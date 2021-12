Megéri még 17 colos gamer laptopot választani?

Egy újabb laptopteszt helyett ezúttal arra gondoltunk, hogy a piac egyik legjobb gépének segítségével körbejárunk egy olyan témát, amelyről pár éve komoly viták zajlottak, mára azonban inkább csak a piacon elérhető termékek alapján láthatjuk, hogy merre folyik az a bizonyos folyó.













Az első gamer laptopok bizony nagyok és nehezek voltak, számos kompromisszummal járt a használatuk, ám ez a technológia fejlődésével egyre csak csökkent. Manapság egészen elképesztő gamer gépeket láthatunk a piacon, elég csak az üzleti laptopok kompaktságával és stílusával büszkélkedő, mégis sokunk asztali gépét megszégyenítő teljesítménnyel bíró ROG Flow X13-ra gondolni vagy a 14 colos társára, a ROG Zephyrus G14-re. Többen azonban még mindig azt mondják, hogy ők bizony úgy próbálnak kompromisszummentes választásra törekedni, hogy nem mondanak le a nagyobb kijelzőről és az ezzel járó jobb játékélményről.Merthogy nem mindenki tud mindenhol egy legalább 24 hüvelykes, 144Hz-es monitort a laptopjához csatlakoztatni és az is igaz, hogy manapság bizonyos munkakörökhöz sem nagyon létezik jobb választás egy gamer laptopnál. A kérdés tehát adott: megérheti e még 17 colos gamer laptopot választani? A ROG Zephyrus S17 segítségével ugorjunk is a tények közé.A ROG Zephyrus S17 hozzánk egy 4K-s, 17,3 colos kijelzővel érkezett, mely maximum 120Hz-es képfrissítésre képes. Az ASUS az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektetett a kijelzők képminőségére a felsőbb szegmensben, így nem meglepő, hogy ez a panel is 100% DCI-P3 színskála lefedettséggel és Pantone hitelesítéssel rendelkezik, tehát játék mellett bizony grafikai munkákhoz, 3D tervezéshez és videószerkesztéshez is jó választás lehet.A panel minőségére tehát nem lehet panaszunk, a felbontásba aligha tudunk belekötni, hiszen nem sok 4K-s gamer laptop van a piacon, ráadásul 120Hz-es képfrissítésről van szó a 3840 x 2160 pixel mellett. Nyilván egy ekkora kijelzővel szerelt gép sosem lesz olyan kompakt, mint a korábban emlegetett másik ROG gépek, de a Zephyrus S17 bizony jó néhány 15,6 colos gépekhez tervezett táskába is beleférhet. A kijelző körül ugyanis 3 oldalon is meglehetősen vékony kávákat találunk, a teljesen fém készülékház pedig mindössze 19,9mm vékony. Ekkora panel ráadásul már elég lehet a ?terepen? való komoly munkához, de még egy asztali összeállításban is bőven megállja a helyét, nem szükséges monitort kötni rá. Emlékezzünk csak vissza, régen az asztali monitoroknál is sok volt a 17 colos modell.A nagy gépek általában nagy erővel is járnak, hiszen a nagyobb készülékházban több hely marad a hűtésnek. Jelen esetben ez hatványozottan igaz, hiszen a Republic of Gamers széria egyik legerősebb modelljével van dolgunk. A nálunk járt modellben egy Intel? Core? i9-11900H processzor teljesített szolgálatot egy NVIDIA GeForce RTX 3080 társaságában, memóriából pedig maximum 48GB-ot bír el a konfiguráció. Ezt ugye jó néhány asztali gép is megirigyelhetné, még akkor is, ha nyilvánvalóan laptopokba tervezett processzorról és grafikus kártyáról van szó.Ahogy a kijelző esetében már említettük, ez jelenleg az egyik legerősebb hardver párosítás a piacon, így nem csak a 4K-s kijelzőn tudunk majd magas képfrissítéssel AAA címeket játszani, hanem a grafikai munkák, 3D tervezések vagy videóvágások is gördülékenyen mehetnek. Visszafelé haladva a méretekben, egyedül talán a mostanság egyre népszerűbb 16 és a régóta aranyközépútnak is nevezett 15,6 hüvelykes laptopok között találunk még ilyen erőt, de ott sokszor visszafogottabb fogyasztású változatokkal van dolgunk.Ez a rész főként csak a Zephyrus S17-re vonatkozik, hiszen nem csak az egyik legerősebb ROG gépről van szó, hanem az egyik leginnovatívabbról is. A kijelzőt felnyitva rögtön szembetűnhet, hogy a billentyűzet 5 fokban automatikusan megemelkedik, mely egyfelől a kényelmesebb gépelést, másfelől pedig hatékonyabb hűtést is biztosít. A billentyűzet ráadásul nem csak teljes RGB-ben pompázik, hanem optikai mechanikus billentyű kapcsolókkal rendelkezik, ami a rendes asztali gamer billentyűzetek érzetét és gyorsaságát biztosítja.Szintén a nagy kijelzőhöz szükséges ház méretének köszönhetjük, hogy egy 6 hangszórós Dolby Atmos rendszer kerülhetett a gépbe, így munka után, amikor filmezni támad kedvünk a 4K felbontású, színhelyes kijelzőn, akkor bizony a hangélmény is követni fogja a képélményt. Mindehhez hozzájön a 3D mikrofon elhelyezés és az ASUS AI zajszűrő technológiája, mely a kijelző feletti webkamerával kiegészülve tökéletes megoldást jelent a nappaliból levezényelt online meetingekhez.A multiwheel tekerőgomb is egy olyan dolog, amit eddig csak néhány normál billentyűzeten láttunk, ám ott sem ennyira sok funkcióval. A bal felső részen elhelyezkedő tekerőt nem csak unalmunkban fogjuk használni a kielégítő érzés miatt, hanem munka, szórakozás és játék közben is jól jöhet. Állíthatunk vele fényerőt, billentyűzetvilágítást vagy akár ablakok között is ugorhatunk, attól függően, hogy az Armoury Crate szoftverben milyen feladatot programozunk be neki.A Zephyrus S17 abszolút meggyőzött minket arról, hogy van még értelme 17 colos gamer laptopokat gyártani és felhasználóként keresni a piacon. Persze ez egy igazán kivételes darab, melynek korábbi, 15 colos változata is egy szuper gép volt és a ROG, valamint TUF szériában is van még ekkora kijelzővel szerelt ajánlata az ASUS-nak, elég csak a ROG Strix G17-re vagy a 17 colos TUF modellekre gondolni.Nem akarunk vészjóslóak sem lenni, de ahogy korábban is írtuk, a trendek azért még így is mást mutatnak. A kompaktság és a különleges kialakítás egyre népszerűbb irány a gyártók körében, de szerencsére egy ilyen óriás, mint az ASUS meg tudja azt tenni, hogy egyszerre fejleszti mindkét vonalat.Nektek mi lenne az ideális képernyőméret 13-17 col között?

Ez a cikk egy szponzorált tartalom / PR cikk, amely nem feltétlenül a Game Channel szerkesztősége által készített tartalom.