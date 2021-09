Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája filmkritika

Újabb kevésbé ismert karakter teszi tiszteletét az MCU-ban, amiről a legtöbb néző alighanem azt gondolná, mindez a megszokott trend velejárója: ahogy fogynak a híresebb, populárisabb szuperhősök, úgy kerül elő egyre több "másodvonalbeli" figura a képregények birodalmából. Valójában azonban Shangi-Chi már a kezdeteknél tervbe vett tíz film, illetve karakter között szerepelt, mivel a Marvelnél úgy gondolták, érdekes produkciót lehetne tető alá hozni általa - bár talán az sem volt mellékes szempont, hogy kimondottan Disney-kompatibilis volt a története.

Noha nagy merészség volna azt kijelenteni, hogy, kétségtelenül akadnak hasonlóságok a két címszereplő között, még ha az általuk bejárt útban jelentős különbségek is mutatkoznak. Annyi bizonyos, hogy hősünknek újfent ki kell járnia az "élet iskoláját", hogy azután azzá válhasson, amire öröksége és képességei alapján hivatott.Ilyen szempontból, aki némi családi és politikai huzavona után apjától vette át a királyságot, illetve az azzal együtt járó hatalmat és felelősséget. Abban a tekintetben pedig úgyszintén mérföldkőnek számít, hogy bár már láthattunk ázsiai vonatkozású történetet Marvel filmben, ez az első, amiben egy ázsiai származású ember a főszereplő.

Shang-Chi (Simu Liu) és Katy (Awkwafina) különböző módon reagál a támadásra

A cselekmény a Bosszúállók: Végjáték története után játszódik (ami egyébként egy elejtett utalásból ki is derül). A Kínában született Shang-Chi (Simu Liu) immár San Francisco-ban él, és egyszerű szállodai alkalmazottként dolgozik. Nincsenek nagy céljai, csak szeretné jól érezni magát a bőrében a barátnőjével, Katy-vel (Awkwafina), aki múltjáról nem sokat tudván csupán "Shaun"-ként ismeri őt.Egy incidenst követően hősünk azonban mégis kénytelen szembenézni múltjával és megszállott apjával, Wenwu-val (Tony Leung), aki a Tíz Gyűrű nevű, titkos szervezet feje. A szervezet már ezer éve befolyásolja titokban a történelem menetét különböző fedett akcióival. Ezúttal viszont olyasmire ragadtatják magukat, amivel olyan erőket engedhetnek szabadjára, melyek egész világunkra veszélyt jelenthetnek.Shang-Chi tehát végül kénytelen-kelletlen felkerekedik, hogy szembenézzen apjával és elfeledett örökségével. Küldetésében csak hátrahagyott húga, Xialing (Meng?er Zhang) jóindulatára számíthat, na meg folyton nyüzsgő barátnője kétes értékű segítségére...

Xialing (Meng'er Zhang) sem megy a szomszédba egy kis bunyózásért

Alighanem a fentiek alapján is nyilvánvaló, hogy, legfeljebb más köntösben. A cselekmény folyamán az akciódús és a lassabb, párbeszédekkel teli részek jól kiszámított adagokban váltják egymást, az apránként csepegtetett visszatekintések pedig fokozatosan tárják fel előttünk a családi drámát.Az utóbbit persze időről-időre, a jól bevált formula szerint ellensúlyozzák a Marvel mozikban szinte menetrendszerűen érkező poénbombák., melyekhez ezúttal a komikus Awkwafina is hozzájárul - illetve egy másik meglepetésember, aki egyszer már feltűnt ugyanabban a szerepben az MCU-ban., és még Wong (Benedict Wong) a Doctor Strange-ből is feltűnik egyfajta összekötő kapocsként.

