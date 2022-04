Sonic, a sündisznó 2. filmkritika

A játékosok milliói által világszerte kedvelt Sonic kalandjairól készült első (ráadásul élőszereplős!) film még csupán két esztendeje került a mozikba, ám mondhatni "fű alatt" már be is futott a folytatás. Aki nem követte a produkcióval kapcsolatos híreket, leginkább talán arra kaphatta fel a fejét, hogy az ahhoz kapcsolódó interjú során Jim Carrey kifejezte terveit a filmezéstől való visszavonulással kapcsolatban. Ezek persze nem mi voltunk, mivel minden jelentősebb infómorzsát megosztottunk veletek a GC virtuális hasábjain - most pedig lássuk, milyen lett a végeredmény!

A nyughatatlan Sonic hiába telepedett le a csendes Green Hillsben, mindenáron hős akar lenni, ám sokkal inkább gyerekként viselkedik. Befogadója, Tom Wachowski seriff (James Marsden), aki barátja, gondviselője és mentora is egyben, bölcsen türelemre inti védencét, a baj azonban hamarosan így is újra megtalálja.A kis kék sündisznó alighogy egyedül marad otthon (a kutyával), máris beüt a ménkű. Ehhez persze nagyban hozzájárul a technika- és hatalommániás Dr. Robotnyik (Jim Carrey) visszatérése, aki ezúttal nincs egyedül Sonic elleni hadjáratában: Knuckles, a vörös hangyászsün korábbi sérelmei miatt áhítozik a bosszúra hősünk ellen.Míg Tom és felesége, Maddie (Tika Sumpter) Hawaii-n nyaral, Sonic váratlan segítséget kap egy újabb kozmikus jövevénytől, aki nem más, mint a kétfarkú róka, Tails. A leszámoláson túl azonban az egész világ sorsa a tét, mivel megkezdődik a hajsza a fantasztikus erővel bíró Mester Smaragd birtoklásáért...

Sonic tisztelettudóan meghallgatja Tom (James Marsden) bölcsességeit

A Sonic 2. tehát betekintést nyújt számunkra hősünk és őseinek múltjába, ami valljuk be, immár bevett gyakorlatnak számít a folytatások világában. Az igazi problémát az jelenti, hogy a megvalósítás módja és minősége nem kevés kívánnivalót hagy maga után.Az első rész még egy egész kellemes családi filmnek bizonyult, amit a kicsik mellett a felnőttek is tudtak élvezni valamennyire. (Mondom ezt annak ellenére, hogy egyes rajongóknak így sem igazán nyerte el a tetszését az alkotás.)A második felvonás azonban jól láthatóan. Sajnos itt már a korábbi szintből is jócskán alábbadtak a készítők, miáltal főleg csak a fiatalabb korosztály tetszésére pályázhat a produkció.

Dr. Robotnyik (Jim Carrey) trendváltás után világuralomra tör

Habár majdhogynem a produkció teljes első felére igaz, hogy felér egy kultúrsokkal, az a jelenet, amikor kifigurázzák egy szibériai település lakóit - akik a valóságban nyilván teljesen másmilyenek -, akár sértő is lehet sokak számára. És még csodálkoznak az amerikaiak, hogy az oroszok és mások közül is rengetegen egyre inkább ellenük fordulnak...

Ahogyan az várható volt, a narratíva újfent próbálja viccesre venni a figurát, ám ez sokszor felettébb erőltetettnek hat, és. Ehhez hozzájön, hogy Dr. Robotnyik még nagyobb ripacs, mint azelőtt, ami a korábbinál is súlyosabb és eltúlzottabb hatalommániával párosul.Hiába élőszereplős tehát a produkció, az összhatás ezúttal sokkal inkább rajzfilmszerű, és ez alatt nem az egyébként a cél tükrében bőven elfogadható vizuális megvalósítást értem.Való igaz, akad néhány elejtett filmes és popkulturális utalás, ez azonban édeskevés az üdvösséghez. Különösen annak fényében, hogy. Az ötlettelenség pedig időnként olyan sztereotípiákban csúcsosodik ki, ami az amerikai kultúrának is már a legaljához közelít.

Knuckles erejével szemben Sonic csak a gyorsaságára számíthat

Azután a második felére a film nagyjából olyanná válik, mint amit a hasonló hollywoodi produkcióktól megszokhattunk, valamivel jobban megközelítve az első rész színvonalát. Itt már bizonyos "enyhítő körülményekről" is beszélhetünk, mivel előkerülnek a pozitív értékek, a barátság, a megbocsátás és hasonló képességek fontossága. Az is jól látható, hogy az alkotók ezúttal, egyrészt a régi-új szereplők, másrészt a "Super Sonic" és a Káosz Ékkövek behozásával.A fáma szerint a Sonic, a sündisznó 1-2. videojátékok jelentették a legfőbb inspirációt, többek között Tails központi szerepe is ennek köszönhető, aki talán a legszerethetőbb figura az egész filmben. S mint már említettem, az akció és a vizuális megvalósítás kellőképp látványos, mint ahogy a számítógéppel rajzolt karakterek kinézetével kapcsolatban sem igen lehet kifogásunk.

Tails "popója" helikopter üzemmódban

Sonic, a sündisznó 2. előzetes

Összességében azonban mindez legfeljebb arra elegendő, hogy "nullszaldósra" hozza a végső egyenleget - ami lényegében azt jelenti, hogy a fentebb említettek miatt én még akkor sem vinném el rá a gyerekemet, ha létezne. Általános értékelésként pedig elég annyi, hogy míg az első részt kifejezetten vállalható családi filmnek tartottam, addig a Sonic 2-t sokkal inkább asorolnám.Mindennek ellenére, a kritikákat meg sem várva a stúdiónál már döntöttek a 3. rész elkészítéséről. Ezzel kapcsolatos a stáblista utáni bónusz jelenet, amennyiben a film után még esetleg érdekel valakit...