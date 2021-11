Örökkévalók filmkritika

Alig két hónappal a Shang-Chi után máris itt az újabb Marvel film, ami egyrészt újfent annak köszönhető, hogy a világjárvány miatt mostanság igencsak összetorlódtak a premierek. Másrészt viszont a Disney által irányított, kiválóan jövedelmező MCU gépezet nem áll meg egy pillanatra sem, hiába érezték sokan már így is túlságosan sűrűnek a felhozatalt a közönség soraiban. Noha ezek a produkciók szinte mindig hoztak egy bizonyos színvonalat, várható volt, hogy ha ilyen sok szuperhősfilm jelenik meg annyiféle különböző karakterrel és történettel, előbb-utóbb valamelyest felhígul a minőség.

Az Örökkévalók egy újabb olyan társaság az MCU-ban, akikkel eddig még nem találkozhattunk a mozikban, a Marvel azonban komolyabb szerepet szán nekik (is) az eredeti Bosszúállók csapatának felbomlása után. Eme (természetes halállal) halhatatlan lények küldetésük szerint a Deviánsok ellen védelmezik a Földet immár hétezer éve.Habár mindkét fajt az Égiek alkották, akik gyakorlatilag a teremtők szerepét töltik be a Marvel Univerzumban, az Örökkévalókkal szemben a Deviánsok a legenda szerint csupán az Égiek által elindított teremtési és evolúciós folyamat leszármazottai, akik korántsem tisztelik úgy magát az életet, és az emberiségre is fokozottan veszélyesek.Az alkotók a filmben a képregényektől eltérően ábrázolták a Deviánsokat, sokkal inkább vérszomjas vadállatoknak beállítva őket, mintsem szuperképességekkel rendelkező, humanoid mutánsoknak. S bár ők is fontos szerephez jutnak a cselekményben, a központi konfliktus mégsem hozzájuk kapcsolódik.

Az Örökkévalók már régóta saját UFO-val rendelkeznek

A történet szerint a Bosszúállók: Végjáték eseményei után, amikor is a hősök egyetlen csettintéssel visszahozták a Thanos által eltűntetett népesség felét, a Föld belsejében beindult az "Ébredés" folyamata, ami a Deviánsokat is újra előcsalogatta. Ezért az időközben a bolygó különböző pontjaira visszavonult Örökkévalóknak ismét egyesíteniük kell erőiket, hogy szembenézzenek jól láthatóan továbbfejlődött ellenségeikkel.A hősök között azonban nézeteltérés támad valódi céljaikkal kapcsolatban, ami veszélybe sodorja egységüket. Vezetőjük, a bölcs Ajak (Salma Hayek) a szelíd, empatikus Szirszét (Gemma Chan) jelöli ki utódjaként - ennek ellenére akadnak olyanok, akik szerint inkább a legnagyobb erővel bíró Ikariszt (Richard Madden) kellene választania. Az Örökkévalóknak azonban nincs sok idejük a perlekedésre, mivel a Deviánsok támadásai mellett egy még nagyobb, globális katasztrófával kell szembenézniük...

Ikarisz (Richard Madden) és Szirszé (Gemma Chan) több ezer évig járt egymással

A történet közben visszatekintések formájában derül fény az Örökkévalók múltjára, illetve az emberiséghez fűződő viszonyukra. Ennek köszönhetően azonban. Így persze nem véletlen, hogy a játékidő is túlságosan hosszúnak tűnik, pláne a lassú és időnként unalomba fúló történetvezetés fényében.A sztorival kapcsolatban azon már meg sem ütközik az ember, hogy akad még olyan gonosz, akitől meg kell menteni az univerzumot. A magyarázatok viszont, melyek arra hivatottak, hogy valahogyan összehozzák az MCU eddigi történéseit az aktuális film cselekményével, itt már tényleg sokszor erőltetettnek tűnnek. Így az, hogy a földi történelem számos eseménye mögött az Örökkévalók álltak (már amikor nem a Tíz Gyűrű vagy valamely más csoport tette ugyanezt), kissé már tényleg belemagyarázásnak hat.

