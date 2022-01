Játssz vezetékek nélkül - ezekkel a perifériákkal igazi élmény lesz!

Amikor PC-s videojátékról beszélünk, sokaknak még mindig az óriási asztali gépek, a kábeles egér, billentyűzet és a dróton lógó füles jut eszébe. Nem véletlenül, hiszen nagyon sokáig csak a vezetékes perifériákkal lehetett elérni a megfelelő reakcióidőt, a hajszálpontos célzást és találatot, vagy a kiváló minőségű hangot. Manapság azonban ez nincs már így, a vezeték nélküli megoldások sok esetben nyújtanak legalább olyan minőséget mint a kábeles variánsok, ha pedig a komfortról és kényelemről beszélünk, egyértelműen magasan meg is előzik azokat.

Az Asus - azon belül is a ROG - nem titkoltan az egyik kedvenc brand a szerkesztőségen belül, hiszen nem csak mennyiségben de minőségben is az élvonalban vannak ha a gamer létről beszélünk, ennek megfelelően a játékosoknak szánt perifériákban is igen erős a gyártó. Most három olyan vezeték nélküli gamer kiegészítőt mutatunk meg, amelyek könnyedén leváltják bármelyik vezetékes megoldást, így bátran ajánljuk minden gamernek.Az elsődleges beviteli eszköz mi más lenne, mint a billentyűzet. Bár a legtöbbünk esetében ez a legfontosabb, mégsem áll meg az élet az alap W-A-S-D kombónál, természetesen rengeteg fontos tényező kell egy igazán jó keyboardhoz. Ilyen többek között a tökéletes reakcióidő, a megfelelő visszajelzés és gamer periféria lévén azért legyen kinézetre is dög a kiválasztott.

Asus ROG Falchion

Nem feltétlenül a csilivili sok millió RGB ledes színkavalkádra gondolunk, na de ha ezt is tudja, ám legyen, villogjon, effektezzen, hogy egy komoly csatában ne csak a képernyőről érkezzen a visszajelzés! A különböző funkciógombok kiemelése más-más színekkel fontos momentum tud lenni, ez manapság minimum elvárás.Az Asus ROG Falchion mindezt tudja, ráadásul 65%-os kompakt méretben, amivel kifejezetten jól mutat minden, kisebb-nagyobb setupban. A Cherry MX billentyűk garantálják a kiváló minőséget és billentyű utat, a keyboard maga pedig többmillió színű RGB LED háttérvilágítással pompázik az asztalon. Egy feltöltéssel akár 450 órát is képes elmenni, persze ha villogtatjuk a fényeket, ennél kevesebbre lehet számítani.Baromi idegesítő tud lenni, amikor a csata hevében megakad az egér kábele, és emiatt félremegy egy lövés, mi már évek óta nem használunk vezetékes egeret - sem - épp emiatt. A régi aggodalmak, miszerint a DPI nem megfelelő, vagy lassú a reakcióidő, már sok éve a múltba vesztek, a mai wireless egerek erős kínálatában már a funkciógazdagság a mérvadó.

Asus ROG Keris Wireless

Ennek a mezőnynek az egyik legjobb darabja a ROG Keris Wireless amely egy roppant kicsi, kézbe simuló, könnyű mégis stabil egér. A 16000 DPI és a 400 IPS garantálja hogy az egér azonnal fog reagálni minden apró mozdulatra, a 7 programozható gomb pedig bármilyen játékhoz megfelelő kombinációt fog nyújtani.Az Asus egere akár 78 órát (Breathing világítással 52 órát) bír egyetlen feltöltéssel, ezért ritkán kell majd a töltőkábelhez nyúlni.Ha a hajszálpontos headshotok már megoldódtak, akkor jöhet a hangzás. Sokáig volt igaz a teória, miszerint a vezetékes fülesek gyakorlatilag nulla késleltetéséhez képest a vezeték nélküliek - még ha nagyon kicsit is, de - késnek némileg. Ez mostanra tulajdonképpen teljesen észrevétlen jelenség, mondhatni, megszűnt.

Asus ROG Strix Go BT

Így ilyen téren már egyenrangú a wireless füles a kábelessel, a kényelem pedig, hogy nem akad bele a kezünk a drótba, elképesztő előnybe helyezi ezeket az eszközöket (is). Az Asus kínálatában a ROG Strix Go BT az egyik legjobb eszköz a kategóriában, hiszen a Bluetooth 5-nek és az akár 45 órás üzemidőnek hála ritkán kell tölteni és emellett kiváló tulajdonságokkal bír.Ilyen például a Qualcomm aptX Adaptive technológia, amely a nagy felbontású hangért felel, vagy épp az aktív zajszűrés, ami garantálja hogy a háttérben porszívózó asszony nem zavar bele a csaták kommunikációjába. A 40 mm-es hangsugárzók mellett az már csak hab a tortán hogy a füles rendkívül könnyű, ezért a használata különösen kényelmes.A konklúziónk talán már leszűrhető volt a bevezetőben is, vezeték nélküli perifériákkal mostanra már nem csak hogy ugyanolyan, hanem sokkal jobb játékélményben lehet részünk, mintha vezetékes kiegészítőket használnánk. A kábelek nélküli lét óriási szabadságot képes adni számunkra, amit érdemes is kihasználni, hiszen sokkal magasabb szintre emelhetjük ezáltal a gaming setupunkat.

Ez a cikk egy szponzorált tartalom / PR cikk, amely nem feltétlenül a Game Channel szerkesztősége által készített tartalom.