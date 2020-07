Ezek voltak az idei nyár első felének legnagyobb játékbejelentései

Elképesztően intenzív nyár van mögöttünk eddig videojátékos szemmel. Miközben úgy gondoltuk tavasszal, hogy a koronavírus idén mindent darabokra zúz, ergo romokba dől az iparág és az események elmaradásával semmi újdonságról nem hallhatunk majd, addig valójában csak úgy lubickolhattunk a bejelentésekben az elmúlt hetek során. Olyannyira, hogy eredetileg a nyár végére terveztük megírni ezt a cikket, de így július közepén már olyan sok zseniális videojátékot jelentettek be, hogy kénytelenek voltunk két részre osztani ezt a cikket.

Merthogy bőven van még mire várni a nyáron, így ott lesz a Microsoft nagy játékbejelentős eseménye, vár ránk egy digitális gamescom expó, de a QuakeCon is tartogathat meglepetéseket, és akkor még a kisebb vagy váratlan dolgokat szóba sem hoztuk. Azokat azonban majd nyár végén igyekszünk összefoglalni nektek, most egyszer lássuk, hogy milyen csemegéket jelentettek be nekünk az elmúlt röpke másfél hónap során a fejlesztők!Még egészen friss az élmény, hiszen a Ubisoft alig pár nappal ezelőtt rántotta le a leplet a Far Cry 6-ról, amire sokan nem számítottak, lévén az ötödik epizód is élénken megmaradt emlékeinkben, de úgy tűnik, hogy a hatodik felvonás minden eddiginél nagyobb élményt kínál majd. A stílus marad, a koncepció sem sokat változik, ezúttal is egy diktatúrába repülhetünk, de a Breaking Bad csendes őrült színészének középpontba állítása, illetve főgonoszként való alkalmazása minket már most megvett kilóra. Alig várjuk, hogy február legyen és indíthassuk!Minden a Far Cry 6-ról itt: Far Cry 6 adatlap A Devolver Digital mindig értett ahhoz, hogy miként kell őrültségekkel előrukkolni, a Flying Wild Hog csapatával pedig voltak annyira hibbantak, hogy összehozzák a Devolverland Expót. Ez egy olyan FPS, mely az elmaradt E3 miatt keletkezett káoszt állította a középpontba, ahol mi leszünk a rendfenntartók, miközben szemügyre vehetünk merch pultokat, de beülhetünk pár félbemaradt bemutatóra is. Totál ingyen letölthető dologról van szó, így nemcsak a bejelentésnek, a megjelenésnek is örülhettünk.Minden a Devolverland Expo-ról itt: Devolverland Expo adatlap Azért persze normális dolgot is be tudott jelenteni a Devolver Digital, így kiderült, hogy érkezik a Shadow Warrior 3, mint a legendás FPS második folytatása. Bár a nagy feltámasztás sem sikerült éppenséggel rosszul, a második rész azonban sokkal magasabbra emelte a sorozat nívóját, így egy harmadik résznek kifejezetten jó helye lesz a színtéren, pláne egy új Doom érkezéséig. Merthogy brutalitás ebben is lesz dögivel!Minden a Shadow Warrior 3-ról itt: Shadow Warrior 3 adatlap A Steelrising az idei nyár eddigi legnagyobb meglepetéseként szolgált nekünk eddig, hiszen a GreedFall alkotói valami olyan dolgot vezettek fel ismét, amire érdemes lesz odafigyelni. Alternatív múlt? Francia forradalom robotokkal? RPG-elemek? Középpontba állított küzdelmek? Alighanem ezek mind-mind olyan dolgok egy játékban, ami a szokatlanság mellett felkeltik a rajongók figyelmét. A miénket is felkeltették, várjuk is bőszen!Minden a Steelrising-ról itt: Steelrising adatlap Noha kis túlzással semmit sem tudunk róla, de mivel manapság szinte alig van normális autós játék a piacon - tisztelet a kivételnek -, a régi Test Drive-játékokat