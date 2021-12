Ezek voltak szerintünk 2021 legjobb videojátékai

Idén a koronavírus miatt rengeteg játékmegjelenést elhalasztottak, de ettől függetlenül is sok cím csordogált be. Jól mutatja az idei esztendő állapotát, hogy nem igazán volt címünk 2021-ben, amely 80% fölé ment volna, viszont így is megannyi kiváló szoftvert tett le az asztalra a játékipar. Hogy melyek ezek? Nézzük át együtt az évösszegzőnket, avagy melyek voltak a Game Channel szerkesztősége szerint 2021 legjobbjai!

A Marvel's Avengers után minden okunk megvolt rá, hogy aggódjunk A galaxis őrzőit fókuszba állító játék miatt, azonban az Eidos megmutatta, hogyan kell szívvel-lélekkel megtölteni egy produktumot. Túlzás nélkül az év meglepetéséről beszélhetünk, lévén talán senki nem számított rá, hogy ennyire ütős végeredmény kerekedik ki a Marvel's Guardians of the Galaxy-ből, de ez is jól mutatja, hogy ha érződik a játékon a passzió, akkor az az egész terméket a magasba tudja emelni.

Kicsit tartottunk tőle, hogy a Life is Strange-sorozat hogyan fog alakulni most, hogy már nem a Dontnod kezében van a projekt, viszont a True Colors alcímmel megspékelt epizód minden elvárásunkat túlszárnyalta. Egy borzasztóan aktuális, érzelmekkel teli történetet valósítottak meg, melynek minden egyes pillanatát öröm játszani. Kétségtelen, vannak benne hibák, de annyi pozitívum jut egy-egy mellélövésre, hogy egész egyszerűen nem lehet nem a legjobbak között emlegetni. Amikor bejelentették, hogy remastert kap az első, legendás, klasszikus Quake, akkor még nem gondoltuk volna, hogy az év végi toplistánkon jelen lesz. Ennek ellenére itt van nekünk a Quake Remastered a maga 83%-os értékelésével, ami legfőképp annak tudható be, hogy egy pazar, minőségi újrakeverés lett. Nem váltja meg a világot, nem egy teljes értékű remake-ről van szó, de remaster lévén még így is többet szállít, mint amire sokan várnak, és bizony mindig öröm ilyen klasszikusokat újra átélni, főleg ilyen köntösben! A Nintendo ügyesen abszolválta azokat az akadályokat, amik a Super Mario 3D World + Bowser's Fury előtt voltak. Merthogy alapvetően egy kibővített portról van szó, amely a jól ismert Super Mario 3D Worldöt hivatott egy kicsit tágítani. De még mennyire! A 83%-os értékelés is jól mutatja, hogy egy iszonyatosan minőségi alkotás alakult ki végül, melyet öröm felfedezni, főleg annak a megannyi extra tartalomnak és finomságnak köszönhetően, amit a Nintendo elrejtett a játékban. Imádtuk! A rebootolt széria berkein belül már harmadjára is visszatért a kopasz 47-es ügynök, és bizony most sem okozott csalódást, sőt. Az IO Interactive konkrétan nemcsak, hogy hozta a kötelezőt, viszont még olyan szinten fel is tudták dobni az egyébkénti receptet, hogy minden egyes pontot kiérdemelt magának a cím. Arról meg már ne is beszéljünk, hogy azóta is kapja folyamatosan az újabb és újabb tartalmakat a játék, úgyhogy aki még most ugrana bele a programba, az sem maradt le semmiről. Hideo Kojima munkája nagyon megosztónak bizonyult anno. Természetesen aki az alapokat nem kedvelte, az a rendezői vágással sem fogja átértékelni a játékot, hiszen ez valóban egy "rendezői" változat: nagyobb, hosszabb, vágatlanabb. Több funkció, több lehetőség, több történet lapul meg a Death Stranding: Director's Cutban, és a masszívabb tartalom nemcsak, hogy orvosolja az alapjáték néhány hibáját, de még olyan