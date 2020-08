Íme minden fontos bejelentés a gamescom 2020 nyitóceremóniájáról!

Lezajlott a Summer Game Fest eseménysorozat zárásaként szolgáló gamescom 2020 nyitóceremónia, aminek keretében több bejelentést, meglepetést, trailert és gameplay videót is villantott Geoff Keighley, és bár nem ez lesz az idei kedvenc eventünk, de show tekintetében kihozták a srácok az egész koncepcióból, amit lehet. Lássuk hát, hogy mik kerültek terítékre!

Indult az egész mizéria az idei nagy Activision pénzes zsákjával, ami történetesennéven fut. Azontúl, hogy friss előzetessel gazdagodtunk, a fejlesztők nyomatékosították, hogy az alkotásban elágazó sztorira és többféle befejezésre számíthatunk.

Következett utána egy új szoftver, azpremierje, amiről mindössze annyit tudunk, hogy a Reflector Entertainment fejleszti, és várhatóan PC-re és a következő generációs konzolokon debütál. Ezután pedig darálás következik, nevezetesen aképében. Megjelenés október 20-án!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Robogunk tovább, egyenesen a BioWare háza tájára, akik a még mindig (!!!) korai produkciós fázisban lévő-et reklámozzák, továbbra is úgy, hogy a fejlesztők beszélnek, nuku gameplay. Eléggé aggasztó, hogy mi megy a csapatnál, de ebben a formában még évekig nem lesz semmi az egészből...allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hogy micsoda? A Vissza a jövőbe!-filmek Dokija a vásznon?! Vajon mit akar bejelenteni, egy új játékot a filmek alapján? Nem egészen: amai premierjét lengeti be Christopher Lloyd, íme az új előzetes:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Geoff Keighley úgy konferálja fel a következő bemutatót, amire abszolút nem számítunk, és tényleg igaza lett: bemutatkozik a, avagy a népszerű sorozaton alapuló, zombikkal megtömött élmény a hídépítős mókához.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Sok mindenre számítottunk a gamescom 2020-on, csak éppenséggel egy vadonatújjátékra nem. Márpedig a Happy Giant fejlesztőstúdió friss felvonáson ügyködik, csakhogy a csavar ezúttal annyi a receptben, hogy most VR-ban megy az ikonikus párós kalandja.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Rövidke geg jön a-ról, de semmi extrát nem tudunk meg. Most aexpanziója pörög, ráadásul egy meglehetősen hosszú kedvcsinálóval, de amit mindenképp érdemes tudni: 2020. október 27-én teszi tiszteletét a kiegészítő.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ha minden jól megy, akkor az idei esztendő ünnepi szezonjában jelenik meg az, avagy a People Can Fly új RPG-lövöldéje, de ha ez nem lenne elég, akkor itt egy új előzetes is, ami alaposan meghozza a kedvünket az őrülethez:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Rövid emlékeztető arról, hogy megjelent aés a, jön egy kis bemutató az egyelőre totál ismeretlennek ható Necromundáról, majd utána egy igencsak érdekes koncepció üti fel a fejét: íme a, a pixeles grafikával bíró, heist-tervezős program.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>2021. február 21ére várhatjuk a sokak által tárt karokkal fogadott-t, aminek örömére még egy friss előzetest is csináltak a srácok. Ezen éreztetik velünk a folytatásra jellemző atmoszférát és a gameplayt, ami vár ránk:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>ezúttal totál árkád irányba viszi a pankrációzást, és ha minden igaz, akkor szeptember 10-én jelenik meg. Kisebb kedvcsinálóban részesül a, ami ezúttal az űrhajózásra helyezi a hangsúlyt.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Újabb Star Wars produktum, viszont ezúttal a-hez kapcsolódóan. Felépíthetjük a házunkat a franchise-ra jellemző elemekből, fénykardozhatunk, jellegzetes világokban is járhatunk, no meg persze a megannyi lény sem marad ki. Megjelenés szeptember 8-án!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Az Annapurna berkein belül készülőkapcsán igencsak izgalmas bejelentéssel szolgáltak a készítők, miszerint a szinkrongárda Willem Defoe-ból, Daisy Ridley-ből és James McAvoy fogja a karaktereket megszólaltatni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Pár másodperc a, pár pillanat aexpanzióról, majd robogunk is tovább az-hez, ami konzolokon és PC-ken fogja tiszteletét tenni idén decembereben.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>kapcsolódóan még mindig vannak aggodalmaink, miután ugyanaz a Hangar 13 formálja, akik a második és harmadik rész újrakeverését is, de a friss kedvcsináló ismét meggyőzött minket, hogy érdemes várni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>2021 elején fog megjelenni végül a, nem idén októberben, cserébe azonban kaptunk trailert, amiben vannak gameplay snittek is. Valóban TPS-re vált a szoftver az elődökkel ellentétben...allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Még mindig gyönyörűen fest az, amihez kapcsolódóan jött egy előzetes és a premierdátum: október 15-én debütál a népszerű stratégia felújítása, de csekkoljátok a látnivalót is:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Pár pillanatnyi bevágás a-ról, majd jön anevű űrhajós mókáról pár jelenet, ezután pedig jön a nagy bumm, amire sokan vártunk:, második szezon! A középkori tematika mellett teszi le a voksát a következő évad.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A mai nappal mindenki számára elérhetővé válik a, de azért az inXile Entertainment nem rest hirdetni, hogy lehet keresni a játékot a boltok polcain. Akövetkezik, ami viszont olyan szintű VR-élményt prezentál, hogy könnyedén lehet belőle a következő Half-Life: Alyx. Premier az idei ünnepi szezonban!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A varázslásra épülő battle royale, aszeptember 3-án megjelenik minden platformon, ezután pedig jön a retro bomba: 30 év után visszatér a-széria! Nem tudni még, hogy miféle lesz az új etap, netán remaster vagy folytatás, de már most imádjuk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>November 10-én megjelenik akiegészítő, ami a Bungie világának következő nagy fejezete lesz. Ekkor sajnos rengeteg tartalomtól búcsút kell majd mondanunk, tekintve hogy a fejlesztők így kívánják felrázni az élményt.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A show végére hagyták a nagy bummot: vágatlan gameplay a. Ugyanazt a küldetést láthatjuk, amit két hónapja, csak éppen hosszabb kivitelben, és ismét megbizonyosodhatunk róla, hogy elképesztő teljesítményt sajtol ki a PS5 SSD-jéből az Insomniac. A megjelenés kapcsán annyit árulkodtak, hogy valamikor a konzol premierje körül várható.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ez lett volna hát a gamescom 2020 nyitóceremónia, mindenképp osszátok meg velünk, hogy mely címek nyűgöztek le a leginkább titeket, valamint mit hiányoltatok az eseményről!