A lemezmeghajtó nélküli konzoloké a jövő?

Küszöbön a generációváltás, így már a Sony és a Microsoft is mozgolódik a háttérben - sőt mi több, még a Slightly Mad Studios csapata is okozhat nagy meglepetéseket -, ezáltal egyre gyakrabban merül fel, hogy milyen irányú fejlesztések kaphatnak reflektorfényt a jövőben. Sőt mi több, a múltban már több pletyka is érkezett arról, hogy néhány újgenerációsnak prognosztizált dolog, így például a lemezmeghajtó nélküli masinák ideája az előttünk álló pár hónapban manifesztálódhat.









Történt ugyanis, hogy pletykák szerint a Microsoft szeretne már májusban piacra dobni egy lemezmeghajtó nélküli Xbox One konzolt, ami gyakorlatilag az erőforrások tekintetében teljesen megegyezne egy szabvány masinával, csak éppen a lemezmeghajtó hiányozna belőle. Ez nyilván olcsóbb vételárat eredményezne, valamint a dobozos játékok háttérbe szorítását, legalábbis többek között, de hogy mégis milyen következményekkel járna egy efféle fejlesztés, azt az alábbiakban pro és kontra igyekeztünk körbejárni.Akár a mostani, akár a következő generációban kapjuk majd meg az első lemezmeghajtó nélküli konzolokat, egyelőre bármennyire is törjük a fejünket, alig tudunk felsorolni két dolognál több pozitívumot a kérdéses elgondolás kapcsán.Ezek közül az egyik a fentiekben már említett alacsonyabb árkategória, hiszen a lemezmeghajtó nyilván pénzbe kerül, egy önálló hardverelem, aminek kikerülésével, de mielőtt bárki rögtön több tízezer forintos csökkenést prognosztizál, azért ereszkedjünk vissza a földre, hiszen ettől jelentősen olcsóbbak azért nem lesznek a masinák, a legjobb esetben is maximum 10-15 ezer forinttal kalkulálhatunk, de akkor nagyon optimisták voltunk.A helyzetet tovább ronthatja, hogy ezt egy újgenerációs hardver esetében alig vehetjük majd észre. Egy bejáratott Xbox One-nál nyilván komolyabban lehet faragni a költségekkel, hovatovább jobban kitűnik az árcsökkentés, de ha egy újgenerációs konzol kapcsán a 120 ezer forintos lemezmeghajtó nélküli, és a 130 ezer forintos lemezmeghajtós változat között kell döntenünk, akkor a választás alighanem elég egyértelmű lehet sokaknak.A másik pozitívum, ami eszünkbe jut az efféle konzolok kapcsán, az a játékok kompatibilitási problémáinak átállásában keresendő. Ezzel az irányvonallal ugyanis rövidesen megszűnnének a lemezes formátumok, és sokkal, ami egy több generációt megélt játékos számára elég komoly pozitívum lehet, noha rengeteg megválaszolatlan kérdést vetne fel.Hogy több hátránya mint előnye van-e a lemezmeghajtó nélküli konzoloknak, azt nehéz határozottan megválaszolni, azonban az biztos, hogy vannak aggályaink ezzel az irányvonallal kapcsolatban, méghozzá főként a játékok tekintetében. Hogy a dobozos játékok egyszer megszűnnek, az már évek óta téma, de egy lemezmeghajtó nélküli generációban tényleg nem lenne sok esélyük a túlélésre, így aki hozzászokott a "megveszem, kezemben tartom és a polcra teszem" triumvirátushoz, az biztosan komoly negatívumként fogja majd fel, hogy ilyesmit, avagy fizikális gyűjteményt nem tud többé felhalmozni.Ennél azonban sokkal aggasztóbb dolog, hogy megszűnne a használt játékok piaca. Bár nyilván minden játékosnak vannak olyan kedvencei, melyeket már a megjelenéskor beszerez kezdőáron, azonban olyan sok termék jelenik meg, hogy mindent azonnal megvásárolni szinte lehetetlen. Ilyenkor jól jöhet, ha pár hónappal vagy évvel később meglátjuk valahol az adott terméket pár ezer forintért, hiszen könnyedén tudjuk pótolni, ami nyilván digitális formában is igaz, csakhogy itt értékvesztés nincsen, használt játék nincsen, sőt mi több,, ami azért baráti körökben elég komoly ütőkártya.Számunkra azonban ennél is ijesztőbb, hogy lemez nélkül platformonként gyakorlatilag csak egyetlen helyről lehetne videojátékot vásárolni, ami a mai kiadók és boltok többségét egyrészt nagyon komoly dilemma elé állítaná, másrészt pedig egy olyan, ami mindennek nevezhető, csak egészségesnek nem.A legnagyobb problémánk ezen a téren, hogy a digitális címek kapcsán mindenki azt hangoztatta korábban, hogy nem kell legyártani őket, nem kell műanyagot és papírt pazarolni rájuk, sem szállítani a készterméket, ezáltal több ezer forinttal olcsóbban beszerezhetjük őket, mint a dobozos verziókat. Ehhez képest mi a gyakorlat? Sok esetben, mint a fizikai adathordozón kínált darabok. Amíg ezen a téren nincs változás, mi köszönjük szépen, de egyelőre nem erőltetnénk a lemezmeghajtó nélküli konzolokat.Nektek mi a véleményetek erről?