Hófehér Intel álomkonfig az ASUS-tól

Ősszel nagy újdonságok érkeztek a PC-s piacra, hiszen piacra kerültek a legújabb Intel processzorok, melyek szokás szerint újgenerációs alaplapokat is hoztak magukkal, ráadásul idén egy másik fontos területen is generációváltás történt, hiszen útnak indultak a DDR5-ös memóriák.

























Az ASUS Magyarországgal karöltve összeválogattunk nektek egy karácsonyi álomkonfigurációt az új technológiákra építve, melyet bizonyára minden gamer büszkén tudna az asztalán. Persze a hardverek mellé némi magyarázatot is fűztünk, hiszen igen izgalmas dolgok folynak most az asztali számítógépek piacán.A számítógépházak piaca egyértelműen nem a legizgalmasabb terület a piacon, viszont az elmúlt években a játékosok önkifejezésének egyik fő eszközévé vált. Persze azért nem beszélhetünk arról, hogy innovációnak nyoma sincs, hiszen házon belül maradva a ROG Z11-es koncepció bizony igen merész elképzelést tett elérhetővé a piacon. A karácsonyi konfigurációhoz azonban mi most egy ROG Strix Helios White Edition -t választottunk.Az jó ideje piacon lévő monstrumot nem csak azért választottuk, mert egy ATX-es alaplapra fogunk építkezni, hanem azért is, mert az erős hardvereknek bőséges levegőre lesz szükségük. Mindezek mellett továbbra is egy igazán vonzó dizájnról beszélhetünk, mely az óriási üveg oldallapoknak köszönhetően teljes betekintést enged majd a konfiguráció többi részéhez.Elsőként egy ASUS ROG Maximus Z690 Formula alaplapot szerelnénk a házba, hiszen a fehér szín mellett elképesztő felszereltséget kínál. A generáció egyik legkomolyabb megoldásával van dolgunk, melyben a ROG mérnökei minden elérhető technológiát belepakoltak. A 12. generációs Intel megoldásokat támogató Z690-es Intel chipkészletre épülő lap megerősített VRM hűtéssel, AI Overclocking funkcióval és beépített AI zajszűrővel is rendelkezik.A memóriák terén akár 128GB-ig mehetünk el, természetesen DDR5-ös modulokkal, mely a jelenlegi piaci helyzetet nézve kissé túlzásnak tűnik, így inkább csak megnyugtat minket, hogy a jövőben bőven lesz még hely a bővítésre. Az új platform érdekessége, hogy az Intel partnerei több esetben is két irányba fejlesztettek, hiszen a ?korábbi?, DDR4-es szabványt is támogatják az új Intel processzorok, így simán össze lehet rakni egy új chipkészletes alaplapra, 12. generációs processzorra és DDR4-es memóriákra épülő konfigurációt. Erre az összeállításkor fontos figyelni és nyilván a DDR4-es megoldások jelenleg valamivel olcsóbbak.Mindenki szereti a jó ár/érték arányú Core i5-ös szériát és a játékosok kedvenc i7-es modelljeit, ugyanakkor, ha karácsonyi kívánságlistáról van szó, akkor nem maradhat le róla a gyönyörű "aranyba" csomagolt Intel? Core? i9-12900K . Idén az Intel is nagyot gurított, hiszen a 16 magos processzor 8 úgynevezett "performance" maggal és 8 "Efficient" maggal rendelkezik. Előbbi az erőteljes feladatokban jeleskedik, utóbbi pedig a hatékonyságért felel, tehát ha éppen nincs szükség nagy erőkifejtésre, akkor azok üzemelnek.Az elmúlt évek után ez egy komoly újítás a gyártóról, mely igyekszik reagálni a nagy rivális előretörésére. A tesztek alapján meg is éri a generációfrissítés és ahogy lenni szokott, az ilyen nagy váltásoknál az átlagosnál több évre tervezhetünk egy beruházással, hiszen például a DDR5 a jelek szerint még jó ideig velünk lesz és ha csúcsprocesszort választunk, akkor azzal és hosszú évekig elleszünk majd. A különleges csomagolás már csak hab a tortán.Egy ilyen processzorhoz már komoly hűtésre van szükség, hiszen a teljesítmény