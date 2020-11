King's Bounty II - exkluzív játékbemutató és Q&A a fejlesztők vezetőjével

Harminc éve, hogy megjelent a körökre osztott stratégia zsánerének állítólagos nagyapja, a King's Bounty, mely olyan nagy címeknek adott alapot, mint az XCOM vagy a Heroes of Might and Magic (az utóbbit is Jon Van Caneghem készítette, kinek a KB-t is köszönhetjük), azonban sajnálatos módon ezen klasszikus alkotás feledésbe merült folytatás híján, és egészen 2007-ig nem is hallatott magáról.

Ekkor történt, hogy a 1C Entertainment-nek hála feléledt és franchise-zá nőtte ki magát hat év alatt. Ám a 2014-ben megjelenő King's Bounty: Dark Side után öt évet kellett várnunk a legújabb rész bejelentésére, mely a King's Bounty II nevet viseli magán.Eleddig csupán fejlesztői naplókon keresztül láthattuk a játék fejlődésének útját egészen november 6-áig. Aznap, ugyanis, azon megtiszteltetésben volt részem, hogy a Game Channel színeiben, és utána egy Q&A keretei között nem kisebb személyt áraszthattam el a szóban forgó alkotással kapcsolatos kérdéseimmel, mint magát a vezérigazgatót, Nikolay Baryshnikov-ot.Az esemény végére minden voltam, csak csalódott nem: a klasszikus, körökre osztott, taktikus harcszer megmaradt, ám ezúttal egy hatalmas, nyitott világ vár hősünkre, komplex szerepjátékos rendszerrel és egy fantasztikus történettel kiegészítve.

Egyszerű katonák mellett különféle varázslatos, mitikus lények is csatlakozhatnak csapatunkhoz.

Szomorúságot egyedül az első pár perc okozott, ugyanis továbbra sincs karakter generálás, előre létre hozott szereplők közül tudunk válogatni. Ezt azonban ellensúlyozza a "Talent" rendszer, mely négy képességfát jelent, amik. Ezek az Order, Anarchy, Power, és Finesse nevekkel vannak ellátva, és nem csak szintlépéskor kapunk rajtuk elkölthető pontokat, hanem nagy döntések meghozása után is.Ha például egy barlang kiürítése közben bizonyos inkrimináló bizonyítékokat találunk, a városőrség kapitányának leadhatjuk azokat, így az "Order" fára kapva pontokat, ha viszont az orgyilkosnak passzintjuk le, akit bemocskolna mindez, akkor "Anarchy" pontokkal gazdagodunk.Ám egy "Talent" fán lévő pontmennyiség nem csak azt befolyásolja, hogy milyen magas szintű képességeket tudunk onnan megszerezni, hanem azt is, hogy a környezet miként reagál ránk. Elképzelhető, hogy egy mágus nem fog segíteni nekünk egy szörny verem kitakarításában, mert túl nagy a "Power" szintünk, és szerinte nem tudjuk ezt a sok erőt megfelelően irányítani (kevés a "Finesse").

Hmm ki ez a szépfiú, aki ily fél vállról veszi a dolgokat?

Azonban lehet, hogy egy talpnyaló pont emiatt fog mellénk állni, mert ő a nagy erő társaságát keresi. Ebből kifolyólag nagy lesz az újrajátszhatósági értéke is a King's Bounty II-nek, hisz, a leghatékonyabbat megtalálni pedig mindig móka.Hősünk a katonákat árustól fogja tudni beszerezni, fenntartási díjat nem kell fizetnie értük, de cserébe nem is lesznek bántóan sokan; zsoldosok egyszeri zsolddal végülis. A játék elhagyja a hadseregeket és csupán kisebb csapatokat fogunk irányítani. Fejlesztésre sincs direkte lehetőség, hanem tapasztalati pontokat kapnak harc közben a katonák.Elég pont összegyűjtése után szintet lépnek, melytől nem csak az értékeik változnak, de a megjelenésük is, illetve potenciálisan passzív és aktív képességekkel is gazdagodhatnak. Azonban főszereplőnknek nem lesz ilyen könnyű dolga, neki súlyos pénzekbe és kalandozásokba fog kerülni, hogy szert tehessen jobb felszerelésre.

A hatékony tábortűzhöz elengedhetetlen a hozzáértő gyújtogató.

A harc a bevált formula szerint történik, vagyis. Egységeink egyszer tudnak visszatámadni körönként, azonban a harcmező akadályai nem csak az átjárást fogják gátolni, itt-ott, de az átlövést is. Ha az íjász nem lát rá a romok mögött bújó ellenségre, akkor nem is tudja célba venni azt.Hősünk pedig amellett, hogy saját harci értékeivel erősíti az embereiét, varázslatokat is tud használni, de maga nem lép a csatamezőre. Ezt vagy könyvből teszi, vagy tekercsek elhasználásával; az előbbi manát eszik, az utóbbi a tekercset magát., viszont a könyvből történő varázslás általában erősebb hatásokat eredményez, ugyanis azokat lehet "Talent"-ekkel erősíteni.A "Talent" irányunk a katonák moráljára is kihatással van, ugyanis ők olyan vezető alatt szeretnek harcolni, kinek ideái megegyeznek az övékével. Emellett hasonló fajtájú társakat is szeretnének maguk mellé, mert velük könnyebb sörözni;. Minél magasabb, annál nagyobb bónuszt kapnak harci értékeikre, úgyhogy a "Talent" még az ideális katonai kompozíciót is befolyásolja; még egy indok arra, hogy ne osszuk felelőtlenül a pontokat ide-oda.

KnifeMasterGarg túl későn jött rá, hogy egy titulus nem fogja a kőgólemet meghatni.

A nagyvilágban rengeteg küldetés és rejtély is fog ránk várni a szerepjáték mellett. A történetet az Oroszországban nagy hírnévnek örvendő duó, Alexander Zorich (Yana Botsman és Dmitry Gordevsky összefogó művészneve) szolgáltatja a játékhoz, akik mind fantasy mind sci-fi és alternatív történelem terén is alkottak már kiemelkedőt, így a megfogó narratívát szinte biztosan elkönyvelhetjük.A stílus kedvelőinek csupa jó hír a King's Bounty II, én már alig várom, hogy akár a béta is kijöjjön; Heroes of Might and Magic szerepjátékos kalandjátékkal keverve... kevés olyan megkésett karácsonyi ajándékot tudnék elképzelni, melyet nagyobb izgalommal várnék.