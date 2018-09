Fortnite történelem a kezdetektől napjainkig

Álmunkban sem gondoltuk volna az Epic Games által még 2011-ben bejelentett Fortnite -ról, hogy sok-sok évvel az első leleplezés után korunk egyik legnépszerűbb és leginkább meghatározó videojátéka lesz belőle. Márpedig manapság csak az nem ismeri a nevét, aki barlangban lakik, lévén a battle royale műfaj egyik úttörőjeként tekinthetünk rá, mely talán jókor volt a jó helyen, de ez alapvetően mit sem változtat a tényeken.

A tény pedig az, hogy a Fortnite ma már kis túlzással követhetetlenül sok felhasználóval rendelkezik, és a szezonok, valamint a különféle bővítmények miatt óriási jövő áll még előtte. Hiába azonban a hatalmas népszerűség, sokan csak az aktuális trendhullámmal ismerték meg a nevét, éppen ezért úgy gondoltuk, hogy egy kicsit felidézzük előttetek, honnan is indult ez az egyébként remek élményeket kínáló online lövölde.Bár kimondani is félelmetes, de a Fortnite nevét először 2011-ben, tehát hét évvel ezelőtt hallottuk az akkori Spike Video Game Awards részeként, ahol még egy egészen más alapokra épülő alkotásként figyeltünk fel rá. Mai fejjel egy többjátékos módra kiélezett zombis túlélő mókának tűnik, mely rajzfilmes grafikájával alig maradt meg bennünk, de az Unreal Engine 4 miatt úgy gondoltuk, okozhat még meglepetéseket. Persze eszünkbe sem jutott volna, hogy éppen játékmenetével...Csak a mihez tartás végett - és hogy tényleg milyen régen volt mindez -, akkoriban még Cliff Bleszinski, a Gears of War alapítója is az Epic Games kötelékét erősítette, és olyan trailerekkel együtt láthattuk a Fortnite bemutatóját, mint a BioShock Infinite, az időközben törölt Rainbow Six Patriots, vagy a The Last of Us bemutatkozó videója. Nem mellesleg, akkor még nemhogy nem hallottuk, nem is létezett olyan kifejezés, hogy battle royale. Fortnite neve bár sokakban megmaradt, legalább ennyien el is felejtették a bejelentés után, ami nem meglepő, hiszen 2012 és 2014 között gyakorlatilag teszthalott állapotban volt a projekt. Sokáig úgy tűnt, hogy az Epic Games vagy nem tud mit kezdeni vele, vagy nem is nagyon akar. Mint később kiderült, inkább előbbi volt a baj, a készítők egy koncepciójukba illeszkedő új stílus berobbanására vártak. Persze ez akkor nem volt ennyire nyilvánvaló, mi inkább folyamatosan csak értetlenkedtünk, hogy miért vár ennyit a csapat, amikor itt lenne az ideje az Unreal Engine 4 prezentálásának...Aztán 2014-ben a Game Informer címlapra tette a projektet, amikor azt hittük, hogy végre célegyenesbe is ér. Persze még akkor is egészen másképpen ismertük, mint ma, de a zombiszerű lények, a bázisépítős vonal, valamint az ingyenes üzleti modell már akkor képben voltak. A zárt alfák el is indultak, majd jöttek a béták, de túl nagy nyomot senkiben nem hagyott a projekt, három éven át nem jutottak vele egyről a kettőre, de 2017-ben megtört a jég.Az év júliusában ugyanis elindult a korai változat, de még csak ekkor sem igazán hallottunk semmiféle battle royale-ról. Az ingyenes változat mellett volt fizetős megoldás is, és bár a koncepció nem volt éppen halva született, azért mindenki érezte, hogy ebből nem lesz valami nagy pénze az Epic Games-nek, ha csak nem történik valami csoda. A csoda viszont megtörtént, hiszen nem sokkal az Early Access előtt elrajtolt a PUBG, mely rengeteg embert mozgatott meg világszerte, a Fortnite fejlesztői pedig pontosan valami ilyen újszerű robbanásra vártak.Az Epic Games tehát lázas munkába kezdett, és alig pár hónap alatt a Fortnite alapötletét sikeresen feldobták egy battle royale mókával, amivel megszületett az ingyenes Fortnite : Battle Royale, mely rögtön milliókat vonzott az addig eléggé középszerűen teljesítő játék köré. Nem véletlenül, hiszen korábban egyetlen alkotás sem volt képes ilyen élményt adni, egyszerre 100 fő ugyanis egy óriási csatatéren, különleges fegyverekkel, valós idejű építkezési lehetőségekkel... mondhatni instant recept volt a sikerhez.Mindennek meg is lett az eredménye, hiszen a Fortnite : Battle Royale sorra hozta a sikereket. 2018 januárjában már 40 millió játékossal büszkélkedhetett - az Epic Games még a Paragon nevű MOBA-játékot is törölte, hogy legyen idejük az új sikertörténetük megtámogatására -, 2018 márciusában pedig már a Twitch legtöbbet nézett közvetítéseit produkálta, sőt olyan hírességek is csatlakoztak a mérkőzésekhez, mint Drake, akinek a Ninjával közös streamje máig legendás.Ahogyan pedig várható volt, a Fortnite sikersztorija tovább folytatódott! 2018 áprilisában mobilokra is megjelent a játék, és bár először csak iOS-re, de csak ezen az egy rendszeren 100 millió játékost hozott össze, akikhez júniusban előbb Nintendo Switch-en, augusztustól pedig Androidon is csatlakozhattak a tömegek. Közben májusban olyan rendhagyó eventet hoztak tető alá a készítők, melyben az aktuális Bosszúállók mozifilm mintájára Thanos és az Infinity Ganuntlet is elérhetővé váltak a pályákon, júliusban pedig az Epic Games bejelentette, hogy csak a játékon belüli költekezésből 1 milliárd dolláros bevételre tettek szert.Ezt eredeti állapotában soha nem tudta volna teljesíteni a játék, de sokak szerint mindez csak a kezdet. A fejlesztők ugyanis folyamatosan finomítják az élményt, hozzák az újabb tartalmakat, jönnek az esportos rendezvények, a játékosok száma és a bevételek mennyisége növekedik, és mivel egyelőre nincs olyan játék a piacon, mely ideális lenne kihívónak, ezért egyelőre lehetetlen megmondani, hogy mikor tetőzhet a Fortnite sikere, de az biztos, hogy a jelenlegi állapot továbbra is felfelé ívelő tendenciát mutat.