5+1 videojáték, amit a legjobban várunk 2018-ban!

Elérkezett az év vége, amivel kapcsolatban kijelenthetjük, hogy egy eseménydús, mindemellett pedig videojátékokban gazdag esztendő záródott le, és őszintén reménykedünk abban, hogy 2018 is hasonló izgalmakat tartogat számunkra. Videojátékokban már most biztos, hogy bővelkedni fog az előttünk álló év is, éppen ezért úgy határoztunk, hogy összeállítunk nektek egy kurta listát arról, hogy melyek azok az alkotások, amelyeket mi a leginkább várunk.

Persze a lista nem lehetett volna elég hosszú, hiszen minden korábban bejelentett, vagy bejelentésre váró videojátékot nagyon várunk 2018-ban, de meg kellett húznunk egy bizonyos határt, ezzel helyet hagyva nektek is a kibontakozásra, így hozzászólásban bátran jelezhetitek, hogy számotokra melyek azok a címek, melyeket a leginkább szeretnétek megkaparintani jövőre. Nekünk ők a tuti befutók:Bár a Far Cry-sorozat sokak számára elég unalmassá vált az ilyen-olyan kikacsintgatással - pláne az ősemberes mellékszál volt igazán melléknyúlás -, de az ötödik rész végre egy olyan hihető, egyfajta "veled is megtörténhet" érzést sugároz, hogy ahhoz hasonló atmoszféra talán a széria legerősebb tagját jelentő harmadik rész óta nem nagyon kerítettek hatalmába minket. Lévén ki ne szeretne Amerika elhagyatott táján egy őrült vallási szekta által uralt régióban rendet tenni?Imádjuk a vámpírokat, és éppen ezért a Vampire: The Masquerade - Bloodlines óta várunk egy olyan vámpíros akció-szerepjátékra, ami méltóképpen igyekszik feldolgozni ezt a témát, és úgy tűnik, hogy erre hosszú évek óta először a Dontnod Entertainment által készített Vampyr lesz csak képes. A játékról minél többet látunk, annál inkább magával ragad minket, és nemcsak azért, mert egy újonc vámpírt irányíthatunk Jonathan E. Reid katonaorvos képében, hanem mert a londoni spanyolnátha időszaka annyira jól áll ennek a sötét világnak, hogy az valami elképesztő.A Quantic Dreamet nem lehetne azzal vádolni, hogy elárasztanak minket játékokkal. Ők ritkán jelentkeznek, generációnként maximum kétszer, de akkor valami olyan dolgot tesznek elénk az asztalra, amiről évekig beszél a szakma. A Detroit: Become Human is pontosan ilyen lesz, és nemcsak a Heavy Rainből merítő játékmenet, hanem többek között az elragadó koncepció miatt is, ami az emberek és a gépek együttélését állítja a középpontba. A legutóbbi bemutató óta pedig szó szerint tűkön ülve várunk arra, hogy végre kapjunk egy pontos megjelenési dátumot.A Metro-sorozat ugyan nem a minőség magasiskolája, de a Dmitry Glukhovsky regényeire építő világ olyan hihetetlenül egyedi és magával ragadó - rémisztő jellege ellenére is -, hogy a sorozat első két epizódjának konkrétan minden hibáját elnéztük csak azért, mert ilyen különleges élményt kaptunk tőle. A Metro Exodus pedig most még tovább fokozza a poszt-apokaliptikus FPS-ek varázsát, és jövő ősszel egy olyan játéknak nézünk majd elébe, amitől mi már az előzetesek alapján is letettük a kalapunkat, ami ráadásul nincs is.Ha a Rockstar egy játék kiadására készül, akkor jól tudjuk, hogy annak nem sok ellenfele lesz az évben, így a vadnyugati kalandokra fókuszáló Red Dead Redemption 2-t nem tűkön, hanem lándzsákon ülve várjuk már. Nem véletlenül, hiszen egyrészt a téma rendkívül ritka a játékiparban, másrészt anno az első részt is oda-vissza imádtuk, hiszen egy olyan GTA-szerű vadnyugati élményt kaptunk tőle, amiben a Rockstar őrült humora ugyanúgy megtalálható volt, mint az alkotásaikra jellemző izgalom, közérthetőség és pergős játékmenet. Pontosan ezt várjuk most is!Mióta tudjuk, hogy érkezik a The Last of Us Part 2, azóta tartogatjuk neki az Év Játéka díjat, méghozzá nem véletlen, hiszen anno az első rész annyira volt friss, üde és élvezetes, mint annak idején a Super Mario vagy Sonic. Hiába, a Naughty Dog amihez hozzányúl, az arannyá, vagy még inkább isteni finom csokimikulássá változik, és ha csak fele olyan jó lesz a The Last of Us Part 2, mint a legutóbbi kedvcsinálón látott képsorok, mi már akkor gatyánkat letolva ordítozunk örömünkben.