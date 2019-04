Brutális gamer line-upot villantott az Acer, közvetlenül New Yorkból tudósítunk

Ahogyan azt vártuk, tegnap este a next@acer eseményen az Acer megvillantott egy sor új terméket, a New York-i rendezvényen pedig a Game Channel is részt vett, ahol azonnal ki is tudtuk próbálni az újdonságokat. Most összefoglaltuk nektek egy csokorba azokat a darabokat, amik valamilyen formában főként a játékosközeget célozzák meg, de ha esetleg az Acer azon újdonságai is érdekelnek, amik nem feltétlen a gaminghez köthetőek, akkor mindenképp less rá az Androgeek cikkére , ahol pedig a többi premiert részleteztük.

Vágjunk bele és kezdjük a sort egy igazi gamer-csemegével, a frissített hardverű Acer Predator Orion 5000-rel (PO5-605S), amely több ízben is eltér,A szívében egy overclockolható, 9. generációs Core i9-9900K lapul, mellé egy Z390 chipset, no meg persze dual-channel támogatás is elérhető a legfeljebb 64 GB-os, DDR4-es memóriák számára. Megnyugtatunk mindenkit, videokártya szempontjából sem lett elaprózva a hardver, merthogy NVIDIA GeForce RTX 2080 került az összeállításba, ebből talán pedig már kitaláltátok, hogy ray tracing támogatással jön a kicsike. Sőt, az NVIDIA Turing architektúrának köszönhetőenÉrtelemszerűen van ethernet port, sőt még a gépház oldalán két kis bölcsőt is találunk, melyekre a headsetünket tudjuk felakasztani. Szerencsére processzorhűtőért sem kell majd külön rohangálnunk, lévén ezt a feladatot a Cooler Master folyadékhűtése intézi, ám. Európába júniusban robog be, 2000 eurós kezdőáron.6Gbps adatátviteli sebesség mellett cserélgethetjük a SATA I/II/III SSD-inket és HDD-inket, így gyakorlatilag újraindítás nélkül, egyszerűen mozgathatjuk a fájljainkat az adattárolók között.

Egy röpke találkozás erejéig a Helios 500-zal is leálltunk barátkozni

A gamer laptopok szerelmesei sem maradnak újdonság nélkül, hiszen megmutatták a nagyvilágnak a Nitro 7-et, ami a maga 39,6 cm-es képátlójával, 144Hz-es képfrissítésével biztosítja a gyönyörű megjelenést. Szintén kilencedik generációs Intel Core processzorral szerelték fel a gépet, továbbá 32 GB DDR4 RAM és 2 TB HDD jellemzi a masinát, de SSD-kkel bővíthetünk. Az Acer állítása szerint, vastagsága 19,9 milliméter, míg maga a kijelző a monitorfelület 78%-át foglalja el.Ha esetleg ez nem nyerte el a tetszésed, akkor mindenképp jó hír, hogy egy frissített Nitro 5 modell is a piacra kerül, 32 GB DDR4 RAM-mal, csatlakozók tekintetében pedig HDMI 2.0 és USB-C is akad többek között. Mind a kettő dupla ventilátorral lett ellátva,, valós időben (ez egyébként a Nitro 7-nél is implementálva lett). Ez egy hangyányit vastagabb, mint a 7-es kiadvány, ugyanis 23,9 milliméteres e téren, ám itt a bezellel kevésbé gyűlik meg a bajunk, lévén 80 százalékban borítja be a képernyő a felületet. A 144Hz-es képfrissítés itt is garantált.Mindkettő esetében hangsúlyozza a gyártó a mindössze 3 ms késleltetési időt, no meg mind a Nitro 7-nél, mind a Nitro 5-nél aktuális NVIDIA videókártyákat implementáltak a tervezés során. A hűtés kérdését dupla ventivel és az Acer CoolBoost technológiájával oldották meg, no meg. A Nitro 7 júniusban jön Európába 1200 eurós kezdőáron, míg a Nitro 5 1000 eurón rajtol.

