Ezek lesznek szerintünk 2022 legjobb videojátékai

Bár a 2021-es esztendő során rengeteg halasztást élt meg a játékipar, összességében nem lehetne azt mondani, hogy nem sikerült ütősen az év. Számos pazar alkotás gördült ki, mindenféle zsánerben. Voltak itt kiváló indie-k, elképesztő tripla-A-k és sok-sok meglepetés is, viszont amire most koncentrálunk, az a 2022-es év, hogy mégis mely címeket várjuk a leginkább. Lássuk is!

Nagyon régóta vártuk már a Dying Light folytatását, 2022-ben viszont végre a boltok polcaira kerül a Techland munkája. Eredetileg ugyebár úgy szólt a fáma, hogy még 2021 decemberében kiadják, ellenben végül eltolták ezt a premiert is, és a jelenlegi tervek szerint 2022. február 4-én fog megjelenni.A Dying Light 2: Stay Human jó folytatás lévén igyekszik mindent felduzzasztani, amit az első részben szerettek a rajongók, és amolyan igazi "jobb, nagyobb, szebb" élményt leszállítani. Remélhetőleg ez az epizód is sokáig kap majd tartalomfrissítéseket a debütálás után, mint az első felvonás!

A Guerrilla Games munkája ismételten megmutatja, hogy a Sony-exkluzívok még mindig tudnak szolgálni olyan jellegű minőséggel, ami párját ritkítja a piacon, és a Horizon: Forbidden West ennek a tökéletes mintapéldája. Aloy ismét kalandozni indul, ezúttal viszont egy sokkalta szebb, látványosabb és sokszínűbb terepen.Természetesen a robotdinoszauruszok lesznek továbbra is azok, akik megkeserítik főhősünk és patronáltjainak életét, viszont rendelkezésünkre áll az átdolgozott harcmechanika, valamint a rengeteg új lehetőség, melyekkel végleg leszámolhatunk a mechanikus fenyegetéssel. Gigantikus dobásra készül a FromSoftware. Mondhatni az Elden Ring lehet a soulslike műfaj tökéletesre csiszolt ékköve, hiszen egyesíti a Dark Souls-szal elhíresült zsánert az elképesztő produkciós minőséggel. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy nem más dolgozik a sztorin és a karaktereken, mint maga George R.R. Martin, A tűz és jég dala könyvek írója.A korai beszámolók alapján egy hihetetlenül izgalmas darab vár ránk, és nem mellesleg kollégánk, iPet is ugyanezt írta a Game Channel saját előzetesében is az Elden Ringről. Persze várjuk meg mindenképp a végeredményt, ne igyunk előre a medve bőrére, de ha a FromSoftware fel tud érni az elvárásokhoz, akkor bizony történelmet írhatnak. Minden évben örömteli dolog egy kicsit a volán mögé pattanni valamilyen formában, és bár azt hinnénk, hogy az autós műfaj csak úgy ontja magából az újabb és újabb példányokat, nem igazán van így. Idén a Forza Horizon 5 mozgatta meg leginkább a versenyre hajlamos játékosokat, 2022-ben azonban a Gran Turismo 7-é lesz a porond.A Polyphony Digital minden eddiginél ütősebb látvánnyal és játékmechanikákkal kívánja elcsavarni mindenki fejét, és a trailerek is arra engednek következtetni, hogy az eddigi legjobb etap sülhet ki belőle. Nagyon várjuk, hogy mi sül ki belőle, azt meg pláne, hogy a next-gen élmény milyen finomságokat szállít majd! A Tina Tina's Wonderlands első blikkre egy sima Borderlands spin-offnak tűnhet, viszont olyan izgalmas újdonságokkal fog kecsegtetni, amikre még az egyszeri kalandorok is felkaphatják a fejüket. A sorozat történetében most először készíthetjük el saját karakterünket, és rengeteg izgalmas képesség és fegyver vár ránk.A Borderlands 2 legjobb DLC-jét veszi alapul a Tiny Tina's Wonderlands, így most is a Dungeons & Dragons alapjaira fog építkezni a sztori. Rengeteg poénra, zseniális lootra és őrült pillanatra számítunk, no meg persze arra, hogy ezzel is terjeszkedjen a Borderlands-franchise! Még mindig egészen hihetetlen kimondani, de most már tényleg küszöbön van a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl megjelenése. A GSC