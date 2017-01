Game Channel Évértékelés 2016

Hihetetlen leírni is, de tavaly januárban a Game Channel betöltötte tizenötödik "életévét", ami számunkra 2016-ban egyet jelentett azzal, hogy minden olyan tervet meg kell valósítanunk, ami a fejünkben van már egy ideje, mégis vártunk vele - és magunk is alig hisszük el, de sikerült! Az elmúlt év leginkább a bővülésről és a rengeteg, de kellemes munkáról szólt nekünk, amiben Nektek is mérhetetlen nagy részetek van, hiszen Ti vagytok egy oldal hajtómotorjai: miattatok, nektek, értetek vagyunk, lássuk is hát, mit tudtunk mi adni nektek 2016-ban!

Ahogy tavaly, idén is különválasztjuk az év végi Game Channel statisztikákat és általános évértékelést a legektől, ahol majd 2016 legolvasottabb cikkeit, híreit, blogjait és egyebeket mutatunk be. Az alábbiakban az évértékelés és az általános statisztika olvasható, a legek egy külön cikkben néhány napon belül érkeznek!Magunk sem hisszük el, de nem maradtak megvalósítatlan terveink az elmúlt évben, virtuális listánk minden elemét sikerült kipipálni. Ez leginkább abban a gamer-geek-tech ökoszisztémában érhető tetten, amit kialakítottunk, hiszen, amelyek azonban szorosan kapcsolódnak egymáshoz.A csapatban történt változások leginkább férfi olvasóink örömét szolgálták, hiszen, akik a Flashben végre képviselik a "gyengébbik nemet". Az idézőjel annak szól hogy aki látta a műsorokat , tudja hogy ezek a csajok nem igazán a gyengeségükkel tűnnek ki. Sophiaso egyébként az oldalon is aktív, nem csak tesztekkel örvendeztet meg minket, például ő képviselte a Game Channelt Bécsben a Vienna Comic Con rendezvényen is. A csajok érkezésével Balaar azonban távozott a csapattól.World of Warcraft szakértőnk, Shaquiry csodálatos sorozattal örvendeztette meg az arra kíváncsi olvasókat, és a sorozatok itt nem állnak meg, újabb játékok kapják meg a maguk hosszabb-rövidebb epizódjait.Nem közvetlenül a Game Channel-hez, hanem annak új oldalához, az Androgeek techmagazin -hoz érkeztek új szerkesztők, akik valójában nem is olyan újak (erről részletesebben itt olvashattok ), Pixelhero Linuxban, Hanziness pedig Windowsban igazi szaki.Évek óta terveztük, hogy egy igényes, fiatalos hangulatú, modern tech rovatot csináljunk a Game Channel-en, hiszen nagyon sokan szeretitek a hardveres híreket, azonban örök kérdés volt, hogy külön oldalként tegyük ezt meg, vagy a GC részeként legyen a rovat erősítve. Végül az első verziót választottuk, amiben nyomos érv volt az is, hogy egy 2013-ban indított magazin, az Androgeek eladósorba került, amit megvettünk és átalakítottunk. A magazin azóta is töretlen népszerűségnek örvend, az augusztus 15-i hivatalos start után 5000 (!) százalékos növekedést ért el látogatottságban.Szintén tervezzük egy ideje, hogy a mobiljátékok térnyerése miatt egy önálló mobiljátékos magazint indítsunk el a Game Channel alapjain, annak struktúrájában, ennek végeredménye lett a Mobilgamer játékmagazin , ami eddigi rövid élete alatt is bebizonyította, hogy nagyon vártak a gamerek valami hasonlóra, hiszen alig egy hónappal az indulás után a Game Channel látogatottsági adatait is megdöntötte, amire nincs más szó, csak az hogy elképesztő!

A magazin portfólió három lapból áll, ehhez jön pluszban a webshop is.