Az új Acer Nitro 7 és 5 kimaxolja a prémium érzet fogalmát

Két friss Predator Helios notebook bemutatójára is sort kerítettek, első körben itt van nekünk a vadonatúj Helios 700-as,, illetve legfeljebb 64 GB DDR4 RAM-ot támogat, plusz említsük meg mindenképp, hogy 9. generációs i9 processzor lapul a gép belsejében. A kijelző 43 centis képátlójú IPS, a hangzásról pedig öt hangszóró és egy mélynyomó gondoskodik.

Helios 700, avagy minden gamer álomlaptopja

Azonban a Helios 700 különlegessége a billentyűzetben és a hűtésben keresendő, merthogy az Acer ezt a kettőt összekötötte a szóban forgó notebook esetében. Hogy ezt hogyan is kell elképzelni? A HyperDrift névre hallgató. Erről a mutatványról videónk is van:Továbbá 43 centis képátlójú monitorral fogunk szemezni a Helios 700 esetében is, de Turbo gomb is van, az azonnali overclockolás érdekében. Említést tennénk még, az RGB világítást testre szabhatjuk, és a többi. A Helios 700 még áprilisban debütál Amerikában, míg hozzánk júliusban érkezik, 2700 eurós áron várhatólag, míg a Helios 300 1500 euróról indul júniusban.A Helios 300 sem maradt ráncfelvarrás nélkül,, mindemellé pedig a legújabb, kilencedik generációs i7 processzorokkal érhető el a kompozíció, a memória pedig 32 GB-os DDR4-ben merül ki, vagy akár kettő PCIe NVMe SSD-vel RAID 0-ban, plusz HDD-vel is lecsaphatunk rá.

Minden eddiginél izmosabb videokártya került a Helios 300-ba

Ami viszont igazán érdekes, az a Nitro Stream, amely gyakorlatilag a streamerek életét könnyítheti meg nagyban. 8. generációs i7 processzor, 32 vagy 64 GB-nyi RAM, 256 GB-nyi SSD és egy integrált felvevőkártya által lehetőségünk van akár 4K60FPS-ben is közvetíteni,A gyártó gondolt azokra is, akik egy teljes értékű szettel szeretnének belevágni a gamer életbe, éppen ezért egy monitort is bemutattak CG437K P néven,. Lesz bizony min legeltetnünk a szemünket, hiszen 4K UHD-s kijelző köszön vissza ránk a monitort bámulva, amihez 144 hertzes frissítési ráta dukál. Hab a tortán a VA kijelző panel, illetve hogy, hogy nem, a HDR-támogatás sem maradt ki.Eme monitor esetében olyan energiatakarékos módszereket is beizzított az Acer, mint a fényérzékelés, hogy akár a szobánkban lévő fényerő nyomán igazítsa megfelelően a kijelző fényét,, illetve "szundi módba" is kapcsol, ha éppen nem tartózkodunk előtte. Ha mindez nem lenne elég, akkor még távirányítót is adnak ezen funkciók kontrollálására. 1500 eurós kezdőáron jön Európába szeptemberben.

Szinte csak kávét főzni nem tud az Acer CG437K P monitor

Ezek mellé egy sor kiegészítő is be lett mutatva, példának okáért a Predator M-Utility hátizsák, ami legfeljebb egy 17 colos laptopnak ad helyet,, állítható csatokkal és puha hátfelülettel. Nálunk 180 euróról indul, és júniusban debütál.Ezenfelül ais szót kell ejtenünk, mely képében egy 16,000 dpi-s darabot üdvözölhetünk, hét programozható gyorsgombbal, de ha a dpi-vel nem vagyunk megelégedve, akkor menet közben tudunk váltogatni az öt alapbeállítás közül. Végül, de nem utolsó sorban a júniusban érkező, 150 eurót kóstálóés akerült leleplezésre, utóbbi precíziós 50 mm membránokkal, Acer TrueHarmony-val, némítható mikrofonnal, kényelmes szivaccsal borított fülpárnákkal és 3.5 mm-s jackkel jön. Utóbbi júniusban jön, és legalább 70 eurót fog kóstálni.