Ezek voltak az idei nyár második felének legnagyobb játékbejelentései

A járványhelyzet miatt az év elején sokan úgy gondolták, hogy az idén rendkívül ínséges időszak lesz a nyár, hiszen nem voltak hagyományos értelemben vett expók, és mivel minden fejlesztőcsapat menetrendjét felborította a vírus, ezért nem igazán készültünk különösebben nagy bejelentésekre. Úgy tűnik azonban, hogy a játékiparra nem gyakorolt annyira drasztikus hatást a COVID-19, hiszen dacára a fenti problematikáknak, már a nyári időszak első felében olyan sok bejelentés történt, hogy annak egy külön cikket kellett szentelnünk

Adósok voltunk azonban nektek a nyár második feléhez kapcsolódó összefoglalóval, hiszen nagy büszkén jelentjük ki, hogy nem teltek el eseménytelenül az évszak utolsó hetei, hiszen július és augusztus rengeteg nagyszerű bejelentést, sőt meglepetést hozott nekünk. Hogy melyek voltak szerintünk ezek közül a legjelentősebbek? Lássuk a mi listánkat!Keserédes alkotással kell kezdenünk a sort, hiszen a Gamer Girl hiába volt álmaink netovábbja, sajnos az élőszereplős FMV-k táborát erősítő videojátékot alig a bejelentése után néhány órával törölték. Ennek az oka az volt, hogy a szexi játékoslányról, illetve batárja eltűnéséről szóló történet nagyon sok érzékeny témát vetett fel, aminek jóvoltából a készítők olyan sok negatív visszajelzést kaptak, hogy inkább a projekt törlése mellett döntöttek. Mi azonban nagyon megszerettük az alábbi teasert, így posztumusz módon beválogattuk nektek a listára!Bár évek óta várunk rá, azért nem gondoltuk volna, hogy idén nyáron a Microsoft megszellőzteti az új Fable érkezését. Márpedig ez történt, és bár kaptunk hozzá egy rövidke trailert, megtudtuk azt is, hogy a hangulat, a narráció és a zene maximálisan hozza a franchise sajátosságait, és biztató a Playground Games neve, de azért a konkrétabb információknak jobban örültünk volna. Sebaj, azért alaposan bearanyozta a nyarat, hogy már ez is hivatalos!Szintén a Microsoft nyári eseményéhez tudjuk kötni a nyári szezon második felének egyik legnagyobb bejelentését, ami számunkra abszolút mindent vitt, hiszen mindenre gondoltunk, de arra nem, hogy készül a háttérben a S.T.A.L.K.E.R. 2. Márpedig így van, a csernobili kalandot horrorisztikus hangulattal, anomáliákkal, túléléssel és orbitális hangulattal kínáló játékról bár egyelőre csak egy CGI trailert kaptunk, de így is abszolút az egyik, ha nem a legjobban várt alkotásnak tekinthető az újgenerációból.Mivel minden különösebb pletyka és szivárgás nélkül robbant a képünkbe a nyáron, és mivel a zombis túlélőjátékok között az egyik legjobbnak tekinthető a sorozat, minden kétséget kizáróan a nyár második felének egyik legnagyobb bejelentéseként kell megneveznünk a State of Decay 3-at is. Bár egyelőre semmit sem tudunk még a népszerű széria új részéről, de a bemutatkozó trailer olyan magas minőséget képvisel, hogy azóta már rengeteg alkalommal megnéztük, és még mindig nem tudjuk feldolgozni az őrült zombiszarvast benne.Mivel mi nagyon kellemes emlékként őrizzük, és őszintén hisszük, hogy nagy siker lehet belőle, ezért feltétlenül helyet kellett szorítanunk a listánkon a Sumo Digital által fejlesztett Hood: Outlaws & Legends-nek, mely egy középkori kooperatív akciójátékként Robin Hood korába vezet vissza minket. Az alkotás egyfajta történelmi Payday-nek tűnik, melyben különféle rablásokat és bűncselekményeket kell végrehajtanunk egy négyfős banda oldalán, ami PvPvE alapú multira épül, és első kedvcsinálója alapján mindenképpen érdemes megjegyezni a nevét.Hónapok óta érkeztek már pletykák arról, hogy mit készít a Rocksteady Studios csapata, és igazak voltak hírek, lesz Öngyilkos osztag játék, méghozzá Suicide Squad: Kill the Justice League címmel. Bár az alkotásról még szűkszavúak voltak a készítők, azonban a film és a képregények őrült hangulata, a zakkant szuperbűnöző-brigád sajátosságai mind a helyükön lesznek, miközben az alkotást nemcsak kooperatív módban, hanem egyedül is élvezhetjük majd, ha 2022-ben megjelenik végre.Azért nem maradtunk új Batman-játék bejelentése nélkül sem a nyáron, még ha nem is egy hagyományos értelemben vett Denevéremberes kalandról van szó, hiszen a Gotham Knights sztorija szerint Bruce Wayne meghalt, teendőit pedig egykori társai, Robin, Nightwing, Batwoman és Red Hood vették át. Az élmény itt is a kooperáción alapul, mind a négy hőst irányításunk alá vehetjük, miközben lesznek óriási bunyók, tonnányi kütyü, speciális képesség és persze szerepjátékos elemek is.Oké, talán nem az év meglepetése volt, hiszen kis túlzással minden kiszivárgott róla előzőleg, de azért a nagy bejelentések között tartjuk számon a Call of Duty: Black Ops - Cold War-t, mely a hidegháborús korszakba repít vissza minket egy masszív egyjátékos kampány részeként, de lesz hagyományos multiplayer és Zombies móka is benne. A játékban bejárhatjuk majd Kelet-Berlint, elutazhatunk Törökországba, de Vietnam és Moszkva sem maradnak ki a sorból, miközben egy elit katonaként kell megakadályoznunk a harmadik világháború kirobbanását.Bár el sem tudjátok képzelni, hogy mekkora csalódás, hogy csak VR headsettel élvezhetjük majd - azért bízunk benne, hogy ezen módosítanak a fejlesztők -, de mégis óriási hír volt számunkra, amikor kiderült, hogy jön egy új Sam & Max kalandjáték, ami ráadásul szinte minden tekintetében a klasszikus elődökre hajaz majd. Bár sokszor mondtuk már, hogy ezért vagy azért a játékért már hajlandóak lennénk VR szemüveget venni, de a Sam & Max: This Time It's Virtual kapcsán tényleg így vagyunk. A kalandjátékos stílusban nekünk az év bejelentése volt!A végére pedig lássuk a nyári gamescom egyik legnagyobb meglepetését: három évtized után visszatér sokunk egyik gyerekkori kedvence, a legendás Turrican! Az általunk annak idején csak szegény ember Contrájaként nevezett sorozat a maga nemében egy igazi kultusz, és bár nem tudni még, hogy feldolgozás vagy folytatás készül, de bármi is legyen az, mi már most odáig vagyunk érte!Ha szerinted kihagytunk valamit, ami számodra feltétlen fontos bejelentés volt, oszd meg velünk te is a listádat!