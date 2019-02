Kipróbáltuk az Acer Predator Thronost, a legdurvább gamer setupot

Évtizedekkel ezelőtt az egyszerű ember még csak megtippelni merte, hogy milyen technológiák lesznek jelen szorosan a mindennapjainkban, ezt igyekezett meglovagolni több film is, hol valamilyen negatív kicsengésű látképpel (Terminátor, Szárnyas fejvadász, stb.), némelyek pedig egyfajta bulihangulattal társítva vizionálták a jövőt (Vissza a jövőbe, Az ötödik elem).

Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megítélhetjük, mennyire pontosak is ezek a fajta jövőképek, és ha egy pillanatra megállunk és körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy bár radikálisan egyik irányba sem mozdultunk még el, mégis csodálatosabbnál csodálatosabb eszközök állnak rendelkezésünkre az életünkben.Az Acer bemutatott egy olyan eszközt, ami nem sok háztartásban lesz, de ahol igen, ott egy elképesztő játékosélménnyel lesz gazdagabb a tulajdonosa. A gyártó márkaboltjában ültetett minket ebbe a csodába, hogy próbálgassuk, ízlelgessük, tesztelgessük azt a gépezetüket, mely nemcsak, hogy példa nélküli, de túlzás nélkül előremutatónak is bizonyul. Merthogy mégis hogyan lehet a manapság jól bejáratott számítógép-monitor kombót megspékelni, hogy a felhasználó felé még inkább prémium érzetet sugalljon a termék? Az Acer válasza: Predator Thronos.

Brutális formák, igazi gamer álom minden elemében

Tulajdonképpen mit is kell tudni a Predator Thronos-ról, érkezhet a kérdés, miután a kedves olvasó akár első ránézésre össze is zavarodhat a képek láttán. A hiba nem a te készülékedben van, ha nem igazán tudod hirtelenjében hová tenni az egészet, ugyanis, majd meg is dobja azt egy-két sajátossággal.Egyrészt ami a legfeltűnőbb, az a három monitoros setup. Manapság egyre többen használnak egy második kijelzőt, például munkához, viszont a játékos előtt terpeszkedő három képernyő mindennek nevezhető, csak megszokottnak nem. Természetesen azonnal be is izzítottunk egy-két játékot, hogy meglessük, mit is tud a három darab, egyenként 68,6 centis képátlójú Predator Z271Ubmiphzx ívelt monitor.

Ebben a 24 órás Le Mans is simán letolható. Egyben.

Az első tapasztalat az volt, hogy szoftvertől függ, hogy mennyire tudjuk érdemben kihasználni a tripla monitoros összeállítást, lévén egy Forza Horizon 4-ben a térkép kikerült a bal oldali képernyőre, míg a sebességmérő már jobb oldalt volt, és hogy ezeket figyelemmel tudjuk követni, bizony forgolódni kell a futam kellős közepén. Negatívumnak távolról sem nevezhető, szimplán megszokás kérdése.Ugyanakkor a Battlefield 1 már jóval kegyesebb volt, mivel ott a fontosabb HUD elemeket, mint a fegyverek, lőszerszám és egyéb indikátorok, a rendszer a középső monitorra helyezte, ezzel egy sokkal kényelmesebb kompozíciót elénk tárva. És hogy összességében mi a helyzet a három monitoros beállítással?A tapasztalat az, hogy nem adja magát reflexszerűen a jobbra-balra kacsintgatás, holott rengeteg plusz infót tud nyújtani, hogy ilyen széles látómezővel bírunk, de akkor sincs ok aggodalomra, ha csak a periférikus látásodat szeretnéd kitölteni a plusz két monitorral, hiszen erre tökéletes a "trió", konkrétan az arcodba kapsz egy másik világot anélkül, hogy bezavarnának az élménybe a monitorok mögött somfordáló haverok, vagy családtagok.Persze mit sem érne az egész egy igazi erőmű nélkül. Az Acer legnagyobb darabja,, amiben egy Intel Core i9-7900X, kettő darab NVIDIA GeForce RTX 2080Ti videokártya, 32 GB-nyi DDR4 memória, 1 TB SSD és 3 TB HDD lapul meg. Korábban a Game Channel hasábjain már volt lehetőségünk tesztelni ezt a bestiát, ide kattintva meg is lesheted.

Techorgazmus

Továbbá hozzácsaptak a pakkhoz egy Acer Predator Galea 300 fejhallgatót is, melyet akár a Thronos-tól függetlenül is bátran tudunk ajánlani mindenkinek, főként az elképesztően hosszútávú komfortossága miatt, illetve hogy azért legyen még mit kenyérre kenni, egy Aethon mechanikus billentyűzettel és egy Cestus 500 egérrel is felturbózták a csomagot.A Thronos azonban rendelkezik egy olyan funkcióval, ami első kézből talán nem egyértelmű, hogy mi célt szolgál, mégpedig hogy. Hogy a gyakorlatban ez hogyan kerül kihasználásra? Játékonként változó volt, mert míg egy Quake Champions-ben nem volt túl sok értelme, hiszen a fegyverek dörrenésére lépett működésbe (és mint azt tudjuk, Quake-ben folytonos lövöldözés van, éppen ezért kis túlzással egy konstans rezgés fogadja a játékost), de egy kicsit lassabb, taktikusabb Battlefield 1-nél már azért kimutatja a foga fehérjét a szisztéma.

Minden lövés durran a hátadon

Egy-egy robbanásnál, stukkerropogtatásnál és ágyúdörrenésnél teszik a dolgukat a rezgőmotorok, ezzel is egy sokkal autentikusabb élményt kínálva, mint egy átlag ülőalkalmatosság. Ezekkel ellentétben viszont a Forza Horizon 4 egy egészen sajátos megoldást alkalmazott, lévén itt a kocsi rádiójából bömbölő muzsikára dörrögött a szék, ami konkrétan fesztiválhangulatot varázsol a játékos számára.Ha a küllemet vizsgáljuk, akkor talán az első dolog, ami eszünkbe juthat, hogy az egész dizájn hasonlít egy komolyabb virtuális valóság szemüveg kinézetére. A "trónba" ülve egy pillanatig sem érezzük, hogy bárhol elolcsóskodták volna a Predator Thronos-t, maga az ülőhely egy drágább gamer szék minőségét tükrözi, a karfán megtalálható gombokkal pedig szabadon állítgathatjuk székünk dőlésszögét, az előttünk lévő monitorok magasságát, a lábtartó magasságát (merthogy az is van ám!), és a billentyűzet/egértartót is mozgathatjuk. Ami pedig a legeslegfontosabb,. Kapásból kettő is!

Egy kisszoba nem elég neki a panelban

Az Acer a Predator Thronos-szal elég alaposan feladja a leckét a vetélytársaknak, viszont nem mehetünk el a tény mellett, hogy. A 6 millió forintos árcédula lényegében indokolt, ellenben kár lenne álomba ringatnunk magunkat, egy teljesen átlagos fogyasztó nem valószínű, hogy pont egy ilyen pénzösszeg kicsengetésén fog gondolkozni.Azt viszont ki kell emelnünk, hogy abba a kategóriába esik a Thronos, hogy ha van lehetőség rá, akkor mindenképp próbáljátok ki, mert életre szóló élményt nyújthat, és nagyon reméljük, hogy a gyártó továbbra is előáll hasonló innovációkkal, és ki tudja? Talán egy nap megérkezünk abba a korszakba, amikor már mindenki szobájában ott feszít egy ilyen óriási játékerőmű. Mi élveznénk!