Jiang Li (Fala Chen) mindig is a jóságra nevelte kisfiát

Mindez önmagában nem probléma, hisz manapság már nagyjából mindenki tudja, mit várhat egy ilyen produkciótól. Így például azon sem ütközünk fenn különösebben, hogy a végső cél, mint általában, újfent a világ megmentése (immár sokadjára), mint ahogy azon sem, hogy bizony vannak lukacskák a történetben, amelyek felett az alkotók simán szemet hunynak.Az mondjuk már egy kicsit komolyabb gond lehet, hogy az egyszeri néző egyre nehezebben tud eligazodni a számtalan különböző szuperhős és csoport tevékenysége közepette, melyek látszólag egymástól függetlenül működnek, valahogyan mégis hatással vannak egymásra és szegény, mindenféle gonosz lénytől fenyegetett bolygónkra.Viszont ha már a gonoszoknál tartunk, meg kell mondjam, a Tony Leung által kiválóan alakított. A forgatókönyvírók teljesen új szereplőt alkottak Shang-Chi képregényekben megismert apja helyett, aki sokkal inkább egyfajta tragikus, amolyan "félresiklott" hős, mintsem valóban egy rosszindulatú, mindenkin szó nélkül átgázoló gonosztevő.

Wenwu (Tony Leung) a Tíz Gyűrű uraként nem fél semmitől

Az apa-fia kapcsolat végig a narratíva középpontjában áll, és gyakorlatilag az szolgál Shang-Chi jellemfejlődésének legfőbb mozgatórugójaként. A fiú kiváló példája annak, hogy egy férfi lehet egyszerre férfias és sérülékeny, amit Simu Liu igen finoman, a maga egyszerű eszköztárával is képes érzékeltetni. "Shaun" és a szeleburdi Katy nagyszerűen kiegészíti egymást, ahogyan együtt keresik a helyüket egy új világban, amibe váratlanul belecsöppentek.Ez a világ pedig, még ha nem is mentes a sablonoktól, felettébb figyelemreméltó, mivel. Arra mindenképpen jó, hogy nyújtson némi változatosságot a már kissé unalmassá vált szuperhős-történetekbe, amitől - némileg érthető módon - azért egyre többen kezdenek megcsömörleni.

Odaát is sok volt az állat, csak kicsit más formában

Itt lényegében ugyanúgy az ázsiai-amerikai kultúra van előtérben, mint ahogyan a Fekete Párducban az afroamerikai volt. Kulturális tekintetben a produkció nagyrészt sikerrel kerüli el a sztereotípiákat, így a bemutatott karakterek viszonylag frissnek és eredetinek hatnak. A Marvelnek és a Disney-nek természetesen nagyon kell vigyáznia, nehogy bárkit is megbántson, hiszen azzal akár sok millió nézőt veszíthetnek a mozikasszáknál..., a kínai legendák lényeinek színes kavalkádja roppant mutatós. A film végi csatajelenet grandiózus (bár egyesek számára túlságosan cicomásnak és zsúfoltnak bizonyulhat), és általában még a CGI is egészen meggyőző - a harci koreográfia azonban az egész produkcióban végig nagyon látványosnak és dinamikusnak mondható.

Ide nekem azt a sárkányt!

Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendája előzetes

A sajátos kultúra és látványvilág mellett a Schang-Chi a szokásos üzenetekkel szolgál számunkra a felnövésről, az identitás- és útkeresésről, a felelősségről és hasonlókról, és még a családi és társadalmi elvárásokra is történnek utalások. Mindezt oly módon, hogy a filmnek van saját karaktere és lelke, még ha az nem is minden pillanatban hat teljesen őszintének.Ennek ellenére, ahogy a Marvel mozik általában, ez a film sem veszi túlságosan komolyan magát.- néhány jelenetet leszámítva akár még az olyanoknak is, akik egyébként nem túl járatosak az MCU-ban. Akik pedig még mindig kíváncsiak a jövőbeni folytatásokra, ne feledjék: a stáblista közben, illetve után két plusz jelenetet is láthatnak, további utalásokkal meghintve.