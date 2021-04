10+1 híres nyúlszereplő, akikkel videojátékokban találkozhatsz

Elérkezett ismét a húsvéti szezon, ahogy minden évben (köszönjük, Kapitány), és ilyenkor ösztönösen is úrrá lesz rajtam a nyulas hangulat. Ezért nagymamát vagyok kénytelen hibáztatni, ugyanis egy szép áprilisi reggel (valami állatos ünnep lehetett) azzal lepett meg engem, hogy eldugott egy nyulat a lakásában. Egy élőt. Én megtaláltam, és egy életre rajongója lettem a tapsifüles szőrmókoknak.

Videojátékok terén azonban kicsit meg vagyunk lőve nyuszmákok téren, ugyanis igen kevés esetben találkozunk igazán nyúl szereplőkkel. Általában valamiféle két lábon járó antropomorf keveréket kapunk, ám ez legtöbb esetben nem szokott probléma lenni. Senki sem mondaná például Tapsi Hapsira, hogy bajos karakter lenne nemde? Azért "aggodalomra" semmi ok, a listánk tartalmazni fog jót, rosszat és furcsát is.Ha már nevét elejtettem, kezdjük is a jó öreg Hapsival. Ismertség terén nagyjából egy szinten lehet Miki Egérrel, annak ellenére, hogy tíz évvel fiatalabb nála. Elsőként az 1938-as Porky's Hare Hunt kisfilmben jelent meg, melyet, csak úgy, mint nevét is, hisz amikor a felső vezetés egy nyúl koncepciót kért az animátoroktól, akkor Ben alkotása a "Bugs' Bunny" nevet kapta, mely annyit jelent, hogy Bugs nyula.Ahogy a Looney Tunes és a Merrie Melodies még az 1990-es években is nagyon pörgött, így videojátékok terén is a legtöbb ebben az időszakban készült. Jómagam a Crazy Castle sorozat második részét nyüstöltem orrvérzésig, ez az alkotás is szerves része volt gyerekkoromnak (majd csinálok listát azokról a játékokról, melyek nem tartoztak bele, rövid lesz). Azonban a Warner Fivérek nem csak egy nyúlnak adnak otthont; van egy másik is, akire leginkább csak egy dolog miatt emlékezhetünk.

Nézd nagyban ezt a videót!

