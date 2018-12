Ezek lesznek szerintünk 2019 legjobb videojátékai

Nyakunkon az új esztendő, ami videojátékos szemmel mindig azt jelenti, hogy célegyenesbe kerül egy halom olyan alkotás megjelenése, amire hosszú idő óta árgus szemekkel várunk. A 2019-es év ráadásul több tekintetben is különlegesnek ígérkezik, hiszen küszöbön a generációváltás, ezáltal bár még nem sok esély van egy új konzol érkezésére, de ha mégis megsürgeti a dolgot valamelyik nagyágyú, az rengeteg olyan megjelenést eredményezhet, amiről jelenleg álmodni sem merünk.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy jövőre is több száz vagy több ezer videojáték jelenik meg, és nem lehet mindenkinek a kedvére tenni egy rövidke listával, éppen ezért az objektivitást mellőzve összeállítottuk, hogy melyek azok az alkotásuk, amiket mi nagyon várunk a jövő esztendőben. Hiányoltok valamit? Nektek más a véleményetek? Ne rejtsétek véka alá, mehet hozzászólásba, hogy ti miket vártok a leginkább 2019-ben! Íme a mi listánk:Az év egyik első nagy megjelenése lesz a Bioware legújabb játéka, amit bár nehezen lehetne egyediséggel vádolni, de a Destiny és a Mass Effect sajátosságait sok-sok extrával, illetve páratlan közösségi élményekkel társító külső nézetes akciózás nem kizárt, hogy óriási robbanást produkál. Nagyon szimpatikus, hogy az alkotásban rengeteg változatos világ vár ránk, de a fejleszthető, akár repülésre is használható menő páncélok fókuszba állítása is nagyon szimpatikus. Ha minden jól megy, február 22-én érkezik!Ha előrendelnéd: Anthem előrendelése Néhány évvel ezelőtt a semmiből robbantotta be a köztudatba az ukrán 4A Games a Metro-sorozat nevét, ami azóta a The Witcher-sorozathoz hasonló pályafutást írt le, bár az igazán nagy áttörést mi a most érkező Metro Exodus-tól várjuk. Bár az alapok változatlanok, a belső nézet, Dmitry Glukhovsky beteg poszt-apokaliptikus világa, a félelmetes szörnyek, a zseniális sztori és a páratlan hangulat és az eddig látottak alapján nem is kell nekünk más. Bár a sötét metrók ezúttal kisebb szerepet kapnak, az elpusztult civilizáció nyomdokain azonban ugyanúgy megannyi félelmetes kaland vár majd ránk február 22-től.Ha előrendelnéd: Metro Exodus előrendelése Éppen csak lesz időnk végigjátszani a Metro Exodus-t, és már érkezik is a legendás Devil May Cry-sorozat aktuális része. A népszerű hack and slash akciózás néhány évvel a második epizód után veszi majd fel a történet fonalát, a főszereplő Dante és Nero lesz, de ezúttal egy harmadik fickó, V is csatlakozik a bulihoz egy kis démonvadászat erejéig. Az alapok itt sem változtak sokat, a beteg világ, a hihetetlenül intenzív kombó-alapú küzdelmek még mindig fókuszban vannak, de azért lesz pár olyan extra is benne a játékmenet tekintetében, amit tárt karokkal üdvözlünk. Érkezik március 8-án!Ha előrendelnéd: Devil May Cry 5 előrendelése Ha szétkaszaboltuk az összes démont, akkor sokkal realisztikusabb kalandokba is keveredhetünk jövő év elején a The Division 2 jóvoltából, hiszen a Ubisoft nagy sikereket elért taktikus akciójátéka második felvonásához ékezett, melyben ezúttal Washington DC lesz a központi helyszín, ahol az elődben megismert káosz és zűrzavar azóta is tombol, de a Divízió katonáiként megpróbáljuk majd normalizálni a helyzetet. A polgárháborús körítést ezúttal is túléléssel, sok-sok gyűjtögetéssel, csapat alapú küzdelmekkel, raidekkel és tonnányi tartalommal élvezhetjük majd, ha minden jól alakul, akkor március 15-től.Ha előrendelnéd: The Division 2 előrendelése