Érdemes várni a gamescom 2019 expót? Szerintünk...

Kíméletlenül közelít felénk idén is a gamescom expó, mint Európa legnagyobb videojátékos rendezvénye, ami ugyan jelentéktelen az E3-hoz viszonyítva, azonban idén mégis nagy dolgokat várunk tőle. Leginkább azért, mert az imént említett amerikai esemény óriási csalódás volt, ezáltal a Sony teljes egészében kihagyta az egészet, a Microsoft pedig hiába volt ott, lényegében észre sem vettük azt, hogy jelen vannak.









Hogy várható-e bármiféle pozitívum az augusztusi gamescom expón? Összedugtuk a fejünket egy kicsit a szerkesztőségben, majd egymásnak feszítettünk néhány érvet és ellenérvet annak érdekében, hogy megállapíthassuk: érdemes-e várni az eseményt vagy sem? Mielőtt belecsapnánk a lecsóba, azért lelőnénk egy kicsit a poént: valami nagyon lóg a levegőben, így akár komoly meglepetések is várhatnak ránk. Ne szaladjunk azonban ennyire előre, lássuk a miérteket!A gamescom 2019 kapcsán a legnagyobb szerencsétlenség idén, hogy nagyon rossz időben van. Nem sokkal az E3 után, illetve egy új konzolgeneráció küszöbén túl nagy dolgokra nem számítunk, hiszen ahhoz túl kicsi a rendezvény, hogy a Sony például itt szellőztesse meg a PS5-öt és a kezdőcímeket, ahhoz viszont elég nagy, hogy azért a kurrens generációs termékek még komoly szerephez jussanak. Ez a gyakorlatban tehát azt jelenti, hogy leginkább a már bejelentett alkotások kerülhetnek a középpontba, de azért persze ezek között is találhatunk csemegéket - még akkor is, ha csak az európai fejlesztők remekelnek majd újfent.Merthogy vannak azért Európában bőven szuper fejlesztők, ezáltal ha kipakolja teljes kínálatát a Ubisoft (Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine és társaik), majd elhozza Kölnbe a Cyberpunk 2077-et a CD Projekt RED, hovatovább a THQ Nordic is kiteszi a melleit - náluk azért akad bőven nézegetni való -, akkor már elmondhatjuk, hogy érdemes volt kivárni a német eseményeket.Bár az E3-at kihagyta, a gamescom 2019-en ott lesz a Sony, és bár túl nagy dolgokra az imént említett generációváltós mizéria miatt nem várunk tőlük, azért a redmondiakkal szembeni verseny, valamint a még ebben a generációban megjelenő videojátékok miatt komoly izgalomban vagyunk. Régóta nem láttuk például a The Last of Us Part 2-t, nagyon itt lenne az ideje egy átfogó Death Stranding prezentációnak, mindeközben pedig a Ghost of Tsushima friss kedvcsinálójának is itt lenne már az ideje, sőt a MediEvil remake bemutatóját sem utasítanánk el.A Sony-t pedig tovább spannolhatja, hogy a Microsoft is ott lesz az eseményen. Persze bejelentéssel ők sem szolgálnak majd, de a háttérben készülő óriási játékfelhozatalt azért elhozzák magukkal. Ennek megfelelően biztosan központi szerepet kaphat a Gears 5, nagyon itt lenne az ideje a Halo Infinite alaposabb bemutatójának, de az Age of Empire II Definitive Editiion, a Bleeding Edge és a Battletoads sem maradnak ki a buliból, erre mérget vehetünk. Ha a felsorolt játékokról a két óriás legalább egy-egy kedvcsinálót hoz, mi már elégedettek leszünk, hiszen nagy elvárásaink idén nincsenek.Mert erre egyrészt mindig megvan az esély, másrészt pedig van azért pár csapat, akikre számíthatunk a meglepetés tekintetében. A THQ Nordic például egyike ezeknek, hiszen Európa egyik legnagyobb játékkiadójaként jelenleg köztudottan több tucatnyi bejelentetlen videojátékkal büszkélkedhetnek. Most teljesen mindegy, hogy van köztük bizonyára gyerekeknek való Spongya Bobos őrültködés is, de ha átnézzük, hogy milyen IP-ket vásároltak fel maguknak korábban, akkor igencsak mosolygósra vehetjük a figurát, tehát tőlük komolyan várunk valami meglepetést.Ezen felül ne feledjük el, hogy még legalább egy hónap hátravan a kérdéses expó indulásáig. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy rengeteg csapat dönthet úgy ebben az intervallumban, hogy éppen Kölnben mutatja be következő játékát, és bár neveket direkt nem mondunk, de akadnak azért jó páran, akik még ebben a generációban meglephetnek minket. Magyarul tehát mi izgatottan várjuk az eseményt, csupán nagy elvárásaink nincsenek vele szemben! Persze egy Half Life 3-nak változatlanul örülnénk...