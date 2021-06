12 új játékot villantott meg a Koch Media új kiadója - többek között a Payday 3-at és egy új Painkillert is bejelentettek!

A Koch Media számos bejelentéssel élt a mostani Summer Game Fest 2021 keretein belül, és mivel a cég égisze alá tartoznak olyan brandek, mint a Payday, a Mount and Blade és a King's Bounty, így joggal volt okunk várni a leleplezéseket. Egyrészt a Koch Media bejelentette az úgynevezett Prime Matter gaming kiadó megalapítását, akikkel világszerte szeretnének diverz megjelenéseket összehozni. Prémium játékokat terveznek kiadni a stúdió égisze alatt, ennek a cégnek a nyitócímei között pedig olyan játékok szerepelnek, amiket az alábbiakban olvashattok.

A sort aviszi tovább, melyet a Prime Matter a Massive Workkel együtt fejleszt. Egy TPS akció-RPG-ről van szó, ahol egy egyedi horror köntössel fogunk találkozni, sci-fi környezetben. H.P. Lovecraft művei inspirálták a játékot, és az univerzum kegyetlenségét hivatott bemutatni a program. 2022-ben várhatjuk a premiert PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, valamint Xbox Series S / X-re.Lássuk is szép sorjában, hogy mik tartoznak a csapat portfóliójába: egyrészt a Reikon Games-szel vállt vállnak vetve dolgoznak a srácok.munkacímen fut jelenleg a szoftver, és egy sci-fi FPS-ről van szó, ahol egy megállíthatatlan járvány kerül a fókuszba, valamint az utolsó emberfeletti egyedet kell megóvnunk. PC-re és konzolokra egyaránt meg fog jelenni, itt az első trailer:

Nézd nagyban ezt a videót!

A Myrkur Games amunkacímű, narratív TPS akció-kalandjátékán dolgozik, amely egy egyedi fantasy világban ágyaz meg a történéseknek. Ryn szerepébe bújunk, egy tapasztalt harcosába, aki képes manipulálni és semmissé tenni a különböző anyagokat.A régóta beharangozottúj trailert kapott, amely igazából az előrendelést hivatott promózni, viszont ezen keresztül is láthatunk olyan snitteket, melyekhez korábban még nem volt szerencsénk. Lesz gyűjtői kiadás is, úgyhogy ha nem akarsz lemaradni a részletekről, lesd meg a kedvcsinálót:A Dark Crystal Games új címe egy izometrikus sci-fi RPG lesz, az, amely egy disztopikus világban mesél el nekünk egy történetet. Egy alternatív idővonalban, 1976-ban játszódik a sztori, mely során egy régiséget, az úgynevezett Dome-ot felfedezik a sivatag közepén. Ez akár több száz évvel előre tudja vinni az emberiség technológiáját, azonban az az emberi lény, aki betéved a Dome-ba, ki már nem jöhet. Idén ősszel várhatjuk a premiert PC-re, az A Prime Matter bábáskodása alatt készül az úgynevezettis, amely egy pszichedelikus akció-horrorként van leírva, és ha minden jól megy, akkor 2022-ben már meg is jelenik PC-re, Xbox One-ra, PS4-re, PS5-re, valamint Xbox Series S / X-re. Itt is számíthatunk digitális és fizikai forgalmazásra egyaránt, a játékban pedig egy sziget fordulatos múltját fogjuk felfedezni.már megjelent korábban, viszont most a Prime Matterrel való kollaboráció keretein belül fizikai kópiás forgalmazást kap vilgászerte a játék, ennek keretén belül a tavaly megjelent játékot akár dobozos formában is bezsákolhatjuk. Mindeközben a Mad Head Games egy dark sci-fin dolgozik az akció-kalandjáték zsáneren belül Scars Above címmel, bár egyelőre túl sok információt nem osztottak meg velünk ennek kapcsán.Továbbhaladva, bemutatkozik a GoldKnights által fejlesztett, melynek premierjét szintúgy 2022-ben várhatjuk PC-re, Xbox Series S / X-re, valamint PS5-re. Egy TPS RPG-ről van szó a középkorban, melyben ráadásképp még sci-fi elemek is lesznek.Végül, de nem utolsó sorban, több játék is van, melyekből csak egy-két snittet kaptunk, ezeket fent mind megtekinthetitek. Ezekhez különösebben nem fűzött új információt a Koch Media, viszont olyan címekről van szó, mint a Crossfire - Legion, a Gungrave G.O.R.E., viszont a két legizgalmasabb: