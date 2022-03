Ez most a mi kedvenc ROG szettünk: új Zephyrus G14 laptop, billentyűzet és füles

Az Asus nem titkoltan régóta tartozik a kedvenc hardvergyártóink közé, nem csak azért mert igazán érzik a gamer lelkületet, hanem azért is mert külsőleg-belsőleg olyan hardverekkel látják el a játékos közönséget, amit egyszerűen nem lehet nem szeretni. Időről időre összeállítjuk a kedvenc termékpakkunkat a gyártótól, nincs ez másképp most sem, hiszen mostani cikkünkben nem csak ütős gamer laptop, hanem minőségi füles és igazi gamer billentyűzet is található. Cikkünk apropóját az adta, hogy megérkezett hazánkba is a ROG Zephyrus G14 2022-es változata, amihez két kiegészítő is nagyon passzol.

Először két éve találkozhattunk a G14-gyel, ami már akkor nagyon magasra tette a mércét, hiszen nem csak az volt benne különleges, hogy AMD fronton hozott el egy különösen jó minőségű játéklaptopot, de ár / érték arányban egész egyszerűen kihívó nélküli volt a kategóriájában. Akkori tesztünkben alaposan kiveséztük a gép képességeit, ennek részleteire itt nem is térnénk ki különösebben, ami viszont mindenképp említésre méltó, a hátlapon változtatható felirat és logózás lehetősége (ami a még több lyukkal még nagyobb élmény!), amivel azóta sem vagyunk képesek betelni!A legújabb iteráció megint brutálisat villant: az AMD Ryzen 7 vagy AMD Ryzen 9 processzorral megpakolt vas grafikai látványorgiáját a MUX kapcsolóval ellátott AMD Radeon RX 6800S mobil grafikus kártya látja el. A 14 colos 16:10 képaránnyal rendelkező, tükröződésmentes kijelzők egyikét - aminek a felbontása WQXGA (2560 x 1600) - az Asus ROG Nebula kijelző névvel illeti, ez egy 120Hz-es verzió. Az összes egyéb típus WUXGA (1920 x 1200) panelt kapott, ezek pedig 144Hz-en vetítik a kontentet. A kijelzők mindegyike Pantone tanúsítványt kapott, és az sem mellékes, hogy a Dolby Vision HDR sem maradt le a kínálatból. A kávák sokat csökkentek az előző szériához mérten.

A 2022-es Asus ROG Zephyrus G14

A hangokat négy, Dolby Atmos támogatással ellátott hangszóróból tolja az arcunkba a 2022-es ROG Zephyrus G14, streamerek örömmel konstatálhatják a 3D Mic Arrayt. Ha utazáskor sem hagynánk otthon a játékerőművet, akkor különösen jó hír, hogy a gyorstöltésnek köszönhetően fél óra alatt 50%-ra pumpálhatjuk a telepeket a 100W USB-C töltésnek köszönhetően.Memóriából a 8GB (maximum 24GB-ra bővíthető) és a 16GB (maximum 32GB-ra bővíthető) alapkiépítés lesz opció, nálunk egyelőre előbbi rendelhető elő. A tartalmat egy terrás PCIe 4.0 SSD-n tárolhatjuk. Természetesen az Asus Aura Sync megoldása sem maradt ki, ha valaki nem tud ellenállni a színes ledek csodájának, itt kiélheti majd magát.A ROG Zephyrus G14 (2022) egyik változata már megvásárolható 778 490 Forintért a gyártó honlapján , ahol egyéb információk is rendelkezésre állnak.Bár a fent taglalt laptop kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a hangok térbe juttatása terén is, nyilvánvaló hogy egy igazi gamer csak és kizárólag fülessel tolja a gammát, hiszen minden rezzenést, minden pisszenést időben és a megfelelő térbeli elhelyezkedéssel kell kiszűrnünk az éterből. Az Asus legújabb fülese, a ROG Delta S Animate nagyszerűen el fogja látni ezt a feladatot, hiszen a virtuális 7.1 mikrofonos fejhallgató mindenben megfelel az elvárt kritériumoknak.A mátrixfétisben szenvedők egyként fognak ujjongásban kitörni, amikor leírjuk: teljesene egyedileg testreszabható AniMe Matrix kijelzőt kapott a fejhallgató külseje, ahol bármit meg tudunk jeleníteni, csakúgy mint a Zephyrus G14 hátlapján! Ehhez jön még hogy Soundwave fényeffektusokkal is feldobhatjuk a környezetünkben tartózkodók unalmas perceit.