Game World 2022-re ígéri számunkra, hogy eljuthatunk ismét abba a bizonyos Zónába, ahol rengeteg természetfeletti jelenség vár ránk.Az Unreal Engine 5-tel készült szoftver döbbenetes látványvilággal és még annál is hatásosabb játékelemekkel készül a rajongók számára, és bár még nem szabad kimondani, hogy garantált a siker, de az biztos, hogy ha ezt nem szúrja el a fejlesztőbrigád, akkor etalon születik. Nagyon megosztóra sikeredett a Saints Row reboot bejelentése. Sokan hiányolják a régi karaktereket, helyszíneket, ellenben kétségtelen, hogy a sorozat sava-borsát képző hangulat most is ott lesz a szeren. Ezúttal a fiatalok kerülnek fókuszba, és most először élhetjük át, hogy milyen is saját erőből felépíteni a Saints-bandát.Leginkább a Saints Row: The Thirdhöz hasonlít majd a játék, legalábbis nagyon érződik, hogy a Volition mindent megtesz annak érdekében, hogy a széria legjobbjaként kikiáltott felvonáshoz igazítsák a rebootot is. Mindeközben viszont nem felejtik el megújítani sem a brandet, ami akár még nagyon jól is elsülhet! 2022 végén kézhez kapjuk a Bethesda első új IP-ját több évtized óta, a Starfieldet. Egyszerre van bennünk óriási kétely és borzasztó izgatottság az űrszimulátor kapcsán, hiszen bár még nem tudunk róla túl sokat, de a korai pletkyák szerint egy Han Solo-szimulátor jellegű program fog kikerekedni belőle.Igen ám, viszont tudjuk pontosan azt is, hogy a Bethesda mostanság nem igazán brillírozik. A Fallout 76-tal sokak bizalmát elvesztették, amit követően sok-sok ballépésük volt, de talán a Microsoft égisze alatt egy kicsit áramvonalasabban haladnak a dolgok, mint eddig bármikor. Már akkor is sokan felkaptuk a fejünket az Öngyilkos osztagot középpontba helyező Suicide Squad: Kill the Justice League-re, amikor csak annyit hallottunk, hogy a Rocksteady fejleszti, és a DC ikonikus rosszfiú-brigádját fogják benne szerepeltetni. Utána viszont jött az első gameplay videó, és leültetett minden kétkedőt.Egy igazi adrenalinbombának ígérkezik a Batman: Arkham-sorozat alkotóinak új szoftvere, ami első blikkre ötvözi a Sunset Overdrive őrületét és Batman-játékok minőségét. Most derül ki igazán, hogy a Rocksteady csak a Denevéremberrel képes nagyot villantani, vagy más téren is tud nagyot villantani... És ha már DC vonalon mozgunk, akkor semmiféleképp ne menjünk el szó nélkül a Gotham Knights mellett sem. Bár a Batman: Arkham Origins nem éppen a széria kiemelkedő darabja volt, mégis hozott egy abszolút korrekt szintet, és ezek után igencsak izgalmas lesz látni, hogy miként birkóznak meg a fejlesztők egy újabb Batman-játékkal - amiben történetesen nincs Batman.A Gotham Knights-ban négy választható karakterünk lesz, nevezetesen Red Hood, Nightwing, Robin és Batgirl. Kétfős kooperatív élményekkel is kecsegtet majd a WB Games munkája, melyben a szerepjátékos elemek is jóval inkább előtérbe kerülnek, mint eddig bármikor. És végül, de nem utolsó sorban, azt a címet hoztuk, ami bár még nem rendelkezik konkrét premierdátummal 2022-re vonatkozóan, de elég sanszos, hogy jövőre megjelenik. Ez pedig nem más, mint a Harry Potter univerzumában játszódó, teljesen eredeti sztorit felvonultató Hogwarts Legacy!Sokunk álma teljesül végre ebben az RPG-ben, hiszen egy teljesen szabadon bejárható Roxfortot és annak környékét is megkapjuk, miközben tanórákra kell járnunk, fejlesztenünk kell bűbájainkat, és elviekben a Middle-Earth: Shadof of Warban is látott Nemesis-rendszert is hasznosíthatjuk. Várós! Ezek lennének hát a mi választásaink, viszont osszátok meg velünk mindenképp alant a kommentszekcióban, hogy egyrészt ti mit vártok a legjobban 2022-ből, másrészt pedig a fenti felsorolásból mit hiányoltok igazán. Reméljük, jövőre is pazar játékév vár ránk!