továbbra is hővel jár. Az ASUS mérnökei ráadásul egy különleges megoldással biztosították azt, hogy az új platformra építő első ember is könnyen találjon folyadékhűtést az új konfigurációjához. Míg más gyártók utólag értékesítenek vagy pár hét alatt ingyen (szállítási költségen) kiküldik a szükséges új felfogatókat, addig az ASUS a saját alaplapjain oldotta meg inkább ezt a problémát.Az újgenerációs lapok ugyanis egy LGA 1200-as foglalattal is rendelkeznek, tehát hiába használják az új processzorok az LGA1700-as foglalatot, ha ASUS alaplapot használunk, akkor az LGA 1200-as hűtésünket is tudjuk használni az új processzorral. Ez egy nagyon érdekes, praktikus és jó megoldásnak tűnik, hiszen manapság még mindig elég nehéz LGA 1700-as hűtőhöz jutni. Persze az ASUS és más gyártók újdonságai már gyárilag támogatják majd az új foglalatot, de azokból egyelőre még kevés van a magyar piacon.Ennek tudatában esett a választásunk a ROG Strix LC 360 RGB White Edition -re, mely természetesen a fehér alapszín mellett az RGB minden pompájában képes csillogni. A három ventilátorral operáló hűtés megalkotásában a neves Asetek is segédkezett, egy ilyen házba egy ilyen processzor mellé megbízható és stílusos hűtés jár.Csúcsgépet építünk, így egyértelmű volt, hogy a grafikus kártyákat illetően is a felsőkategóriából válogatunk majd, méghozzá az NVIDIA és a ROG kínálatából. Választásunk végül a ROG Strix GeForce RTX 3080 White Edition -re esett, hiszen a fehér színt mindenhol tovább szerettük volna vinni. A grafikus kártyák piacán továbbra sem állt annyira helyre a rend, mint azt sokan várjuk, így nehéz igazán jó ár/érték arányú VGA-t vásárolni, főleg, ha alapvetően is nagy teljesítményre van szükségünk.A Full HD felbontás mellett egyre többen játszanak már 2K-ban, egy ilyen processzorral és legalább 32GB DDR5 memóriával már lehetne is. Ehhez azonban kevés lehet egy RTX 3060 és a határokat feszegetheti az RTX 3070, ezért választottuk a 3080-as szériát. A gyárilag emelt órajelű kártya különleges fehér színét az RGB világítás teheti még hangulatosabbá, természetesen az AuraSync segítségével a többi ROG termékkel összehangolva.Sokan megfeledkeznek a tápegységek fontosságáról, pontosabban azok minőség szerinti választásáról. Spórolni azonban egyáltalán nem érdemes ezen a területen, hiszen a gyenge és rossz minőségű tápegységek a többi hardvernek is árthatnak maguk körül. Az ASUS jó ideje piacon van már saját megoldásaival, melyek közül persze a fehér ROG-os verzió sem hiányzik. A ROG Strix 850W White Edition -nél színben aligha találtunk volna megfelelőbb választást, de ez persze nem minden.A 850 Wattos megoldás kellő erőt biztosít ezeknek a komoly hardvereknek, így azok mindig a legjobb teljesítményt nyújtják majd a felhasználónak. A 80 PLUS Gold tanúsítvány biztosítja a hatékonyságot, a 0dB technológiának köszönhetően általános felhasználáskor zajtalanul üzemel majd a gépünk, a teljesen moduláros felépítésnek hála pedig mellőzhetjük a felesleges kábeleket és a gép összeépítése is sokkal egyszerűbb.Ez lenne a mi karácsonyi álomkonfigunk. A hardverek már kaphatóak hazánkban is, de természetesen az új platform ezeken kívül még tengernyi lehetőséget rejt magában. Házon belül is találhattok jóval olcsóbb megoldásokat a TUF és a ROG szériában is, de az biztos, ha valaki van olyan szerencsés, hogy egy ilyen asztali szépség várja otthon, akkor évekig nyugalommal játszhat a legújabb játékokkal.

Ez a cikk egy szponzorált tartalom / PR cikk, amely nem feltétlenül a Game Channel szerkesztősége által készített tartalom.