Kiterjesztett valóság a moziban - megnyílt az első ScreenX moziterem Budapesten

Tizenhárom ország 154 terme után, Kelet-Közép Európában először Magyarországon, a Cinema City Arénában nyílt meg az első ScreenX terem, ami új szintre emeli a mozizás élményét. A Dél-Koreában kifejlesztett technológia különlegessége, hogy a megszokott egy vászon mellé a nézőtér jobb és bal oldalára is vetít tartalmat, ezzel 270 fokos moziélményt nyújtva.





A régiónkban először az Arénában megnyílt, 233 fős teremben, és a terem teljesen új hangzást is kapott, a befektetés 160 millió forintot emésztett fel.A teremben látható filmek egy része már eleve a technológiát kihasználva készült el, ebben az esetben úgy forgatnak, hogy nem csak szemből veszi a kamera a jelenetet, hanem egy állványon a két oldalsó vászonra kerülő tartalmakat is rögzíti az operatőr.A ScreenX filmeknélazon, hogy mikor mi kerüljön a mellettünk lévő vásznakra, egy-egy filmben nagyjából a teljes időtartam felében működnek ezek a kiegészítő vásznak. Az esetek nagy részében akkor kapcsolnak be a plusz elemek, ha a jelenet megkívánja - ezzel kicsit spoilerezve is az élményt, hiszen tudjuk hogy valami érdekes jelenet következik.A sajtó számára tartott bemutatón az Apáca című horrort láttuk, amivel élesben volt tesztelhető a látvány és a hangzás, az érzéseink pedig ezzel kapcsolatban vegyesek... Az oldalsó vásznakra értelemszerűen folyamatosan világítanak a projektorok, amik bizonyos ülőhelyeken határozottan zavarók. Nem csak belevilágítanak a néző szemébe, de a nézőtéren is állandó fényforrást biztosítanak, mintha égne egy lámpa az ember felett.A másik zavaró pont, hogy az oldalsó vásznakon az említett projektorok képének találkozásánál vastag fehér sáv látható, ami szintén. A terem középső soraiban ez nem annyira érzékelhető, a fenti sorokban azonban határozottan illuzióromboló. Amikor a vásznakon kép van, ezek a csíkok természetesen nem annyira érzékelhetők, egyéb esetekben viszont végig ott virítanak.Persze ez egy sötét tónusú horror esetében ilyen szembeötlő, világos jeleneteknél, vagy más típusú filmeknél valószínűleg nem jön ennyire elő, hiszen ott a film megvilágítása is egészen más. Ennek jó példája a Meg című filmből látott jelenet, ahol közel tíz percen át tartó akciódús jeleneteknél ezt egészen máshogy érzékeltük, az egész terem jóval több fényt kapott a vászonról például.A valóságban így néz ki az élmény egyébként:A ScreenX érdekes technológia, biztosan megtalálja majd az erre nyitott közönséget, érdemes mindenkinek kipróbálnia. A jegyár 2.360 forint és csak a helyszínen megvásárolható, foglalásra nincs lehetőség. A mai napon,, első körben Az Apáca és a MEG, Az őscápa című filmet lehet megnézni, novemberben a Bohém rapszódia, decemberben az Aquaman című filmek érkeznek ebben a formátumban.Hogy később mennyire lesz sikeres a formátum, nem tudni. A 4DX és az IMAX is megkapta a maga közönségét, a 3D bukdácsol, de köszöni megvan, a ScreenX-en azt érezzük, hogy ha kicsit csiszolnak rajta (sokat segítene, ha hátulról kapná a tartalmat az oldalsó vászon), egészen különleges élményt nyújthat, bizonyos filmeknél pedig már most is egészen különleges élmény.