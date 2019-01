Így hozhat pozitív változást az Epic Games Store a játékiparba

Az Epic Games Store beharangozásának hírét nagyon sokan elég vegyesen fogadták. Ennek az oka leginkább az volt, hogy ma már boldog-boldogtalan saját klienst készít videojátékának, ezáltal alsó hangon is legalább öt ilyen segédprogramnak meg kell bújnia a számítógépünkön, amennyiben minden aktuális videojátékot szeretnénk kipróbálni. Az Epic Games kezdeményezését azonban sajnos nagyon sokan félreértelmezték már a bejelentéskor, és ennek volt köszönhető, hogy a csapat egyelőre több hideget, mint meleget kapott az ötletért.









Márpedig elegendő egy kicsit a dolgok mögé néznünk ahhoz, hogy örülhessünk az Epic Games Store érkezésének, de ha a nyers kijelentésünknek nem hisztek, akkor olvassátok el az alábbi eszmefuttatást, aminek részeként elméláztunk azon, hogy milyen pozitív változásokat is hozhat majd a játékiparba egy újabb digitális disztribúció érkezése. Lássuk!Amiért ez a cikk leginkább megszületett az határozottan az, hogy az Epic Games Store indulását nagyon sokan félreértették, ezáltal egy újabb kötelező nyűgnek nevezték, amit fel kell telepíteni a gépre azért, hogy játékokat futtathassunk. Csakhogy sokan elfelejtik, hogy ehhez hasonló digitális disztibúcióval azért nincsen tele a padlás!A Steam ugyanis gyakorlatilag egyeduralkodó a piacon, egyedül a Good Old Games az, ahol több kiadó terméke megtalálható, de míg a Uplay csak a Ubisoft címeire, addig az Origin az Electronic Arts játékaira koncentrál, és így tovább.Az Epic Games Store azonban nem egy újabb ilyen gyűjtő launcher lenne, ami csak az Epic Games alkotásait tömörítené, sokkal inkább egy a Steamhez hasonló digitális disztribúció, ahol lényegében bárki megjelentethetné digitálisan a játékait.Az Epic Games pedig elég agresszív formában mindent meg is tesz azért, hogy ne szenvedjen hiányt a kínálat a nagy nevekben, ezáltal bár egyelőre még gyér a felhozatal, de a The Division 2 például nem a Steamet, hanem az Epic Games Store-t választotta központi platformként.Merthogy az Epic Games Store megjelenésével a Steam végre ellenfelet kaphat, ez már tiszta sor, mindez pedig egy versenyhelyzetet eredményez majd. A Valve ugyanis az elmúlt években nem volt rákényszerítve arra, hogy esetleg lejjebb nyomja az árakat, és bár rendre tartottak azért akciókat, egy kis versenyhelyzet, egy méltó ellenfél alapjaiban felkavarhatja majd az állóvizet.Ha ugyanis az Epic Games Store kevesebb jutalékot kér majd a fejlesztőktől és a kiadóktól, ha olcsóbban adja a játékokat, ha több akciót tart, ha jobb klienst készít és több lehetőséget ad a felhasználók kezébe, akkor a Steamet is végre a fejlődés, valamint a változás útjára tereli. Ki tudja, előbb vagy utóbb talán pont ez kényszerítheti majd rá a Valve-ot arra, hogy elkészítsék a Half Life 3-at, vagy más régóta várt címet, hiszen az exkluzív nevek vonzóak lehetnek majd a felhasználók számára.A fejlődés egyébként is nagyon ráfér a Steamre, hiszen rengeteg lehetőséget ki lehetne még hozni a digitális disztribúcióból, most azonban az Epic Games Store talán egy kicsit meghajtja a fejlesztőket, amivel kapcsolatban jó előjel, hogy a Valve a napokban már közölte is a 2019-es terveket azzal kapcsolatban, hogy milyen változások vannak kilátásban a Steamen.Mi tehát nagy várakozással nézünk az új lehetőség felé, reméljük tényleg csak a pozitív hatásokat fogjuk érzékelni, mint játékosok. Egy azonban teljesen biztos: Lesznek itt még meglepetések!