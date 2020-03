A legjobb ingyenes játékok PC-re, melyekkel kihúzhatod a koronavírus-járvány végéig

Elképesztő káoszt okozott világszerte a koronavírus, melynek következményei miatt olyan gazdasági válság körvonalazódik, melyet még nem, vagy nagyon régen nem látott az emberiség. Ebben a helyzetben azonban vannak pozitívumok is - merthogy igyekezzünk mindenben meglátni a jót, az sokat segít -, így például rengeteg időnk van, amit a családunkra vagy éppen egyik kedvenc hobbinkra, a videojátékra fordíthatunk. Hogy nincs mivel játszanod, esetleg nincs pénzed játékra, vagy nem igazán akarsz költekezni ebben a helyzetben?

Aggodalomra semmi ok, ezzel a cikkel éppen hozzátok, hozzád szeretnénk szólni, hiszen tonnányi olyan videojáték van a színen, melyek kiváló minőséget képviselnek, mindemellett pedig teljesen ingyen, költségek nélkül is játszhatók. Bár nyilván az alábbi listát a végletekig lehetne bővíteni ízlés és lehetőségek függvényében, azonban engedjétek meg, hogy mi a figyelmetekbe ajánljunk néhány olyan delikvenst, melyek elég tartalmasak ahhoz, hogy kihúzzuk velük a járvány végéig, aminek remélhetőleg most már gyorsan vége lesz.Talán bele sem gondolt az Activision, hogy mekkora üzlet lehet egy ingyenes Call of Duty-játékban, pláne abban az esetben, ha az a battle royale módra épül, mindenesetre a Call of Duty Warzone jelenleg az egyik, ha nem a legnépszerűbb ingyen játszható videojáték a piacon, melyhez azért gyorsan hozzátesszük, hogy természetesen rengeteget költhetünk benne, de tapasztalatból mondjuk, hogy a különféle extra tartalmak megvásárlása nélkül is nagyon jól elszórakozhatunk vele.Pláne abban az esetben, ha imádjuk a többjátékos élményt, hiszen a battle royale szabályrendszerre épülő alkotás minden tekintetben erre épül, habár nem is olyan régen kapott szóló módot , így ha magányos farkasok lennénk, akkor ugyanolyan jól szórakozhatunk vele.Ha egy kicsit más oldalról közelítenéd meg a többjátékos akciójátékok műfaját, de maradnál az FPS-eknél, akkor felhívnánk a figyelmedet arra, hogy egy ideje már a Destiny 2 élménye is átélhető teljesen ingyen. Persze ebben az alkotásban is rengeteg pénzt költhetünk el, de ez egyáltalán nem kötelező, egy fillér nélkül is elképesztő tartalom vár majd benne ránk. Hatalmas sci-fi világok, rengeteg többjátékos élmény, PvP és PvE módok, megannyi fegyver, páncél és fejlesztés, tonnányi küldetés, még több mellékes teendő, mindemellett pedig egy szuper történet, az emberiség utolsó városának védelméről a Földet megrohamozó idegenekkel szemben.Szintén a többjátékos élményekre koncentrál, nem mellesleg pedig ingyen letölthető a Ubisoft kiadásában napvilágot látott, és rendkívül népszerű Brawlhalla. Ez egy olyan különleges, oldalnézetből élvezhető akció-platformer, melyben egyszerre akár 8 játékos is összemérheti a tudását a legkülönfélébb kasztokból, hogy egyedi képességek alkalmazásával óriási bunyók részeseivé válhassanak. Az alkotásban találunk online ranked 1v1 és 2v2 mérkőzéseket, 4 játékost támogató free for all mókát, de még cross-play lehetőséggel és tréningszobával is találkozhatunk benne, ha esetleg most kezdenénk neki az élménynek.Imádod a Diablo-stílusú ARPG-ket, és szeretnél egy szuper élményt magadnak a műfajban, méghozzá totál ingyen? Ebben az esetben a Path of Exile lesz számodra a jó választás, melyben egy szabadon bejárható, sötét és brutális világban kalandozhatunk, ezerféleképpen fejleszthető és kombinálható karakterek társaságában, melyekkel halálos küldetésekre indulhatunk, változatos PvP és egyéb multis mókák társaságában. Ha azt hiszed, hogy egy free-to-play játék nem lehet korrekt, akkor nagyot tévedtél, de legalábbis biztosan nem ismerted eddig a Path of Exile nevét.Hogy egy teljesen aktuális játékkal is kedveskedjünk nektek ebben a cikkben, hoztunk egy viszonylag friss dolgot az ingyen letölthető Walking Simulator képében, mely egy apokaliptikus alkotásként azt a helyzetet vázolja fel, hogy mi lesz akkor, ha a koronavírus, és az ebből következő harmadik világháború teljesen elpusztítja a civilizált világot. A játékban gyakorlatilag csak közlekednünk és fuvaroznunk kell egyik pontból a másikba, miközben megküzdünk az időjárással, a terep sajátosságaival és a gravitációval, hogy segítsünk a civilizáció újjáépítésében. Nem egy tripla-A kategóriás dolog, de a jelen helyzetben meglepően élveztük...