Roger Nyúl legelőször 1981-ben tette tiszteletét egy bűnügyi könyv oldalain ("Who censored Roger Rabbit?"). Ja, hogy nem tudjuk ki ő? Nos, ő az a kis,. Őt meg persze mindenki ismerni. A Roger Nyúl a Pácban című kultikus film varázsolta a rivaldafénybe a párost, és az ez alapján készült játékokban jelenik meg szegény nyúl úr a legtöbbször, ám ezekből csupán egy-kettő készült, és mind felejtős.Egyedül a Nintendo Entertainment System-re kijött változat mondhat akármit akárkinek, az is csak azért, mert minden idők egyik legrosszabb játékáról van szó. Jessica némileg több helyen is megjelent, de azokról most inkább ne essen szó.Elszakadva Warner-éktől, és áttérve a kilencvenes évek nagy kalandjáték mesteréhez, a Lucas Arts-hoz, emlékezzünk meg Max-ről, a pszichopata nyúlról, ki a Sam and Max játék- és képregénysorozat egyik főszereplője. A "Point-and-click" zsáner hőskora ugyan leáldozott, de ez nem jelenti azt, hogy nem készülnének továbbra is kiemelkedő alkotások ebben a műfajban.És mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2007-es. Még, ha a készítők nem is igazán vették komolyan saját nevük kiválasztását... vagy túl komolyan vették, és fura illatú filozófiai mélységekbe zuhantak (Skunkape = borzmajom, amerikai folklór lény).Szeretjük hát a pszichopata nyulat, ám mi a helyzet az esztelenekkel? Rayman fanatikusoknak, és Mario kedvelőknek nem lesznek ismeretlenek a Raving Rabbid-ek, kiknek eredeti, francia nevük Lapins Crétins (kretén nyulak). Nagyon hamar belezúgott a nagyközönség ezekbe a bolond állatkákba, akik, és állítólag még film is készül az ő főszereplésükkel. Ez az egész túlságosan is ismerősen hangzik... mintha kis sárga tic-tac lények is hasonló pályát követnének, amitől valamiért libabőrözik a hátam.A libabőrt nem gyógyítja következő kiszemeltünk, a Mario egykori ellenlábasának, Sonicnak a világában megtalálható nyúl, Cream. Ha nem is a leghíresebb tagja a csapatnak, annak ellenére, hogy a női megfelelője Tails-nek, Cream 2002 óta része a Sonic franchise-nak. Először a Sonic Mega Collection-ben láthattuk eldugott képét, utána pedig a még abban az évben megjelenő. Azt mondjuk furcsálltam, hogy hat éves; aztán megnéztem a többi karakter életkorát is. Majd belenéztem a millió Sonic rajongói "művészeti alkotások" egy-kettőjébe. Van baj.Azonban, ha Sonic és nyúl, akkor nem csak Cream jut eszünkbe (legalábbis nekem), hanem egy bizonyos észak-amerikai mezei nyúl is (jackrabbit), Jazz és pajtása Spaz. Sajnálatos, ami ezzel a nagyszerű platformer-shooter szériával történt. A Jazz Jackrabbit 2, annak ellenére, hogy fantasztikusra sikeredett,, és csupán egy 2002-es Game Boy-os verziót kaptunk.Ez az alkotás ugyancsak nagyon jó lett, függetlenül attól, hogy erőteljesen érződik rajta a Star Wars hatása, mégis a széria végét jelentette. Nyúl készletből azért szerencsére maradt még, bár ezeknek a dobozára valamiért a "Vigyázat, furcsa" van ráírva. Valószínű Cream is innen szökött meg.Az első ilyen a Bloody Roar nevű verekedős játéksorozatban ugrabugrál, melynek harmadik része a legutoljára említett alkotással hasonló időben, 2002-ben jelent meg. Nem egy túlságosan elterjedt franchise, melyen nem segít, hogy a legutolsó installációja 2003-ban került a piacra.; ezek közül az egyik, Alice Tsukagami, bizony képes nyúl formát felvenni. Képzeljük el, hogy egy fehér Tapsi Hapsi, nyuszi arccal a földbe döngöl minket. Csak pár napig voltak hallucinációim miután megláttam, úgyhogy igazából megszokható látvány.Ha már nyúllány, akkor Final Fantasy és a Viera. A tizenkettedik részben megjelenő faj meglepően hatékony vadászokból és harcosokból áll, főleg, ha a Mist nevű koncentrált varázserő fenomén hatása alá kerülnek. A nyúlfiúk csupán említéseket kaptak az ezt követő játékokban, eddig egyet sem láttunk, még az MMO-ban is (FF XIV Online) csak női karaktert lehet indítani, ha őket választjuk.Legfeljebb "fan-art"-okon néznek vissza ránk úriemberek nyuszi füllel, és ez sok rajongó orrát böki, pedig(mondjuk az angol szinkron hamar lerombolja az illúziót), és utána már nem fog érdekelni a hímek hiánya. Vagy már megint felszínes vagyok, elképzelhető.Az imént felsorolt szereplők, Alice nyúl felének a kivételével, kellemes látványt nyújtottak. Azonban a soron következő szőrmókra én a mai napig nehezen tudok ránézni: ő Robbie, a plüss nyúl, akiAz ominózus állat eredetileg Tommy néven híresült volna el, ami igazából csak annyit változtatott volna, hogy a Silent Hill 4: The Room-ban megjelenő inkarnációja miatti rémálmaimban a saját plüss nyuszim démoni kiadásban nem Robi!-t hörgött volna az arcomba, hanem Tomi!-t. Kellett nekem megjelenésekor lecsapnom rá. És, hogy mit keresett egy játéktapsifüles az ágyamban? Kérdezzétek a plüssbárányokat és a mini-babzsák Pikácsut.Végezvén a "Vigyázat, furcsa" dobozzal, utolsó nyuszink. Nem kisebb állatról van szó, mint Daisy-ről, a Doom széria főszereplőjének hű társáról. Szerencsétlenből sajnálatos módon a legelső játék végén saslikot csináltak a démonok, de cserébe a megvadult gazdi a Pokol összes förmedvényét átküldte a következő életbe.Ezt azzal magyarázta (nem tudom, kinek), hogy megszállták a Földet és kiirtották az emberi lakosság majdnem egészét. Mondjuk ez igaz is volt. Mert bizony egy szügyig páncélozott testben is lakozhat érző szív, amit nem illusztrál jobban a Doom Eternal-ban megtalálható festmény, illetve a pályákon eldugdosott nyuszi "Easter Egg"-ek.+1Utolsó utáni szereplőnk, a plusz egy, nem egy nyúl, szigorú szemmel nézve, csupán nyúl lelkű. A Super Nintendo klasszikus alkotásában, a The Legend of Zelda: A Link to the Past-ban, ha először megyünk át a Sötét Világba, akkor Link egy rózsaszín nyuszmó formáját fogja felvenni, ugyanis itt mindenki saját természetének tükrévé változik.Ezek szerint Link a lelke legmélyén nyúl. Végignézve az egész franchise-on levonhatjuk azt a következtetést, hogy. Tökéletes húsvéti búcsúüzenet.