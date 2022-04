Légy stílusosan a Főnök - esztétikai lehetőségek az új Saints Row-ban

Gémer legyen a talpán, aki még nem hallott a Saints Row címmel ellátott legendás sorozatról, melynek a "Reboot"-ja, a tervek szerint, augusztus huszonharmadikán fog elérhetővé válni a közönségnek. Nagyobbnak, még inkább eszementnek és rendkívül részletesnek ígérkezik, és iPet-tel már most verekednem kellett a tesztelés jogáért.

Márkó egyelőre döntetlennel és péklapáttal értékelte igyekezetünket, ám szerencsére azért több is történt a szerkesztőség berkeiben, Saints Row név alatt, ugyanis részt vehettünk, a Magnew Games-nek hála, egy bemutatón, ahol első kézből láthattuk a rengeteg kozmetikai lehetőséget, melyek közül válogatva

Tape Worm vagy Ape Worm... nem mindegy. Az egyik finomabb, mint a másik.

Ám a rengeteg opció nem csak a "Boss"-unkat illeti meg, de a járműveinket, a fegyvereinket és a főhadiszállásunkat is. Nem azt mondom, hogy a legutolsó kis dudorig mi döntünk emberkénk megjelenését illetően, csupán azt, hogy majdnem. Rendkívül széles a választék skálája, mely ráadásul nemfüggetlen is, folytatva a második részben megjelenő trendet.A készítők, persze, tudják, mitől döglik a légy, tisztában vannak vele, hogy lesznek játékosok, akik nem igazán fognak a megjelenéssel foglalkozni, vagy ha mégis, akkor csupán a játék későbbi részében látnak majd hozzá igazán egyedi karaktert kifaragni maguknak. Ebből fakadóanazokra, akik azonnal játszani szeretnének.

A csillámpóninak megfelelő lovasra van szüksége.

Persze ezeket a "Preset"-eket a kedvünkre változtathatjuk. Ez a mottója eme alkotásnak: még a kész szereplő is egy alap, a játékos pedig majd úgy alakítja, hogy tökéletes legyen számára. Nem tetszik a haj? Legyen inkább "fade" stílusú. A nyomorult szemöldököt szedjük ki, de a bőrszín sem stimmel. Egy kis napbarnítás sosem árt, a karokat duzzasszuk meg, arra buknak a csajok... és egy Joker-es rúzsminta is kell az ajakra. De csak a felére.Ez talán az egyik legérdekesebb újdonság:. Manapság már nem járja, hogy az arc bal oldalán történő változtatás a jobbon is megjelenik. Az az igazán eszement, ha az egyik szemünk a homlokunkon csücsül, míg a másik alulról nézi az egyik orrlyukunkat (nem mintha lehetne felülről azt figyelni). A lényeg, hogy igazán markáns, kiemelkedő és néha elrettentő megoldásoknak enged utat ez az aszimmetrikus opció.

Hát... khm... nagyon "badass"... főleg, ha ketté szedjük ezt a szót, és ponttal választjuk el egymástól.

Miután végeztünk az arcnak a birizgálásával, létrehoztunk egy nekünk szimpatikus alakú és színű testet, a megfelelő nemiszerv méretekkel (az nagyon fontos), bejövős izomtónusokkal és tetoválásokkal, akkor el is bújtathatjuk mindezt a szépséget ruhák alá. Mérhetetlen mennyiségű gönc vár arra, hogy begyűjtsük, úgyhogy járjunk nyitott szemekkel, bárhol ott lapulhat egy gyanútlan bolt, kincseket rejtegetve.Beállíthatjuk, ezeken kívül,, amit mondjuk a Sims 4-ben sem kedveltem igazán, de ez maradjon meg szubjektív hasfájásnak. Meglátjuk, hogy ez miként fog kijönni játék közben, de valamiért nem tudom őszinte mosollyal várni azt a lehetőséget, hogy a főnököm például az ismerős Scooby-doo-s lopakodós mozdulattal szelje át Santo Ileso utcáit.

A versenyautóknak kell a nagy gumi, mert ... az jó. Igen. Asszem.

Sebaj, úgyis életünk nagyrészét kocsikban fogjuk tölteni. Több, mint 80 féle autó vár arra, hogy belegyömöszöljük garázsunkba. Mindegyik kinézetét ugyancsak részletesen változtathatjuk, illetve a belsőt is alaposan feltuningolhatjuk, ám nem csak minőség, hanem esztétika terén is. Vagyis motorunknak, a dudánknak, sőt, még a sebességváltónak is. Mert mi sem idillibb egy páncélautónál, mely épületeken megy keresztül, bohócduda hangot hallat és egy kábelre csatlakoztatott roncsot rángat maga mögött.A stílusos játékhoz az úgynevezett "Signature" képességek is hozzájárulnak, melyek olyan extra, megnyitható adottságok, amikkel. Például lesz lehetőségünk szert tenni a rák-manőverezésre, amikor kocsink mind a négy kereke fordul kanyarodáskor, illetve ki is lőhetjük magunkat az ülésbe épített katapulttal, hogy aztán a levegőből osszuk az észt a kötekedőknek.

Hát ez meg mi? Valami új Resident Evil ellenség?

Apropó ész osztás, pont a fegyverek maradnának ki a végtelen csinosítási lehetőségekből? Nem csak a színét tudjuk megváltoztatni kedvenc gyilkunk bármely részének, de. Továbbá a küllemét is kicserélhetjük egy mordálynak, melynek végeredménye a gitártokban kuksoló rakétavető és az esernyőnek álcázott gépfegyver.Persze a Saints Row mentalitáshoz híven, fegyvereink nem feltétlenül fogják azt csinálni, amire számítunk tőlük, hisz mégis milyen fenyegetést vár el az ember a kartonból faragott eszközöktől? De legalább lesz meglepetés, és a harcok másodpercek alatt káoszba fognak fulladni. Nem mintha ez egy létidegen fenomén volna ebben a sorozatban.

Főhadiszállásunkat is stílusosan kipattinthatjuk. Mert a szobornak nagyon kell az aranyozott kiegészítés.

Mivel a legtöbb esztétikai extrát vásárlással, vagy a sztoriban való haladással fogjuk tudni megnyitni, kell egy hely, ahol nyugodtan öltözködhetünk a kedvünkre, ez pedig a főhadiszállásunk. Természetesen ezt a helyet is úgy alakítjuk és díszítjük, ahogyan jól esik, ráadásul, illetve a kocsijaink megjelenését is befolyásolhatjuk.A The Sims 4-hez hasonlóan, a megjelenés előtt kapunk egy "Create-a-Boss" típusú miniprogramot is (nem ez lesz a hivatalos neve), ahol idő előtt nekiláthatunk összerakni a tökéletes karaktert, hogy lenyűgözhessük mutogathatjuk ismerőseinket kreativitásunkkal. Vagy magunkat. És a zoknit ne felejtsük el feltenni emberünkre, nagyon fontos. Hisz, mint tudjuk, zokniban nem csak a szandál, de a flip-flop is egy új szintre emelkedik.