Asus ROG Delta S Animate fejhallgató

Tech nológiailag az ESS 9281 Quad DAC említendő, ehhez adódik hozzá az MQA támogatás is, így elég komolyan tudjuk élvezni a fülünkbe jutó hangzást. A zajszűrős mikrofonnak köszönhetően úgy ordíthatjuk le az ellenség haját, hogy nem fogja hallani a háttérből beszűrődő Barátok köztöt, ezzel pedig a maximális elrettentés is a fegyvertárunkba kerül majd.A füles egyébként kitűnően párnázott, kényelmes viselni és könnyű is a maga 310 grammjával. A ROG Delta S Animate egyébként USB-C csatlakozójának köszönhetően PC-hez, Mac-hez és játékkonzolokhoz is kiváló.Ha többet szeretnél megtudni a termékről, a a gyártó oldalán tájékozódhatsz, itthon egyébként valamivel 100 ezer forint alatt kapható.A jelenlegi fehozatalban már ránézésre is az egyik legnagyobb kedvencünk az a billentyűzet ami szorosan kapcsolódik a fenti kettőhöz, már ha azt vesszük alapul, hogy ennek is van egy "kijelzője", amelyre szintén kitehetünk bármit, így már teljes összhangban lehet a laptopunk hátulja, a fülesünk és a keyboardunk!A ROG Strix Flare II Animate egy professzionális gamer billentyűzet, minden olyan elemmel, ami nem maradhat ki a mai csúcs gamer cuccokból. A több millió színben pompázó ledek, a tipikus kattogó gamer billentyűk, a finomhangolható funkciógombok és a speciális kezelők mind a kialakítás részét képezik, ahogy a fentebb már említett kijelző is. Erre egyébként akár a laptopunk hátralévő üzemidejét is kitehetjük, de tényleg bármi mást is, csak a fantázia szab határt a több mint 300 pontból álló ledek konfigurálásának.A billentyűk érdekessége, hogy ez az Asus első billentyűzete, amibe a saját ROG NX klaviatúráját építették, állítólag hosszú távon is a legszívósabb kattogók közé fognak tartozni. Aki mégsem bízna az innovációban, Cherry MX-re is tud váltani, a csomagban a cseréhez szükséges minden eszköz megtalálható. Külön érdekeség, hogy nem csak a billentyűsapkák, hanem a kapcsolók is szerkeszthetőek, vagy cserélhetőek, ezzel pedig abszolút egyedivé tehető a Flare II.

Asus ROG Strix Flare II Animate billentyűzet

Ráadásul a gombok működése, a nyomás típusa állítható is. A bal felső sarokban a dedikált média kezelőket és a a hangerő állítást találjuk, alulra pedig kerülhet egy párnázott rész is hogy a csuklónkat kényelmesen megtartsa. Ez természetesen szintén RGB ledes. A gyártó megsépkelte még egy USB hubbal is a billentyűt, így minden nagyon könnyen csatlakoztatható hozzá.Az egész hardvert egyébként alumínium házba csomagolta az Asus. Bővebb információval egyelőre a gyártó tud szolgálni a termék saját oldalán . Hazánkban 80 ezer forint környékén láttuk felbukkanni.A bemutatott termékeket azért vettük egy kalap alá, mert a gyártó szériájában egy vonalat képviselnek, az összes terméken megtalálható dot-matrix kijelző, mind pedig az Aura Sync összeköti őket, stílusukban nagyon komoly összképet mutatnak. Tagadhatatlan,