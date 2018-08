Ezek a 2018-as őszi szezon legjobban várt videojátékai

A szokásos nyári uborkaszezont követően - mely minden évben nagyjából az E3 és a gamescom expó közé datálható -, hamarosan újra fellendül a játékipar, és megkezdődik az őszi időszak, ami idén is egy halom nagyszerű tripla-A kategóriás cím megjelenésével kecsegtet. Ebből az apropóból kifolyólag úgy döntöttünk, hogy összegyűjtjük nektek, szerintünk melyek lesznek az "emberes hónapok", avagy szeptember, október és november legnagyobb címei.

Listánk szokás szerint maximálisan mellőzi az objektivitást, hovatovább nem merészkedtünk az indie címek ingoványára sem, hiszen csak ebből a kategóriából egy önálló listát is össze lehetne hozni, sőt mi több, ha szeretnétek, akkor össze is fogunk majd állítani egyet belőle hamarosan. Most azonban lássuk, hogy melyek azok a nagyágyúk, melyek idén ősszel biztosan rengeteg játékosnak felkerülnek a polcára!Drága Lara Croft lesz az első a sorban idén, aki nagyon keményen odacsap a pénztárcánknak, hiszen a szexi régésznő legújabb dzsungelkalandjai kihagyhatatlannak tűnnek. Bár túl sok változás az előző részhez képest nem várható, mivel azonban a Crystal Dynamics ott már a maximumra járatta a külsőnézetes akció-kalandok élményét, nem is várunk ilyesmit.Bár megfogadtuk, hogy soha nem fogunk megőrülni egyetlen feldolgozásért sem, a Crash Bandicoot trilógia után azonban nem tudjuk nem várni másik egykori kedvencünk, Spyro újragondolt kalandjait. A Spyro Reignited Trilogy újra visszarepít minket gyermekkorunkba, méghozzá a kis sárkány első három kalandjával a főszerepben.Noha meglepően nagy a csend a Life is Strange 2 kapcsán, de állítólag a Dontnod Entertainment zseniális kalandja is folytatást kap ősszel, amit túlzás nélkül tűkön ülve várunk. Az első rész és a kapcsolódó mellékszál ugyanis úgy játszott az érzelmeinkkel, hogy még akkor is megkönnyeztük, amikor nem kellett volna, így reméljük a készítők tartják a menetrendet!Személy szerint ugyan nem kedveljük a sportjátékokat, maximálisan el kell ismernünk azonban, hogy szeptemberben minden a FIFA 19-ről szól majd. A focis széria ezúttal is csak a szokásos finomhangolásokkal szolgál, de tegye fel a kezét, aki meglepődött ezen? Ugye, hogy nem? Csak Ronaldo legyen benne, meg lehessen gólt lőni, és a siker garantált.Bár átcsúszott az októberbe, de idén ősszel egyenesen az ókori Görögországba repít el minket az aktuális Assassin's Creed-játék, mely gyakorlatilag ugyanazt kínálja, mint a sorozat eddigi epizódjai. Hogy miért várjuk akkor mégis? Mert a Ubisoft biztosan most is emlékezetes sztorival, óriási világgal, történelemhű dolgokkal és hihetetlen tartalommal kecsegtet!Kampány nélküli Call of Duty? Instant bukás! Mi is így gondoljuk, de ettől függetlenül a név biztosan elviszi majd a hátán az új részt, és minél többet megtudunk a többjátékos lehetőségekről - brutál zombis mókák és battle royale is lesz -, annál jobban csillog a szemünk. A COD WWII után nem ezt vártuk, de idén egyszer azért kibírjuk majd, elvégre mégis a multi már évek óta a széria húzóága...Amit az új Call of Duty nem tud megvalósítani, konkrétan azt kapjuk majd a Battlefield V-től, mely egyenesen a második világháborúba kalauzol el minket. Leginkább azért várjuk, mert bár itt is lesz multi, meg battle royale, azonban a kampány hihetetlenül intenzívnek és látványosnak ígérkezik, sőt mi több, olyan részleteit mutatja be a második világégésnek, amit korábban még egyetlen videojáték sem.Túlzás nélkül ki merjük jelenteni, hogy az őszi szezon, sőt az egész esztendő legnagyobb durranása a játékiparban október 26-án érkezik el, hiszen ekkor jön a Rockstar legújabb csodája. A Red Dead Redemption 2 ismét a vadnyugatra kalauzol majd minket, és lesz itt óriási világ, egy szuper sztori, elképesztő tartalom, valamint még zseniális többjátékos móka is, szóval alig várjuk, hogy induljon a nagy kaland.Év elején ugyan még nem gondoltuk volna, de idén novemberben a kopasz bérgyilkos is visszatér közénk egy aktuális kalanddal, ami az előző Hitman alapján nagyot szól majd. Nem véletlenül, a 47-es ügynök ugyanis körbejárja a világot, hogy a legkülönfélébb célpontokra vadásszon, és felszámoljon egy komplett terrorszervezetet. Szuper élmények elébe nézünk!Bár nem egy megszokott Fallout-játék lesz, ennek ellenére azonban mégis nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit tud kihozni a Bethesda a Fallout 76-ból. A játék ugyanis ugyanolyan RPG lesz, mint társai, csak éppen a multiplayerre koncentrálva, de ugyanúgy marad a sztori, a fejlődés, vagy a taktikus harcok, szóval nagyon várjuk, hogy mit tudnak kihozni ebből az egészből a fejlesztők.