feature-öket is beemel, melyekre nem is gondoltunk korábban, hogy szükség van. A rajongóknak egyenesen kötelező, mindenki más pedig... nos, ha még nem próbáltad az alapot, akkor erre tessék! És ha már rendezői vágások: a Ghost of Tsushima: Director's Cut sem maradhat le a listáról, elnézve hogy egy szörnyen minőségi kiadvány született a képében. A Ghost of Tsushima is az a játék, mely annyira egyben volt már a premierkor is, hogy nem hittük volna, hogy ennyire jól tud elsülni egy rendezői vágás (amely manapság már az új Game of the Year kiadás), viszont talán a 85%-os értékelés is jól mutatja, hogy a Sucker Punch abszolút ránk cáfolt. Jóval több kontent került bele a címbe, arról meg már nem is beszélve, hogy az egyébkénti plusz, már megjelent tartalmakat is implementálták, így képezve egy kerek egészet. Bár a Days Gone alapjáraton határozottan egy megosztó program, a PC-s verzióra mégsem lehet egy rossz szavunk sem. Oké, ez ebben a formában nem igaz, hiszen nyilván akad hiba, viszont olyan elenyésző mennyiségben, hogy konkrétan a negyedik helyre tudott katapultálni a Sony Bend művének PC-s átirata. Az alapok maradtak, csak éppenséggel a hardverből fakadóan minden eddiginél jobb körülmények között élhettük át a zombis sztorit. Ha esetleg kimaradt, akkor érdemes rávetned magad, hiszen túlzás nélkül egy kiváló alkotással szemezhetünk a Days Gone PC-s portjának képében. A Hades hasonlóan nagy indie sikernek tekinthető, mint pár éve a Dead Cells, sőt mi több, bizonyos aspektusaiban meg is egyezik a két mű. Ez is egy rougelike alkotás lett, nyomonként soulslike elemekkel, viszont olyan egyedi és élvezetes harcrendszert ültetett a Supergiant a saját alkotása alá, hogy arra szavak nincsenek. A Hades sok esetben képes masszív addikciót okozni a frenetikus játékmenetével, de ha ez nem lenne elég, akkor olyan vizuállal, zenei anyaggal és hangulattal spékelték meg ezt az egész kompozíciót, hogy bérelt helye van a dobogón. Már nem először kerül szóba a "nagyobb, hosszabb, vágatlanabb" kifejezés a cikk során, és bizony még egyszer elő kell húznunk a kalapból, ezúttal viszont a JRPG-k területén. A Final Fantasy VII Remake Intergrade nemcsak megújította az ismert alapokat, de ki is bővítette azokat, és ezáltal egy fantasztikus cím kerekedett ki belőle. Első blikkre talán furcsa lehet, hogy egy ilyen "toldozott-foltozott" kiadvány lett az ezüst érmes, ugyanakkor aki már próbálta a Final Fantasy VII Remake Intergrade-et, annak nem kell magyarázni, az pontosan tudja, hogy miért az esztendő egyik legjobbja. És hát mi más lenne az első helyezett, mint az idei év egyik legjobbja, a Sony exkluzivátásában megjelent, első tényleges next-gen élmény, a Ratchet & Clank: Rift Apart! A lombax és a kis droid visszatért, az Insomniac Games azonban ezúttal nem aprózta el a dolgokat, tekintve hogy csak és kizárólag PS5-re adták ki a szoftvert, és olyan szinten meghajtották a vasat, hogy csak ámulunk. Kihasználták az SSD nyújtotta lehetőségeket, elképesztő látvánnyal dobták fel a játékmenetet, és végeredményben megmutatták, hogy miért is volt értelme a generációváltásnak. Ha minket kérdeztek: az idei év legjobbja. Ezen zárósorokkal szeretnénk mindenkinek nyugodalmas, boldog ünnepeket kívánni, és bízunk benne, hogy 2022-ben is velünk tartotok a Game Channel magazin hasábjain. Osszátok meg velünk kommentekben a 2021-es kedvenceiteket, valamint azt is, hogy mivel ütitek el az időtöket a pihenő időszak alatt.