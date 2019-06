5+1 játék, amit hiányoltunk az E3 2019-ről

A múlt héten lezajlott a Föld legnagyobb videojátékos expója, melyet évről-évre szüntelen izgatottsággal várunk, azonban évről-évre egyre nagyobbat kell csalódnunk benne, így az idei esemény részben a Sony távolmaradása, részben a többi kiadó trehánysága miatt szintén kritikán aluli volt. Nem véletlen, hogy már az első napokban húztuk a szánkat miatta, hiszen bár akadtak azért emlékezetes pillanatok, de jóval több volt a csalódás.

























Sőt mi több, a csalódás mellett azért akadtak játékok, melyek kapcsán szinte biztosak voltunk abban, hogy szerepet kapnak az expón, végül azonban egy szó nem sok, de még annyit sem hallhattunk róluk. Mivel nekünk komolyan hiányoztak - hiszen velük máris sokkal érdekesebb lett volna az esemény -, ezért úgy döntöttünk, hogy összeállítunk egy listát, melyen az általunk leginkább hiányolt 5+1 videojáték kapta a központi szerepet.Miután az Electronic Arts elismerte, hogy idén ősszel új epizóddal gyarapodik a Need for Speed-sorozat, óriási összeget mertünk volna tenni arra, hogy a népszerű autóversenyzős játék aktuális epizódja óriási szerephez juthat majd az E3-on. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettünk volna, hiszen a kiadó szembement minden logikával, és valamiért kihagyta konferenciájából a játékot, ami talán azért történhetett, mert nem akarták elvonni a figyelmet a Star Wars Jedi: Fallen Order-ről. Akármi is állt a háttérben, nekünk nagyon hiányzott!Bár hazudnánk, ha azt mondanánk, hogy nem voltak emlékezetes pillanatai a Microsoft konferenciájának - igen, itt és most mindenki arra gondol, amire mi is -, azonban alapvetően hatalmas csalódás volt az egész a korábbi nagy felvezetések és ígéretek után. Gyakorlatilag ugyanis semmi meglepetést nem kaptunk, pedig nagyon reménykedtünk egy új Banjo-Kazooie bemutatójában, ami szintén hiányzott nekünk, de azért jobban fájt a szívünk a Fable 4 hiánya miatt. A Microsoft hiába adós ugyanis a legendás szerepjáték folytatásával, úgy tűnik, hogy ebben a generációban már nem számolhatunk vele.Miután tavaly minden erről szólt a Ubisoft háza táján, szintén komoly összegekben fogadtunk volna arra, hogy a Beyond Good and Evil 2 ott lesz az E3 expón, hiszen mindenki izgatottan várja, hogy mit tudnak kihozni a régóta várt folytatásból. A franciák azonban idén gyakorlatilag semmit nem hoztak, amit vártunk, nem volt új Assassin's Creed, sem normális Splinter Cell, de ami nagyobb szívfájdalom volt - hiszen létezése ismert -, az a Beyond Good and Evil 2 távolmaradása, amit nem is igazán értünk, hogy miért történt.Miután tavaly alaposan felcsigázták a kedélyeket a Bethesdánál a The Elder Scrolls VI kapcsán, szentül meg voltunk győződve arról, hogy a legendás RPG aktuális részéről idén is kaphatunk majd valamit. Nem számítottunk nagy dologra, de egy szuper kis teaser trailerrel beértük volna, amin megint napokig vagy hetekig lehetett volna csámcsogni, és találgatni az új epizód sajátosságait. A Bethesda azonban az egész E3 során úgy csinált, mintha soha nem is létezett volna ez a projekt...Bár az előbb már szóba került a Ubisoft, akik simán megnyerték az idei E3 legnagyobb csalódásának járó díjat, azonban nemcsak a Beyond Good and Evil 2, az új Splinter Cell vagy az új Assassin's Creed távolmaradása miatt haragszunk rájuk. Merthogy nem volt ott az expón a Skull and Bones című kalózos akciójátékuk sem, ami elviekben már nagyon közel áll a megjelenéshez, ergo igencsak itt lett volna az ideje egy megjelenési dátum bejelentésének. Ezzel szemben még egy trailert se kaptunk...Oké, tudjuk, reménytelen, esélytelen és a többi, de mi azért reménykedtünk benne, hogy lesz Half Life 3 az idei E3 expón, mert amíg ez nem történik meg, addig mutogathatnak bármit a kiadók, az expó akkor is legfeljebb csak 99 százalékos lehet. A reményt továbbra sem adjuk fel, talán majd jövőre...