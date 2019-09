Az Acer új Nitro monitorokkal, Predatorokkal és gamer fotellel érkezett az IFA 2019-re

Az Acer a mai napon jelentette be az IFA 2019 esemény keretein belül vadonatúj Nitro-monitorait és Predator-újdonságait, de egy egész különleges csemegével is készültek a gamerek számára, vessük is bele magunkat az élvezetekbe - egészen biztosan talál mindenki olyat, ami neki való.

Kezdjük kapásból a friss kijelzőkkel, merthogy itt van nekünk négy új, amik NVIDIA G-SYNC kompatibilisek, illetve variálható frissítési rátával bírnak. A GeForce GTX 10xx és az RTX 20xx videókártyákkal egyaránt kompatibilisek, valamint egytől-egyik IPS szabványok, amik 1ms-os válaszidővel operálnak.A Nitro XV3 szériás modellek az Acer legújabb Agile-Splendor technológiáját is megkapták, amely által a kijelzőpanelek optimalizálásra kerülnek, illetve gyönyörű színkezelésre is számíthatunk a készülékek esetében. Kapásból négy modell is rendelkezésünkre áll:Acer Nitro XV273U S 27 col WQHD 165HzAcer Nitro XV273 X 27 col Full HD 240HzAcer Nitro XV253Q X 24.5 col Full HD 240HzAcer Nitro XV253Q P 24.5 col Full HD 144Hz

Az új Nitro-monitorokra már ránézni is egy élmény

Mindeközben itt van nekünk a Predator brand, amihez kapcsolódóan prezentálták alaptopot első kézből. Mindössze 2,3 kilogrammot nyom, köszönhetően az alumínium burkolatnak, belsejét nézve pedig egy 9. generációs i7 ketyeg a kompozícióban, no meg egy NVIDIA GeForce GTX 1650 VGA és 16 GB-nyi DDR4 2666Hz RAM - utóbbit akár 32 GB-ig bővíthetjük is.Ezenfelül 1 TB-nyi SSD lapul meg a masinában, a kijelző tekintetében pedig 15,6 colos full HD IPS kijelzővel kell számolnunk, amihez 144Hz-es képfrissítési ráta társul, a hűtésről pedig Dupla ventilátorok, az Acer 4. generációs AeroBlade 3D fémventilátor technológiája, a CoolBoost rendszer, légbeömlők és kifújó szellőzők gondoskodnak.

A friss Triton 300 és 500 több aspektusból is kiváló választásnak ígérkezik

Itt van nekünk aztán az új- az előző verziót nagyon szerettük - , ami szintén 15,6 collal támad, azonban. Mindössze 2,1 kilogramm, és úgyszintén 9. generációs i7 van benne, így játékra megint csak alkalmas a kütyü. Főleg azok számára lehet kiváló, akik magasabb képfrissítési ráta mellett őrültködnének.Következik a sorban agaming fotel. Igen, jól olvastad, egy gaming fotel, ami a vérbeli gamerek számára készül, így több irányban állítható, különböző szögekben (130 fokban a belső kabin, 180 fokban a külső kabin) a maximális kényelem elérése érdekében. Ezen felül masszázsfunkció is rendelkezésre áll, állítható billentyűzet és egértálca is jelen van, azaz lényegégben mindent megkapunk, ami az Acer Predator Thronosnál is volt, leszámítva persze a hozzá kapcsolódó hardvert.

Predator Thronos Air, a hardcore játékosoknak szánt ülőalkalmatosság

Végül, de nem utolsó sorban: a Planet9 esport platform., közösen gyakorolhatnak, valamint mérkőzéseket szervezhetnek egymás között. A platform jelenleg zárt betatesztelés alatt van, és 2020. január 30-án élesedik majd.Hasonló érdeklődésű felhasználókkal barátkozhatunk össze, illetve ajánlásokat is kaphatunk, hogy kikkel lenne érdemes együtt játszanunk. Akár virtuális edzőt, azaz coachot is szerezhetünk magunk mellé, így az igényeinknek megfelelő trénerben részesülhetünk, és persze a statisztikákat is jegyzi a platform. Ha szeretnél te is részt venni a zárt bétában, irány a planet9.gg oldal, ahová 2019. Szeptember 4-én, 13:30-tól lehet feliratkozni.A nem gamer vonatkozású Acer újdonságokkal az Androgeek cikke foglalkozik.