Bethesda E3 2019 összefoglaló

Már két gyenge színvonalú konferencián is túl vagyunk, mire megérkezünk a Bethesda konferenciára, ráadásul nekik legalább annyit kell bizonyítaniuk, mint az Electronic Artsnak és a Microsoftnak, lévén az utóbbi időben roppant mód eljátszották a rajongók bizalmát. De vajon sikerült nekik? Lássuk, mivel szolgáltak az előadáson!

Kezdődött az esemény a már jól megszokott, az alkalmazottakat végigmutogató montázsvideóval, amelyben mindenki elmondja, hogy mennyire klassz dolog a Bethesdánál dolgozni, amit aztán egy jóval izgalmasabb, elképesztően jól vágott, remek zenével megspékelt montázs követett, benne a stúdió megannyi játékával. Hangulatban vagyunk, lássuk, hogyan görgetik tovább a műsort!Pete Hines, a Bethesda alelnöke indította meg a színpadi jelenlétet, aki köszöntött minden jelenlévőt és nézőt, hogy aztán felkonferálja azt a Todd Howardot, akit mostanában nem kímél az internet a Fallout 76 körüli botrányok miatt. Bár sokan azt várták tőle, hogy elnézést kérjen ezekért a malőrökért, de végül igyekezett egy-két poénnal emlékeztetni rá minket, hogy igen, ő is tisztában van vele, hogy elszúrta. Egyelőre ennyit a Fallout 76-ról, következzék a The Elder Scrolls Blades blokk.Nem cicóztak a srácok, kapásból bejelentették, hogy máris megjelent egy vadonatúj kampány a mobilos címhez, amit teljesen ingyen és bérmentve pattinthat le mindenki. Ezenfelül a későbbiekben jön a PvP lehetőség, városépítést is megemlítettek, illetve a céhalapítás előtt is megnyílnak a kapuk. Ez még nem minden, merthogy ellátogat Nintendo Switchre is a kérdéses szoftver, ahol szintén teljesen ingyen lepattintható lesz, várhatóan ősztől. A Switches és mobilos variánsok között teljes értékű cross-play és cross-progression van, ami szintén üdvözölendő hír.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Vissza a Fallout 76-hoz a rövidke kitérő után, majd berobbantanak a Wastelanders gigafrissítéshez egy új, egészen hangulatos trailert. A kérdéses expanzió új főküldetéseket és fegyvereket szállít, és ami legjobb az egészben, hogy mindezt teljesen ingyen és bérmentve. Itt viszont még nem áll meg a sor, ugyanis bejelentették, hogy a rajongók által a megjelenés óta hiányolt emberi NPC-k, valamint a szériára jellemző dialógus-elágazások is jönnek, azaz megválaszthatjuk, hogyan válaszoljunk egy-egy párbeszéd során, ezeknek pedig elviekben következménye lesz a sztori szempontjából.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hiába csillapodik a battle royale láz, a Bethesda mégis úgy érzi, meg kell lovagolnia az egykori trendet, lévén érkezik Nuclear Winter névvel a játékmód a Fallout 76-ba, mely során 52 játékos ütközhet meg, a szűkölő kör pedig - hasonlóan a Battlefield V Firestorm módjához - egy tűzgyűrű. Érdekesség, hogy többek között sárkányok és különféle lények is utunkat fogják állni, illetve időről időre ledobnak néha atomot is, csak a poén kedvéért. Szerencsére ezért sem kell fizetni, ingyen bezsákolható lesz.Apropó, ingyen: június 10-től 17-éig bérmentve játszható a Fallout 76, így ha esetleg eddig ódzkodtál tőle, akkor most mindenképp érdemes tenni vele egy próbát, főleg miután kezd egészen helyrejönni a játék.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A The Evil Within alkotóitól, a Tango Gameworkstől sokan a széria harmadik felvonását várták, ellenben ehelyett egy teljesen új IP-t mutattak be, nevezetesen a Ghostwire Tokyót. A sztori nagyban hajaz a The Leftoversben (A hátrahagyottak) látottakra, azaz Tokió lakosságának java része gyakorlatilag kámforra válik, mi pedig összeesküvés-elméletekkel és természetfeletti jelenségekkel fogjuk szembetalálni magunkat, miközben az emberiség megmentése is ránk vár. Műfaj tekintetében a túlélőhorror-akciójáték hibridet rebesgették, ám egyelőre nem tudni, gameplay közben hogyan fog muzsikálni a dolog, ellenben itt van egy kiváló kedvcsináló:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A The Elder Scrolls-franchise sem marad istápolás nélkül. Élből prezentálták a Legends alcímmel megspékelt kártyajáték következő kiegészítőjét, a Moons of Elsweyrt, ami június 27-én lesz beszerezhető. Korábban jelezték már, hogy a mindenki által árgus szemekkel figyelt The Elder Scrolls VI nem lesz jelen az expón, mégis elhintették, hogy nagyon keményen dolgoznak rajta. Reméljük is, nem szeretnénk még egy Fallout 76 kaliberű fiaskót!