzol került végül terítékre, ami továbbra is Project Scarlett néven fut. Mit is lehet róla tudni, vegyük sorra: egyrészt 2020 év vége lett bedobva, mint megjelenési dátum, adatok szempontjából pedig olyan értékek lettek elénk tárva, mint például, hogy tudja a 8K-t, a 120FPS-t és a valós idejű Ray Tracinget a gép, mindezt GDDR6-tal és egy egyedi kialakítású AMD Navi Zen 2 processzorral megspékelve. Virtuális RAM-ként SSD van jelen, a Microsoft elmondása alapján pedig egy négyszer erősebb konzol várható, mint az Xbox One X, sőt nem győzték hangsúlyozni, hogy a töltési idők leredukálása a céljuk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Az már biztos, hogy nyitócímként a Halo Infinite fog a konzolhoz dukálni, amiből aztán kaptunk is egy egészen minimalista CG trailert, de a gameplayre várakozók megint csak cserben lettek hagyva. Master Chief zárta az E3 2019 Microsoft konferenciáját, ahogyan mi is zárjuk összefoglalónkat. Mindenképp osszátok meg velünk, hogy mit gondoltok a bejelentésekről és hogy hogyan éltétek meg a műsort!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>