Ha nem kaszaboltunk eleget a Devil May Cry 5-ben, nem sokkal Dante és Nero kalandja után a Dark Souls-sorozattal elhíresült From Software következő játéka, avagy a Sekiro: Shadows Die Twice is berobog, a főszerepben egy bosszúra szomjas szamurájjal. A külső nézetes akciózást szerepjátékos elemekkel ötvöző játékban meglepő alapossággal elevenedik majd meg előttünk a japán történelem, amibe nem kevés fikciót is csempésztek a készítők, de az intenzív harcok mellett a lopakodás is nagy szerepet kap benne. Mivel a From Software eddig még nem hagyott cserben minket, izgatottan várjuk a Sekiro: Shadows Die Twice érkezését március 22-én.Ha előrendelnéd: Sekiro: Shadows Die Twice előrendelése A 2019-es esztendő egyik legnagyobb PS4-exkluzívja válhat a Days Gone-ból, mely várhatóan április 26-án kerül majd a boltok polcaira, mint a Sony Bend Studio legújabb alkotása, amiben Deacon St. John, egy vagány motoros oldalán próbálunk meg túlélni a zombi-apokalipszisben. Bár talán nem ez lesz a PS4 legsikeresebb alkotása, azonban óriási világa, változatos küldetései, a motorozás, az intenzív ütközetek, valamint természetesen a túlélő elemek miatt nagyon várjuk, pláne hogy ez a csapat készítette anno az egyik nagy kedvencünket, a Syphon Filter-sorozatot is.Noha nem egy Alan Wake 2, de legalább új videojátékkal örvendeztet meg minket 2019-ben a Remedy, akik legutóbbi alkotásuk, a Quantum Break vonalát kívánják követni Control című újdonságukkal. Pontos megjelenési dátumunk még nincs, de az biztos, hogy a Control egy külső nézetes akciózás lesz, a főszerepet pedig a szuperképességek kapják benne, így Jesse Faden nevű főhősünk is rendelkezik majd pár speciális tulajdonsággal, amit bőszen alkalmaznunk kell majd a nagy küzdelmek során, melyeket akár kooperatív módban is átélhetünk. Ebből még valami nagyon szuper dolog sülhet ki!Bár egyelőre csak annyi tuti, hogy 2019-ben érkezik, de biztosak vagyunk benne, hogy az első részhez hasonlóan a Rage 2 is kioszt néhány pofont az FPS-játékok piacán annak ellenére, hogy az id Software gyakorlatilag csak felügyeli a munkát. Az eddig látottak alapján azonban a Rage 2 durván ránk szabadítja majd az őrületet, lesznek brutál küzdelmek, elmebeteg frakciók, hatalmas poszt-apokaliptikus világ, járművekkel kivitelezhető akciók, szóval újfent igazi Mad Max utánérzést kapunk a sorozattól.Ha előrendelnéd: Rage 2 előrendelése Mivel 2014 óta dolgoznak rajta, és nem kívánják átcsúsztatni a következő generációba, szinte biztosak vagyunk abban, hogy a Naughty Dog jövőre nagyon durván felrobbantja a piacot a The Last of Us Part 2-vel. A poszt-apokaliptikus Egyesült Államokba repítő alkotásban az első résszel ellentétben már csak Ellie megpróbáltatásait ismerhetjük meg, de a játékmenet nagyjából ugyanazokat a lehetőségeket kínálja mint a majdhogynem tökéletesnek nevezhető előd. Csak mindezt sokkal sötétebb, több, jobb, szebb és betegebb változatban. Ujjakat keresztbe, hogy mielőbb megkapjuk!Bár sokat gondolkoztunk, hogy felkerüljön-e a listára, de őszintén bízunk abban, hogy a Cyberpunk 2077 is megjelenhet 2019 végén, hiszen addig majdnem egy teljes esztendő van, az eddig látottak alapján pedig a CD Projekt RED igencsak jól halad a cybperpunk/sci-fi hatású szerepjátékkal. Persze inkább várunk rá 2020-ig, de ne ugyanolyan, hanem sokkal nagyobb élményt nyújtson, mint a The Witcher 3: Wild Hunt, hiszen pontosan ezt várjuk tőle, csak nem egy klasszikus fantáziavilággal a főszerepben, hanem egy olyan univerzumban, amit a Blade Runner, a Ghost in the Shell, a System Shock vagy a Deus Ex is megirigyelne.