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Akik a The Elder Scrolls Online nagy rajongói, azoknak remek hír, hogy a Season of the Dragon évad jegyében két nagyobb DLC-t is bemutattak. Az egyik a Scalebreaker nére hallgat, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor még most augusztusban tiszteletét teszi, míg a dungeonökre jócskán hangsúlyt fektető Dragonhold az év utolsó negyedében debütál. Ha ez még nem lenne elég, akkor az Elsweyr kiegészítés is kapott egy hihetetlenül látványos kedvcsinálót, amit mindenképp nézzetek meg, mert egyenesen szédületes anyag kerekedett ki belőle.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>És bizony itt jött az igazi gyomros, amikor rivaldafénybe került a Commander Keen-széria, ám sajnos nem abban a formában, ahogyan azt sokan vártuk volna. A klasszikus franchise ugyanis free-to-play mobiljáték formájában támad fel, ami a fejlesztők elmondása alapján sztori móddal is bírni fog. Androidra és iOS-re egyaránt kiadják, még várhatóan most nyáron. Azért jobban örültünk volna, ha teljes értékű folytatást vagy rebootot kapunk...allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Bethesda vezetősége remélhetőleg alaposan megemeli az illetékesek fizetését, ugyanis olyan pofás Rage 2 kedvcsinálót tártak elénk a jövőbeni tartalmakkal a főszerepben, hogy azt öröm volt nézni. Humoros, mozgalmas és látványos - ahogyan azt egy Rage 2-től el is lehet várni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nyilvánvalóan a Bethesda egyik legnagyobb zászlóshajója, a Wolfenstein is kardinális szerepet kapott a konferencián. Első kézből a Wolfenstein: Cyberpilot nevű VR-játék lett kiemelve a sorból, amely még idén júliusban debütál, és a francia ellenállás részeként fogunk benne megtestesíteni egy hackert. Ennél egy fokkal izgalmasabb viszont a Wolfenstein: Youngblood, amiben Blazkowicz lányait irányítva vethetjük bele magunkat a nácimészárlásba, mindezt egy barátunkkal karöltve, kooperatív módban. Utóbbi július 26-án robog be PS4-re, Xbox One-ra, PC-re és Nintendo Switchre.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Nem feltétlenül a Bethesdától vártuk volna, hogy több friss IP-val is előálljanak, azonban az Arkane Lyon csapata (a Dishonored és a Prey fejlesztői) egy lehengerlő kedvcsináló társaságában mutatta meg a nagyvilágnak a Deathloop című játékot, amiben két profi bérgyilkos rivalizálását követhetjük nyomon, akik történetesen egy időhurokban vannak. Az ígéret szerint egy csavaros sztorit fogunk kapni, illetve csak úgy, mint a Dishonoredben, úgy itt is mi választhatjuk meg, hogyan közelítünk meg egy-egy szituációt. Várós, nagyon várós!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Sokakat hidegzuhanyként érhet, mások üdvözölendő tényként fogadhatják az Orion leleplezését, ami az id Software saját bejáratú streaming szolgáltatása. Az ő technológiájuk viszont abban tér el a Stadiától és a Project xCloudtól, hogy elmondásuk alapján nem fel akarják venni ezekkel a versenyt, hanem inkább segíteni azokat. A dolog lényege, hogy alacsonyabb sávszélesség mellett, gyengébb internetkapcsolattal is lehetővé válik a streamelés folyamata. Ezt a játékmotor optimalizálásával érik el, hogy a különféle számítások ne a netkapcsolatra helyezzék a terhet, ebből kifolyólag pedig akár maxra húzott beállítások mellett is élvezhetjük majd a streaming nyújtotta örömöket. Ezzel lényegében az Orion 40%-kal redukálja a netkapcsolathoz szükséges igényt, ami egyelőre nagyon prominens értéknek ígérkezik. Hogy aztán hogyan sül el az Orion végül, az kérdéses, azonban az biztos, hogy idén már elkezdhetik a Doom Slayers Club tagjai próbálgatni, tesztalanyként pedig a 2016-os Doom van jelen.Az egész konferenciát a Bethesda egy mennyei Doom Eternal gameplay-jel koronázta meg. Végre láthattunk gameplayt is az idei E3-on, amire eddig nem sok példa volt, a prezentált jelenetek pedig bombasztikusnak hatnak. Kaszabolás, darabolás és megannyi egyedi ötlet, avagy rengeteg olyan faktor, ami miatt imádni tudjuk a Doomot. A megjelenés november 22-re lett kitűzve, így érdemes feljegyezni a naptárunkba!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Battle mód képében egyébiránt egy új játékmóddal gazdagodik a Doom Eternal, mely során két játékos két külön démon bőrébe bújhat, míg egy harmadik a főszereplővel veheti fel a rosszarcúak ellen a kesztyűt. Lényegében a stratégia áll szemben a játéktudással. A gyűjtői kiadás tartalmazni fog egy Doomguy sisakot, amivel egészen biztosak vagyunk benne, hogy számtalan rajongó álma vált valóra.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezzel zárult a Bethesda idei E3-as konferenciája, amiről elmondható összességében, hogy egy jól sikerült rendezvény lett. Az új címek izgalmasnak tűnnek, a meglévő játékokhoz izgalmas tartalmakat jelentettek be, így gyakorlatilag a Bethesdának most már csak azt kell elkerülnie, hogy tartsák ezt a tempót, és ne keveredjenek ismét hatalmas blamákba.