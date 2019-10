Zombieland: A második lövés filmkritika

Az általában igencsak abszurd helyzeteket bemutató, többnyire a már bevált klisékre építő horrorfilmek kiváló alapanyagként szolgálnak a kifigurázáshoz, ami többek között a 2009-es Zombieland-nek is emlékezetesen sikerült. Az élőhalottak invázióját temérdek humorral kezelő, és nem utolsósorban vicces karaktereket felmutatni képes zombifilm-paródia olyannyira népszerű lett a közönség körében, hogy ha nem is túl hamar, de az alkotóknak és a stúdiónak végül csak sikerült összehoznia a várva várt folytatást.

A gond csak az, hogy az elsőre eredetinek ható ötleteket másodszorra is elsütni már közel sem akkora durranás, ráadásul ennyi idő után nem olyan könnyű felvenni a történet fonalát. Habár Woody Harrelson, Jessie Eisenberg és Emma Stone látszatra nem sokat öregedett, az akkor mindössze tizenhárom esztendős Abigail Breslin időközben gyerekből felnőtté vált. A kérdés tehát az, hogy sikerült-e az alkotóknak előrukkolniuk valami olyasmivel, ami tíz évvel később eléggé érdekes lehet annyira, hogy a nagyközönség, és ne csak a szűkebb rajongói bázis, újra ráharapjon.Míg Colombus (Eisenberg) már a zombi-apokalipszis kezdetétől szigorú szabályainak és azok betartásának tulajdonítja saját túlélését, a vagány és tapasztalt Tallahassee (Harrelson) csak egy jó puskában és a talpraesettségben hisz. A hozzájuk csapódott Wichita (Stone) és húga, Little Rock (Breslin) sem megy a szomszédba egy-egy trükkért vagy egy kis kurázsiért, így nem csoda, hogy a kis csapat tíz év együtt töltött idő után a különböző típusú élőholtak szakértő irtójává vált.

A lepusztult táj sem szegi kedvét az új jövevény, Madison (Zoey Deutsch) beszélőkéjének

Az egység azonban megbomlani látszik, miután a lányok egy kicsit besokallnak a fiúk dolgai miatt. Ráadásul a társaság újabb túlélőkkel találkozik, akik különböző hatással vannak rájuk: Tallahassee beleesik Nevadába (Rosario Dawson), a csinos pultosnőbe, Madison, a butyuta szőke (Zoey Deutch) Colombust kezdi kerülgetni, Little Rock pedig fölszedi a hippi Berkeley-t (Avan Jogia), akinél mindig akad egy kis fű, ha szükség lenne rá. Ezek után Tallahassee és Colombus hasonmásainak feltűnése már nem is okoz olyan nagy meglepetést...Az alkotók tehát igyekeztek továbbszőni a stílusosan helynevekről elnevezett szereplők közötti viszonyokat, amihez nem kevés évődés társul. Az efféle szituációk természetesen kisebb-nagyobb poénokkal és csattanókkal járnak együtt, ami egy idő után kissé önismétlő ugyan, de azért alapvetően megóv minket a teljes unalomtól.

A szőkeség nem könnyíti meg Colombus (Jesse Eisenberg) és Wichita (Emma Stone) amúgy sem egyszerű viszonyát

Az új szereplők felbukkanása is szolgáltat némi vérfrissítést, különösen a Zoey Deutsch által kiválóan alakított "szőke nő", aki a sztereotípiái ellenére is új dinamikát - na és persze konfliktusokat - hoz hőseink életébe. Vele szemben az Oscar-díjas Emma Stone-nak nem mindig hittem el, amit mondott, ami nem is annyira az ő, mint inkább az igazi meglepetésektől mentes, ezáltal időnként már túlságosan a sablonokat forszírozó, ezáltal pedig kiszámítható forgatókönyvnek köszönhető.Az első részből visszatérő írók és a rendező, Ruben Fleischer (30 perc vagy annyi se, Gengszterosztag, Venom) azonban láthatóan mindent elkövet, hogy valahogyan feldobja a narratívát, ami valamelyest sikerült is az újabb zombi típusokkal és kivégzésük módjával, vagy például a tökös-dögös Nevada bevetésével. Csak kár, hogy Rosario Dawson elég keveset szerepel a filmben ebbéli minőségében...

Még a kőkemény Tallahasse (Woody Harrelson) sem tud ellenállni a kikapós Reno (Rosario Dawson) csáberejének

A első részben látott fantázia tehát többé-kevésbé itt is fellelhető, ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy a koncepció és az ötletek azért már kezdenek kifulladni. Míg a tíz éve prezentált események leginkább a "viccesen realisztikus" kategóriába tartoztak, addig itt az alkotók egyre többször elrugaszkodtak attól annak érdekében, hogy a maguk módján humoros szituációk születhessenek. Így viszont már nem egyszer eléggé erőltetettnek hat a végeredmény, legfeljebb időnként érzi azt az ember, hogy valóban történt némi érdemi vérfrissítés.Ha azonban eltekintünk attól, hogy ez az egész, kitalált világ egyre inkább egy kavalkád, ami egyre kevésbé működőképes, és a számos szabály ellenére mind csak szabálytalanabb, akkor a Zombieland: A második lövés egy egészen szórakoztató folytatás. Unatkozni szinte egy pillanatig sem lehet rajta, és a számtalan kisebb-nagyobb poént, geget és önironikus kikacsintást megkoronázva, mintegy csattanós lezárásként még egy visszatekintést is kapunk az apokalipszis kezdetének idejére, melyben a legendás Bill Murray újfent önmaga fiktív verzióját alakítja.Összességében tehát, noha a második rész nem vetekedhet az első kiváló ötleteivel és frissességével, a horror-vígjátékok kedvelőinek többsége valószínűleg így is elég jól ellesz vele.