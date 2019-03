Marvel Kapitány filmkritika

Miközben a Marvel Moziverzum 3. fázisa fináléjának kellős közepén, a Bosszúállók harmadik és negyedik része között járunk, kellőképp felspannolva egy igazán eget rengető befejezésre, egy újabb szuperhős születésének lehetünk tanúi. Ahogy tavaly, közvetlenül a Végtelen háború előtt közelebbről megismerhettük Fekete Párduc figuráját és a sorsdöntő eseményeknek helyet adó Vakanda királyságát, úgy most, bő egy hónappal a Végjátékot megelőzően megtudhatjuk, kinek is üzent Nick Fury a legutóbbi Bosszúállók stáblista közbeni jelenetében, Thanos hírhedt, az univerzum lakóinak felét köddé változtató csettintésére reagálva.

Marvel Kapitány (Brie Larson) kb. olyan az MCU-nak, mint a Csillagszemű juhász a Magyar népmeséknek

Marvel Kapitány előzetes



A Marvel Kapitány több szempontból mérföldkőnek tekinthető: egyrészt az MCU első olyan filmjével van dolgunk, melyben egy női szuperhős a főszereplő, másrészt mert az lényegében egyszerre szolgál a címszereplő eredettörténeteként és Bosszúállók-előzményként. Sőt az utóbbi esetében nem csupán a rajongók által várva várt Végjátékról beszélhetünk, hanem alapvetően az összes Bosszúállók-történetről, lévén a szövetség születésével kapcsolatban is újabb információkkal gazdagodunk. De ha már itt tartunk, a Marvel Kapitány részben akár a S.H.I.E.L.D. igazgató Fury eredettörténeteként is értelmezhető...Mindez pedig úgy lehetséges, hogy a történet szerint 1995-ben járunk, amikor a Földön még nem is igen hallottak idegen lényekről, nemhogy földönkívüli invázióról. Mindazonáltal amnéziás, a Kree Birodalom elit egységének tagjaként önmagát csak Vers-ként ismerő hősünk (Brie Larson) váratlanul bolygónkon kénytelen kényszerleszállást végrehajtani, miközben az ellenséges Skrull vezér, Talos (Ben Mendelsohn) a nyomában van.Az alakváltó Skrullok üldözése során Vers összefut a S.H.I.E.L.D. nevű titkos ügynökség tagjaival, köztük a hitetlenkedő, ám ügybuzgónak bizonyuló Nick Fury-val (Samuel L. Jackson) és a mindig megbízható Coulson ügynökkel (Clark Gregg).Míg azonban hősnőnk kénytelen várakozni a mentora, Yon-Rogg (Jude Law) által vezetett Kree felmentő csapatra, váratlanul olyan titkokra derít fényt a múltjával és származásával kapcsolatban, melyek alapvetően megváltoztatják a nézeteit. Ezután már csak rajta múlik, mire használja természetfeletti erejét, melyet még csak most kezd igazán felfedezni...

Yon-Rogg (Jude Law) igyekszik kordában tartani ütős kis csapatát

Mint látható, a sztori sok tekintetben ugyanaz, mint szinte bármely más szuperhős-történet, legfeljebb egy csavarral az időrendet illetően. Az amnézia sem éppen túl eredeti ötlet, de tény, hogy ezúttal is működik - a segítségével fokozatosan derül fény a címszereplő múltjára, miáltal az alkotóknak sikerül végig fenntartaniuk a nézők érdeklődését. Ráadásul akadnak fordulatok, még ha nem is eget rengetőek, ahhoz azonban elegendőnek bizonyulnak, hogy a cselekmény ne váljon unalmassá.A rajongók viszont már csak azért sem fognak unatkozni, mert újfent sok-sok utalással és kapcsolódási ponttal találkozhatnak az MCU többi filmjére vonatkozóan. Az univerzumépítés tehát továbbra is nagyon erős, amiben a Kevin Feige vezette Marvel Studios mindig is jó és tudatos volt. Mint ahogy talán már az sem túl meglepő, hogy a jó és a rossz fogalma viszonylag árnyalt módon kerül bemutatásra egy Marvel filmben.