A bölcs Ajak (Salma Hayek) rúzst is alig használ a modern időkben

A sok-sok magyarázkodás közben. Ilyen többek között, hogy a halhatatlan lények is beilleszkednek a végletekig anyagias fogyasztói társadalomba. Az alkotók szerint az Örökkévalók lényegében ugyanazokkal a problémákkal, dilemmákkal (identitás, életcél, hit, személyes szabadság) küzdenek, mint mi, emberek - ami részben akár igaz is lehet -, de az, hogy hozzánk hasonlóan sekélyessé váljanak, már jóval kevésbé tűnik hitelesnek.Alkotói szempontból persze mindig fontos, hogy a nézők találjanak valamiféle kapcsolódási, azonosulási pontot a bemutatott karakterekkel, mint ahogyan a szórakoztatásuk biztosítására is szükség van egy ilyen filmben.Ezért újfent szerződtettek egy komikust, Kumail Nanjianit, aki Kingo szerepében egyértelműen a hangulat humorral való oldását szolgálja. A figura a maga módján valóban vicces, ugyanakkor az, hogy halhatatlan földönkívüli létére hasonlít egy ázsiai fazonhoz, akit megérint a hírnév szele és magába szippantja Bollywood (az Indiai Hollywood), újfent

Kingo (Kumail Nanjiani) nem veti meg a feltűnő ruhákat és a népszerűséget

Szerencsére azért akad némi változatosság a hősök karaktere és képességei között. Egyrészt minden Örökkévaló másféle szupererővel bír, másrészt jellemvonásaik is gyökeresen különböznek egymástól, ami nézeteltéréseik révén még akkor is nyilvánvaló, ha nem ők a legmélyebb jellemábrázolással megáldott figurák a filmtörténelemben.A történetben talán Szirszé embersége a legnagyobb pozitívum (ezért is választja Ajak utódjául), de végül a vívódó Ikarisz belső konfliktusa is kellőképp átjön, részben az Oscar-díjas Cloé Zhao (A nomádok földje) rendezésének köszönhetően. Ennek ellenére, és talán még a hasonló moziktól megszokotthoz képes is több pózolást láthatunk, a büszke, bár kissé zavarodott harcossal, Théné-vel (Angelina Jolie) az élen.S bár azt még véletlenül sem állíthatjuk, hogy a filmnek nincs lelke, sajnálatos módon tényleg már ezerszer látott sablonokat ismételget. Az egyetlen, potenciálisan érdekes téma az emberiség (lehetséges) fejlődése, melynek kapcsán az Örökkévalók is folyamatosan azzal a dilemmával küzdenek, hogy vajon milyen mértékben szabad beavatkozniuk.

Théné (Angelina Jolie) felettébb büszke fegyverteremtő és -forgató képességeire

Ránk, emberekre vonatkoztatva ez abból a szempontból elgondolkodtató, hogy mennyire kell kézben tartanunk a saját jövőnket. Mivel azonban a be-bedobott gondolatok túlságosan is felszínesek ahhoz, hogy az áltagnéző fantáziája magától beinduljon, jó eséllyel a többségnek nem lesz különösebb hiányérzete ezzel kapcsolatban.Ami magát a prezentációt illeti, az Örökkévalók egy, ami önmagában egyáltalán nem baj, sőt inkább örvendetes. Az már más kérdés, mennyire kívánatos az újabb LMBTQ lecke gyerekeknek (ezt már a szülőknek kell megítélniük) - az mindenesetre tény, hogy Faisztosz (Brian Tyree Henry) az első nyíltan homoszexuális karakter az MCU-ban.Habár a kapcsolat, illetve egy kisgyermekkel együtt alkotott család lényegében ugyanúgy normális és természetes módon került bemutatásra, mint egy átlagos família (amiben néha csókolóznak), az sokak számára továbbra sem világos, miért éppen a Disney-nek kell lennie a gender-ideológia zászlóvivőjének.

Szirszé aktuális pasija, Dane (Kit Harington) nem igazán vágja, mi miért történik

, mint a legtöbb hasonló szuperprodukció esetében, e téren tehát nem lehet panaszunk. Az már kevésbé pozitív, hogy a film ugyan hozza a már megszokott Marvel humort, de összességében ez sem teszi sokkal élvezhetőbbé a produkciót, legfeljebb némi színt visz a komolykodásba, a sok tényszerű információ biflázása közepette.Annyit összegzésképpen leszögezhetünk, hogy, mint ahogy ahhoz sem fér sok kétség, hogy Zhao-t legközelebb biztosan nem ezért az alkotásért fogja díjazni az Akadémia. Ez persze a stúdiót egyáltalán nem zavarja, szóval az Örökkévalók még tutira visszatérnek, amint az a stáblista után látható jelenetből, illetve szöveges információból is kiderül.