pedig hülyére játszottuk annak idején, ezért konkrét részletek nélkül is a nyár egyik legnagyobb bejelentéseként kezeljük a Test Drive Unlimited: Solar Crown-t. Remélhetőleg ismét lesz benne nagy szabadság, rengeteg király verda, tuning és közösségi élmények, mint az elődökben.Minden a Test Drive Unlimited: Solar Crown-ról itt: Test Drive Unlimited: Solar Crown adatlap Egy új Star Wars-játék bemutatója mindig nagy öröm, de azért amit a Star Wars: Squadrons neve alatt kaptunk, illetve kapunk majd, az túllépett minden várakozásunkon. Egy Csillagok háborúja játék, melyben csak az űrhajók és a kapcsolódó küzdelmek kapják a főszerepet? Igen, ez volt régóta nagyon sokak vágya annak ellenére is, hogy a történelemben közel sem ez az első videojáték, ami ezt a témát feldolgozza.Minden a Star Wars: Squadrons-ról itt: Star Wars: Squadrons adatlap Megszámolni sem tudnánk, hogy milyen sok indie játékot mutattak be idén nyáron, de az It Takes Two minden kétséget kizáróan a legjobbnak tekinthető ezek közül. Az A Way Out alkotójának újdonsága ugyanis már történetével könnyeket csalt a szemünkbe, hiszen a főszereplő a kicsi Rose, aki nem tudja feldolgozni szülei válását, emiatt bábokból elkészíti őket, majd a kis bábok életre kelnek, és kezdetét veszi egy érzelmes kooperatív kaland.Minden az It Takes Two-ról itt: It Takes Two adatlap Számítottunk rá, hogy jönni fog hamarosan egy új Resident Evil, de azért a Sony nyár eleji eseményén alaposan levett minket a lábunkról a Resident Evil Village bemutatója, mely a negyedik rész hangulatát a hetedik rész őrült megoldásaival elegyítve valami olyan dolgot tár majd elénk, amihez foghatót korábban még soha nem kaptunk a sorozattól. Lesznek itt megint beteg falusiak, vérfarkasok, sőt még Chris Redfield is visszatér!Minden a Resident Evil Village-ről itt: Resident Evil Village adatlap Abszolút meglepetés volt azonban idén nyáron eddig a Hitman 3 bemutatkozása. Túlzás nélkül nem számítottunk ilyen hamar arra, hogy újra a 47-es ügynök bőrébe bújhatunk, hiszen jövő év elején már meg is jelenhet. Mindez annak ellenére is igaz, hogy túl sok konkrétum még nem látott róla napvilágot, de az biztos, hogy a kopasz fegyveres eddigi legnagyobb és legizgalmasabb kalandja vár majd ránk.Minden a Hitman 3-ról itt: Hitman 3 adatlap Noha meglepőnek nem neveznénk, ellenben annál örömtelibbnek azt, hogy folytatódik a Horizon: Zero Dawn, melynek folytatása ugyan már a PS5-öt veszi célba, de éppen ezért orbitális fejlődést tapasztalhatnak majd vele a rajongók. A Horizon: Forbidden West nemcsak hihetetlenül csinos látványvilágot tár elénk, de a történet terén is olyan veszélyes helyekre viszi majd el Aloy-t az irányításunk alatt, ahová korábban még soha nem merészkedhettünk el.Minden a Horizon: Forbidden West-ről itt: Horizon: Forbidden West adatlap Bár a Sony nyár eleji bemutatóján voltak még meglepetések, az egyik legnagyobb azonban túlzás nélkül a Spider-Man: Miles Morales bejelentése volt. Az Insomniac Games bődületes sikert elért alkotásához ugyanis nem vártunk ilyen gyorsan folytatást, márpedig érkezik, a főszerepben Peter Parker helyett Miles Morales-szel, aki ugyanis Pókember lesz, csak egy kicsit másképpen.Minden a Spider-Man: Miles Morales-ról itt: Spider-Man: Miles Morales adatlap Nektek melyik játék jön be leginkább, mi az amit vársz és mi az amitől a hideg ráz? Esetleg ha a mi listánkból kimaradt valami, te mivel egészítenéd ki azt?