Eltökélt hősnőnk és Nick Fury (Samuel L. Jackson) dinamikus párost alkot

Természetesen a karakterfejlődésre is ugyanúgy igaz, hogy központi szerepet játszik a narratívában, és ez nem kizárólag a protagonistára vonatkozik. Megtudhatjuk például, milyen volt Nick Fury fiatal(abb) ügynökként (lelkesebb és kevésbé cinikus), hősnőnkkel való találkozása pedig sorsdöntő az egész MCU szempontjából. Az alkotók ezúttal is a már bevált és immár majdnem tökéletes, digitális fiatalítási technikát alkalmazták a színész játékának mocap általi rögzítése után, aminek a S.H.I.E.L.D. ügynökei c. sorozatban sokat látott Coulson ügynök évtizedekkel korábbi verzióját is köszönhetjük a produkcióban.A siker persze elsősorban azon múlik, hogy a főhős mennyire képes eladni a sztorit, de Feige és csapata ezen a téren sem okozott csalódást. Brie Larson ugyanis kiváló választás volt a szerepre - nem pusztán azért, mert jól áll rajta a hősruci, hanem mert a kellő erő és lazaság mellett képes némi esendőséget is sugározni.A filmnek akad néhány igen erős pillanata, főleg amikor hősünk megtalálja önmagát és valóra váltja rendkívüli potenciálját, hatékonyan demonstrálva, hogy nem véletlenül Marvel Kapitányt tartják a legerősebb Bosszúállónak. Ugyanakkor Larson alakítása és a narratíva határozottan rávilágít, hogy a karakter nem egyszerűen attól lesz szuperhős, hogy természetfeletti képességekre tesz szert, hanem saját belső ereje és tartása okán.

Talos (Ben Mendelsohn) is úgy hiszi, a jó ügyért harcol

Ami még központi szerepet játszik a történetben, az a 90-es évekhez kötődő retro hangulat, melyre az alkotók természetesen maximálisan rájátszanak. A korabeli amerikai autók, a lassú és sokáig töltő számítógépek, az immár klasszikusnak számító videojátékok, zenék és egyebek a kicsit idősebb nézőkben könnyen kelthetnek nosztalgikus érzéseket, és a humor jelentős része is ezekhez kapcsolódik, a szereplők közötti csipkelődések mellett.Ugyanakkor a hőseink mellé szegődő macskával, Goose-szal kapcsolatos poénkodás szintén alaposan rányomja a bélyegét a produkcióra - olyannyira, hogy egy idő után talán már olyanok számára is egy kicsit soknak bizonyul, akik egyébként bírják ezeket a kis öntelt és kíváncsi szőrgolyókat. A dolog néha igencsak abszurd jelleget kölcsönöz a filmnek, ami azért baj, mert a laza és a komoly hangvétel között nem mindig áll fenn a kellő egyensúly, ezáltal összességében inkább a csapodár komolytalanság irányába billentve a mérleg nyelvét.

Ez a cicus nem egészen az, aminek látszik

Lényegében tehát az egész film elsősorban két dologról szól, ami nem más, mint a női és a macska power. Ennek fényében azt kell mondjam, hogy akinek ez nem annyira fekszik, annak aligha ez lesz a kedvenc MCU epizódja. Mindazonáltal a narratívában - a MCU-ra jellemző módon - akad némi súlyosabb mondanivaló, és annak, aki kedveli ezt a világot, azért legalább egyszer érdemes megnéznie az összefüggések miatt, na és persze azért, hogy a Bosszúállók befejező része még nagyobbat üssön.Egyébiránt két plusz jelenetet kapunk, az elsőt a végefőcím közben, a másikat utána: míg az egyik összeköti a sztorit a Végjátékkal, az utóbbi csupán poénként szolgál. De a filmből például azt is megtudjuk, miért nem találkoztunk már korábban Marvel Kapitánnyal a Bosszúállók csapatában, és a felejthetetlen Stan Lee előtti tisztelgés sem marad el, ezúttal nem csak a szokásos cameo formájában. S ha mindez nem is rengeti meg a világot, ezek után annyi biztos, hogy tűkön ülve várjuk a Végjátékot!