Electronic Arts (EA Play) E3 2019 összefoglaló

Idén az Electronic Arts úgy határozott, hogy egy hagyományos színpadi show helyett inkább egy livestream formájában fog prezentációt tartani, ám végül nem sokban különbözött a tavalyi műsoruktól, mindössze annyiban, hogy szerényebb a felhozatal és jóval több időt áldoznak egy-egy címre.

A komplett előadás az EA legnagyobb reménységével, a Respawn Entertainment által fejlesztettindult. Kapásból egy 15 perces gameplay anyagot tárt elénk a stúdió, ami az ő elmondásuk alapján tényleges játékmenet, viszont tudjuk jól, hogy egy ilyen kijelentést sosem vehetünk készpénznek. Egy, a Kashyyykon játszódó küldetést prezentált a csapat, és végre valahára szemügyre vehettünk a gameplayt most először. Visszatért a Titanfallból jól ismert falon futás, sőt még a korai God of War játékokra emlékeztető falon ugrálás is jelen van, míg maga a harcrendszer leginkább a Star Wars: The Force Unleashed-játékokra hajaz.Ellenfeleink feje felett jelen van az életcsík, így sokkal inkább RPG irányba vitte el a játékot a Respawn. Láthattuk a bemutatón, hogy kapni fogjuk a skill pontokat, bár magáról a képességfáról még egy árva képet sem vehettünk szemügyre. Egy tapasztalt játékost láthattunk a videón, bár egyelőre még így is meglehetősen könnyűnek tűnik a szoftver, meglátjuk, mi sül ki belőle. Mi még egyelőre nem dobtuk el az agyunkat.A Star Wars Jedi: Fallen Order egy teljes mértékben egyjátékos mókának ígérkezik, mindenféle multiplayer lehetőség és mikrotranzakció nélkül, amiben a főszereplő Kal, aki túlélte a 66-os parancsot, és menekül a Jedi-üldözés elől. Nem egy Padawanról beszélünk, ugyanakkor még nem tanulta ki teljesen a Jedi mesterségeket - vélhetően ez lesz a mi feladatunk. A grafika egyelőre nem több egy "korrekt"-nél, ellenben az arcanimációk kifejezetten ígéretesek, valamint maga a főhős is nagyon szimpatikus így elsőre.Amit még tudni érdemes, hogy nem lesznek töltőképernyők a játékban, illetve lesz egy személyre szabható hajónk is, ami főleg azért lesz hasznos, mert a bolygókra történő utazás valós időben zajlik, ergo addig el tudjuk majd ütni az időnket a fedélzeten. Végül, de nem utolsó sorban: a november 15-én megjelenő Star Wars Jedi: Fallen Order a kánon része lesz. Most pedig álljon itt a bemutatott gameplay:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezt követően aztán megkezdődött a műsor lejtmenete, ugyanis azkapcsán több mint fél órát időztünk el különféle skinek bámulásával, valamint prezentálták a következő Battle Passt is, ami a hangzatos Battle Charge nevet kapta. Ezúttal sokkal jobb tartalmakat várhatunk a kérdéses bérlethez, de így sem éreztük szükségét, hogy legalább egy 10 percet elraboljon a műsorból.Egy új fegyverrel gazdagodik továbbá a paletta, az L-Starból, valamint az eddigi arzenál is újrabalanszolást kap (buffolják a Mozambique-ot!!!). A Legendary Hunt eseményről is szót ejtettek, aminek lényege, hogy ha a top 5-ben végzünk, akkor bekerülünk olyan, más játékosokkal egy mérkőzésbe, akik szintén fel tudják mutatni ezt az eredményt. Exkluzív skineket zsákolhatunk be, egyedi kihívásokat teljesíthetünk, stb.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A blokkot az új, tizedik karakter leleplezése zárt, a már régóta rebesgetett Wattson, aki a történet szerint az apjával építette a King's Canyon arénát, így minden résztvevővel kifejezetten jóban van - még Caustic is tiszteli a tudományos képességei miatt! Wattson ultija egyébiránt, hogy egy elektromos kerítést tud lerakni, mindezt a mi tetszésünk szerint, melyen ráadásul a társaink szabadon átjöhetnek, ami alaposan meg fogja kavarni a metát.A Respawn egyébként további meglepetéseket, sőt akár még új pályát is megszellőztetett a szezon során, ami nem mellesleg július 2-án startol. Wattsonhoz egyébként van egy kis teaserünk is, íme:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>kapcsán is jött néhány fontos bejelentés, élből mutogatták a korábban már leleplezett Marita és Al Sundan térképet, amik bővebb prezentációt csak most kaptak még. Ezek a június 27-én induló Defying The Odds évad részeként érkeznek, sőt még megkapjuk ennek részeként a Battlefield 3-ból ismeretes Operation Undergroundot, a Lofoten Islands-et, valamint a Provence térképet. Ezenfelül a szintsapkát is megdobják egy "picit", egészen konkrétan 50-ről 500-ra emelik, míg a privát szervereket szeptemberre várhatjuk.No de mi a helyzet az ötödik fejezettel? A csendes-óceáni hadszíntérre fogunk evezni, melynek részeként megkapjuk Iwo Jimát, mint játszható pálya, illetve két további csatatér is érkezik majd, amik még titokban vannak tartva.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nem hittük volna, viszont akapcsán jött az EA Play legnagyobb meglepetése (még akkor is, ha egy-két órával előtte már bejelentették), miszerint bekerül az aktuális epizódba a Volta játékmód, ami kvázi a FIFA Street reinkarnációja. 3v3, 4v4 és 5v5 módokban is rúghatjuk majd a bőrt, sőt mi több, saját sztori módja is lesz a Volta Footballnak, amiben saját karakterünket terelgethetjük.Ezeken felül dobálóztak a "Football Intelligence" névre hallgató feature-rel, amivel jóval precízebben lesznek vezérelhetőek a játékosok, illetve még a szabadrúgást is megkönnyítették egy kurzorral, hogy lássuk, hova lövünk éppen. A megjelenés szeptember 27-én várható PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, valamint Switch-en is tiszteletét teszi egy olyan variáns, amiből hiányzik a volta Football. Az EA Access előfizetők már szeptember 29-én pörgethetik a játékot.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>kapcsán ami említésre méltó, az a karriermód jelenléte, amiben egy kollégista hátvéddel kezdjük a sztorit, míg egészen az NFL csúcsáig verekedjük magunkat. Ezenfelül több téren is újítás várható, precízebb funkciók, jobb irányítás, stb.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Végül a napot azárta, amihez friss expanziót mutattak be, nevezetesen az Island Livinget, és egyenesen a trópusokra utazunk vele. Búvárkodás, kenuzás, homokvár építés, tiki bárok és megannyi más érdekesség az, amit szállít a kiegészítő, sőt még sellők is implementálva lesznek. A karakterszerkesztő paletta is ki lesz egészítve, hogy a napsütésnek megfelelően tudjunk öltözködni. Az Island Living június 21-én debütál PC-n, konzolokon júliusban.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Összességében tehát ez volt az EA Play, ami összességében masszív csalódásnak tudható be, illetve maga a műsor is roppant mód összeszedetlen és túlhúzott volt. Reméljük, az E3 többi konferenciája ennél jobban fog elsülni...