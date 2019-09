Ezek lesznek a 2019-es őszi szezon legjobban várt videojátékai

Alig néhány nap múlva kezdetét veszi az ősz, ami sokak számára szomorú időszak, hiszen vége van a nyárnak, kezdődik az iskola, jön a hideg, a rövidebb nappalok és még hosszasan sorolhatnánk, de ha gamerek vagyunk, akkor mi biztosan minden évben letörölhetetlen vigyorral a képünkön várjuk ezt az időszakot. Ennek az oka nem más, minthogy általában az ősz a legaktívabb időszak a játékmegjelenések terén, hiszen a nagy kiadók többsége ezekre a hónapokra mindig időzít egy-egy megjelenést.

Nem lesz ez másként idén sem, és jó szokásunkhoz híven ismét fellapoztuk a megjelenési naptárt annak érdekében, hogy összeállítsunk nektek egy listát az idei ősz legjobban várt videojátékairól. Természetesen a FIFA vagy az aktuális PES ezúttal sem került fel a listánkra, igyekeztünk kizárólag a legnagyobb, szinte már a megjelenés előtt sikerként elkönyvelhető címekre koncentrálni az alábbiakban. Szerintünk ők lesznek a biztos befutók:A generáció végére azért csak összehozott még egy Gears of War-t a Microsoft, pontosabban a The Coalition csapata, akik alaposan belenyúltak most a tutiba, ez pedig már az alkotás címén is látható, hiszen a teljes név módosításával, szimplán Gears 5 címmel érkezik, a főszerepben Kait Diaz történetével, tartalmas és vakos egyjátékos kampánnyal, valamint méregerős többjátékos élményekkel - pontosan úgy, ahogy kell!Előrendelés: Gears 5 előrendelés Isten tudja már mióta vártunk rá, de szeptemberben végre új résszel gyarapodik a Borderlands-sorozat, melynek korábbi részei nem véletlenül voltak olyan sikeresek. A Borderlands 3 ezúttal sem az egyjátékos élmények kedvelőinek, sokkal inkább a kooperatív mókák megszállottjainak szeretne kedvezni, a főszerepben egy óriási nyitott világgal, csapatos küzdelmekkel, elképesztő mennyiségű fegyverrel, fejlesztésekkel, vagyis maximálisan a korábbi epizódok előtt tisztelegve.Előrendelés: Borderlands 3 előrendelés Folytatódik idén ősszel a nagyszerűen sikerült Ghost Recon Wildlands is, így a Ubisoft most nagyon összeszedte magát annak érdekében, hogy valami komoly dolgot alkossanak Tom Clancy világában. A Ghost Recon Breakpoint október egyik első nagy megjelenése lesz, a főszerepben a taktikai lövöldékre épülő alapokkal, vaskos egyjátékos élményekkel, kooperatív mókával, valamint természetesen méregerős többjátékos móddal. Túl sok változás az elődhöz képest nem várható, de ez is az oka annak, hogy annyira várjuk!Előrendelés: Ghost Recon Breakpoint előrendelés Bár unalmas lenne még egy Black Ops vagy valami modern bohóckodás a Call of Duty világában, azonban annyira kívánatos az eddigi részletek alapján a Call of Duty: Modern Warfare, hogy eszünk ágában sem volt lehagyni a listánkról. A modern hadviselés élményét ugyanis professzionális szinten feldolgozó játék várhatóan ismét lehengerel majd minket a kampányával, és ha ez nem lesz elég, akkor ott lesz a keményvonalas multiplayer a klasszikusok nyomdokain, battle royale nélkül, de cserébe visszatér a kooperatív móka, sőt egy új 2v2 fős küzdelem is várható.Előrendelés: Call of Duty: Modern Warfare előrendelés Ha az idei év egyik legjobban várt videojátékát keresnénk, akkor a Death Stranding alighanem ott lenne a dobogó első fokán. Nem véletlenül, hiszen Hideo Kojima, a japán játékguru újfent valami elképesztő dolgot álmodott meg, a főszerepben egy poszt-apokaliptikus világgal, ahol hősünk oldalán az életben maradt emberek felkutatása és megtámogatása lesz a cél egy rendkívül mélyen szántó történettel, valamint rendhagyó többjátékos élményekkel.Előrendelés: Death Stranding előrendelés Szinte el sem hisszük, pedig igaz: végre egy vadonatúj, előzmények nélküli Star Wars-játék érkezik idén az Electronic Arts műhelyéből, amit a Titanfall alkotói raktak össze, a leginkább meglepő pedig az benne, hogy nem a többjátékos élményekre épít, hanem kizárólag a kampányra. A harmadik film története utáni mellékszálat elmesélő alkotás egy fiatal jedi, Cal Kestis történetét osztja majd meg velünk, méghozzá elképesztő látványvilág és hangulat társaságában.Új epizóddal gyarapodik idén ősszel a Doom-sorozat is, mely maximálisan a visszatérő epizód szellemiségében készült, így a Doom Eternal-nak minden esélye megvan arra, hogy az ősz egyik nagy robbanása legyen belőle. Ehhez változatlanul király egyjátékos kampányt ígér, ellenben egy alaposan feltúrt többjátékos mókát, amiben Invasion név alatt még egy aszimmetrikus móka is lesz, melyben mások egyjátékos kampányához csatlakozhatunk démonként.Előrendelés: Doom Eternal előrendelés Te melyiket várod a legjobban? Esetleg kihagytunk valamit, ami téged érdekelne? Oszd meg velünk, mik a te legjobban várt játékaid!