És itt van a mi webshopunk, amiért évek óta rágják az olvasónk a fülünket, akik szeretnének normális áron játékot vásárolni. A Play 24/7 webshop jött, látott és győzött - a Karácsonyi szezonban a reneteg játék mellett már annyi PlayStation 4 Pro-t adtunk el, amennyit kevesen a webshopok között. Erre mi nagyon büszkék vagyunk, mert egyrészt bebizonyosodott, hogy jól döntöttünk, amikor az igazán barátságos árak és példátlan ügyfélkezelés mellett tettük le a voksunkat.2016-ban is jelentősen. Tervünk szerint Facebook oldalunk lájkolói számának 15%-os emelkedése volt, ezt meg is ugrottuk, a végére 17%-os növekedéssel 8.666-rólazok száma akik tetszikelték oldalunkat.Emellé érkezett a három új oldal, ahol negyed év alatt a Play 24/7 1.940, az Androgeek 2.447, a Mobilgamer pedig - mindössze egy hónappal az indulás után - már 2.094 lájkot tudhat magáénak, összesen tehát a komplett GC gaming körbenTöbb haldokló szolgáltatásnak is elengedtük a kezét a múlt évben, inaktívvá vált a Google+ oldalunk , amíg nem tudjuk vele mi lesz, árválkodni fog, BBM csatornánkat is bezártuk, miután alig használ valaki BlackBerry Messengert és két hónapja már a Twitter csatornánkat sem kezeljük olyan aktívan. Ez persze nem marad így, eldöntjük, merre tovább velük.2016 folyamánt éset írtunk, összesenmennyiségben, amitelt, ami természetesen csak a hír, cikk megírását jelenti, a tesztelés, moziba eljutás, filmnézés ideje nincs bele számolva. Munkánkat összesenjutalmaztátok, ami több mint 8 millió (!) plusz olvasást jelent az előző időszakhoz képest!Picit szomorú tény hogy tavaly mindösszeszületett, amiktartalmazzák mondanivalótokat. Ez egész pontosanhozott a szerzőknek! A blogok számának csökkenése nem a kisebb kedvnek tudható be elsősorban, hanem annak hogy 2016 folyamán - minden rekordot megdöntve - összesen 515 alkalommal kellett blogbejegyzést eltávolítanunk annak minősége vagy tartalma miatt.A regisztrált tagok száma 2016-banfővel nőtt, akikbőlés. Többszáz nem működő emailcímhez tartozó logint töröltünk tavaly, így most összesenot számlál a legnagyobb aktív gamer közösség.A cikkekhez, témákhoz, topikokhoz összesen, ezen felülvolt, amit a szabályzat megsértése (politizálás, személyeskedés, trollkodás) miatt törölnünk kellett. A múlt év folyamánnyitottatok, az elsőt 2016-01-01 09:30:00 időpontban nyitotta wegh, aki egy cikkhez szólt hozzá az Örömhírrel indítja az új esztendőt a Final Fantasy XV topikban.Összesenszületett az oldalon, amiből 32 alkalommal nem lett barátság, elutasította azt a jelölt. Drasztikusan visszaesett a felhasználók értékelése, úgy tűnik, kialakultak már az elmúlt évek folyamán egymásról a vélemények, hiszen mondössze(tavaly ez a szám 3.638 volt) ebbőlvélemény.

Visszatérünk 2017-ben. :)

