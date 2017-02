A Körök kritikájának megírása ugyanolyan vontatottan ment, mint a film forgatása, bár míg én csak két napot csúsztam az elkészüléssel, addig a Körök két évvel később jelent meg mint ahogy azt eredetileg leforgatták. És míg esetemben jót tett a csúszás - hiszen több negatív hangulatú bekezdésemet is megváltoztattam -, a Körök esetében semmit nem sikerült csiszolni a végeredményen - pedig nagyon ráfért volna.

Ez a csaj képtelen megmaradni a kútjában...

A film ugyanis évekkel ezelőtt elkészült, azonban még a Paramount is látta hogy itt nagy a baj, sok jelenetet újraforgattak, újravágtak és az utómunka is akadt bőven. Ha ezzel a sok "utó"-val lett ilyen a Körök, el lehet képzelni milyen volt szerkesztgetés előtt, ugyanis jelenlegi állapotában is nézhetetlen. Ezt bátran lehet szó szerint is érteni, többen kisétáltak a vetítésről.A 2002-ben bemutatott Kör, ami a japán eredeti Ringu nyugatias stílusú újraforgatása, egészen kiváló volt a maga nemében, megjelenésekor azonnal a horrorrajongók kultuszfilmjévé vált és az is mind a mai napig. A misztikus sztori, a képernyőből kimászó démoni szellemmel annyira ijesztően volt megalkotva, hogy. Mindenhol.A folytatás kicsit más irányt vett, de egyáltalán nem volt rossz film, sőt, egy új irányt adott a történetnek, amit akár pozitívan is lehetne értékelni. Már itt is tetten lehetett érni azonban azt a problémát, hogy(igaz, a japánok nem álltak le három részig, plusz tévéfilmekig a Ringuval), de mégsem várhatjuk azt el egy filmstúdiótól hogy ne szorítsa addig egy történet nyakát amíg abban bármilyen halovány szusz is maradt.Az alapfelállást nyilván egyetlen horrorszerető nézőnek sem kell bemutatni, de aki esetleg nem tartozna ehhez a körhöz: adott egy VHS felvétel, amelyet megnézve megcsörren a telefon, majd egy sejtelmes hang csak annyit mond: hét nap. 168 órája van a leendő áldozatnak, hogy megmutassa valakinek a felvétel másolatát, ellenkező esetben szörnyű halált hal, egy tévén keresztül fog a rémisztő kútból kimászni Samara szelleme aki elevenen felemészti a rettegő személyt.

Minden baj forrása ez a mozdulat

Itt egy új éra, a videokazetta kora lejárt, mondhatnánk hogy Samara kimászását nem lehet mivel levetíteni, így a probléma megszűnt létezni. Azonban a fekete démon nem hagyja annyiban, egy Gabriel nevű tanárnak (Johnny Galecki) köszönhetően most pendrive-on éskezdi meg csúszómászó tevékenységét.Hogy megússzuk a csúnya halált, modern világunkban nem kell bíbelődni holmi videokazetta sokszorosítással, elég egy kopipészt a deskopon és annyi. Ezzel pedig el is veszíti egyik legszorongatóbb momentumát a film, hiszen semmi kihívás nincs abban hogy megszivassuk a haverunkat azzal a durva poénnal hogy ő dobja fel a bakancsát helyettünk.A másik kérdésre miszerint ki legyen a kiválasztott, akinek megmutatjuk a másolatot, újabb illúzióromboló választ ad a film: Gabriel egy csoportosulás élére áll, ahol a tagok kézről kézre adják egymásnak a másolatot, így úszva meg folyamatosan a halált. Persze a cél nem volt nemes, a tanár csak a saját életét akarta menteni, de a végeredmény lehangoló, hiszen ez a vonal is egy elbagatellizált rész lett csupán, az alapvető rettegésért pedig épp ez felelt az előző részekben.

Nézd meg! No para, nem lesz semmi gááááz!

De hogy ne álljunk meg a hülyeségekkel, itt egy újabb: a videó módosul! Mondom, m-ó-d-o-s-u-l!, így új elemek kerülnek bele, lecserélődnek régiek, ezzel megágyazva egy újabb vonalnak. Ezzel már nem csak Samara körül zajlanak az események, hanem az ő hirtelen előkerült édesanyjával kapcsolatban is. Sőt leginkább csak vele.Két főhősünk, Julia (Matilda Lutz) és az egyik aktuális mozis szépfiú, Holt (Alex Roe) - akik egyébként szerelmesek egymásba de nagyon - próbál ebben a részben a misztikus titkok végére járni több - kevesebb sikerrel. A nyomozás közben előkerül azért egy érdekesnek is nevezhető karakter, Burke tiszteletes (Vincent D'Onofrio), aki, megvakította magát.Sőt, új helyszíneket is kapunk, van itt ijesztő templom és temető is, fellebbenhetnének a fátylak a legnagyobb titkokról is. De nem lebbennek. Bár a Körök próbálja ijesztően elmagyarázni, hogy ki kicsoda, hogy teremtődött a mítosz és miként jött létre a lény, aki a videokazikon keresztül üzen és a tévékből mászik ki emberi lelkeket eszegetni,

Kiscsajra ráférne egy szépségszalon

A filmen végig látszik hogy koncepciótlan, hogy néhány ötlet felmerült, de nem sikerült kivitelezni, és hogy a rendező F. Javier Gutiérrez azt sem tudta milyen film forgatásán van. Az addig csak egy filmet jegyző direktor kezébe adni a gyeplőt maga volt az öngyilkosság, mert a Körök egyszerűen. Márpedig a horror sava-borsa a rémület, a gyomorba maró félelem, anélkül mitsem ér az egész.A helyzet viszont az, hogy nincs kiért izgulnunk, nincs mitől megijednünk, Samara pedig kevesebbet van a vásznon, mint az első rész trailerében összesen, mindemmellé pedig olyan bugyuta és unalmas történet párosul hogy az ember pulzusát az pörgeti fel, nem pedig az amit lát.