A követett játékok száma azonban jelentősen megugrott, 2016 folyamán az egy évvel korábbi 678 helyett mostúj játékokat. Ezzel összesen 15.969 játék-követés van az oldalon. Szintén óriásit övekedett azoknak a játékoknak a száma amit megjelöltetek, hogy megvan nektek, tavalyérkezett, ezzel pedig 15.556-ra emelkedett azon játékok száma, amit birtokoltok, és11.651 lett azon játékok száma amit szeretnétek megszerezni.jelöltetek meg, ez is 100%-os növekedés tavalyhoz képest és immáron 8.210 kedvencetek van az oldal tartalmai közt.Cikkeink, híreink oldalait 2016-ban szinte ugyanannyian, mint az előző időszakban,olvasta, akik azonban sokkal több oldalt böngésztek át mint egy évvel korábban, így összesenoldalt elolvasvaértek el az Game Channel oldalletöltéseinek számában.Érdekességképpen itt ismét meg kell említenünk a Game Channel különálló oldalait is, hiszen ha az Androgeek-et és a Mobilgamer-t is vizsgáljuk (hiszen a Game Channel részei), akkor a látogatói számok eképp alakulnak egy évre kalkulálva:ésAz ingyenes GC Shopban banvásároltatok a kreditekért cserébe. Az első vásárlás 2016-01-28 16:45:02 időpontban Imperator nevéhez fűződik, aki ugyanazt vette amit egy évvel korábban az első vásárló, egy egy Final Fantasy XIII-2 limitált fémdoboz PS3-t. Az utolsó vásárlás 2016-12-08 12:54:47 időpontban gokuvsvegita nevéhez fűződik, aki egy The Crew pólót vett meg kreditjeiből.Talán ez lesz az eddigi legrövidebb előrejelzés az előttünk álló évre. Na nem azért mert nem tervezünk semmit (sőt!), hanem mert röviden, tömören is össze lehet foglalni: minden területen éppen annyit fogunk változtatni, csiszolni, hogy az még jobb legyen, még többet nyújtson úgy, hogy közben a megszokott alapok nem változnak - legalábbis külsőre.Idén nem tervezünk új dizájnnal ellátott Game Channel-t, hiszen a 8.0 elindításakor tudtuk hogy amit csinálunk, nagyon jövőbe mutató, van olyan konkurencia aki tavaly koppintotta sikeresen sznte pixelről pixelre, de a legtöbben csak idén fogják. Majd jövőre talán jövünk újjal, hogy megint legyen mit utolérni versenytársainknak. A kapcsolódó oldalak sem változnak kinézetben, azonban a funkciókat még tovább finomítjuk és bővítjük. A Game Channel égisze alá tartozó Androgeek techmagazin és Mobilgamer játékmagazin még jobban beépül a GC oldalai közé, még könnyebb átjárhatóságot fogunk biztosítani a lapok között.Sok apró változást fogtok észrevenni a főoldalon, vagy épp az aloldalak egyes részein, amika böngészést. Rá fogunk gyúrni a közösségépítésre még jobban, megjelennek majd itt-ott fülecskék, ahol egyszerűbben tudsz kapcsolatba lépni valakivel. De jobban elérhetővé tesszük a játék adatlapokat és megjelennek a filmes adatlapok is, amik viszont kapcsolatban lesznek az Androgeek filmes témáival is.Sok, ránézésre talán kicsi, de a háttérben mégis óriási változást hoz majd 2017 tehát és ennek része az is, hogy a Play 24/7 webshop is mélyebben kerül integrálásba a rendszerbe, például könnyebb lesz értesülni olyan akciókról, amiket nem érdemes kihagyni egy gamernek sem, de, ezzel együtt a Play 24/7-en megszerzett GC kreditek lehetősége meg fog szűnni.Videós tartalommal kapcsolatban rengeteg kérdést kapunk, aki várja hogy legyen újra Flash, annak jó hír hogy már nem kell sokáig várnia, sőt, talán egy egész más felületen, de erről kicsit később...2016 sok munkával járó de örömmel teli év volt számunkra, hiszen itt vagytok, olvastok minket és számunkra ez a legfontosabb. Immáron tizenhatodik éve hajnaltól hajnalig hírezünk, tesztelünk, szövegelünk - egyre több oldalon, egyre nagyobb közönségnek. Köszönjük hogy itt vagytok velünk, köszönjük hogy minket olvastok, velünk töltitek az időtöket! Idén is minden nap minden percben Veletek leszünk!A Game Channel Tőletek a, 2016-tól pedig már a legnagyobb független online kiadó is gamer témában!