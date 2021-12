King's Man: A kezdetek filmkritika

Immár az eddig Kingsman név alatt futó kémparódia-franchise is megkapta a maga eredettörténetét, akár akartuk, akár nem. Persze mivel Matthew Vaughn író-rendező "szerelemgyereke", illetve annak első két része, az A Titkos szolgálat és Az Aranykör világszinten igen szép bevételeket hozott a mozikasszáknál, ezt mind Vaughn, mind az immár a Disney által bekebelezett Fox fejesei úgy értékelhették, hogy nézői részről megvan az igény a folytatásokra.

Ezzel nincs is különösebb probléma, amennyiben immár megszokott és bevett gyakorlatnak számít hollywoodi körökben. Vaughn azonban úgy döntött, a további folytatás elkészítése előtt inkább, hogy elmesélje nekünk, hogyan jött létre a sajátos figurákkal és módszerekkel dolgozó, titkos (és fiktív) brit kémszervezet. Ezzel együtt előállt egy, a tényeken alapuló, mégis teljességgel szubjektív és egyedi történelem-értelmezéssel, ami viszontAz eddigi Kinsman filmek sikere jelentős részben annak volt köszönhető, hogy azok letisztult, laza, könnyed stílusuknak és főszereplőjüknek köszönhetően meg tudták szólítani a fiatalokat, akik elsősorban a szókimondó humort értékelték. Mindez azonban nem igazán mondható el a King?s Man: Kezdetekről, melynek megtekintése közben sokszor én magam sem igazán tudtam eldönteni: ezt most akkor vajon kinek szánták?

A halandók mozgatása a terepasztalon az uralkodók kiváltsága

Az első világháború idején járunk, amikor Európa legerősebb nemzetei egy korábban soha nem látott konfliktus keretében feszülnek egymásnak a dicsőségért. A mészárlást azonban nem mindenki figyeli ugyanolyan lelkesedéssel, a pacifista angol nemest, Orlando Oxfordot (Ralph Fiennes) is beleértve.Miközben Oxford mindenáron igyekszik megvédeni egyetlen fiát, a nagykorúság küszöbén álló Conradot (Harris Dickinson) az értelmetlen háború veszélyeitől, tudomására jut, hogy a konfliktus mögött egy bűnöző lángelmékből álló csoport húzódik meg, melynek tagjai bábukként irányítják az egymással harcoló országok királyi vezetőit.Oxford azonban elszánt módon igyekszik véget vetni a háborúskodásnak, amihez a nevelőnő Polly (Gemma Arterton), a fegyvermester Shola (Djimon Hounsou), valamint titkos hálózata további tagjainak segítségét is igénybe veszi. A kérdés csupán az, meddig lesz képes megóvni ügybuzgó fiát attól, hogy valami bajba keveredjen?

Orlando Oxford (Ralph Fiennes) szerint fia, Conrad (Harris Dickinson) nem tudja, mit akar

A rövid szinopszison túlmenően Vaughn sajátos történelem-interpretációjának szerves részét képezik annak ismerős, ám a maguk módján egyedi gonosztevői: Raszputyintól (Rhys Ifans) kezdve Mata Harin át egészen Gavrilo Principig mindenki tiszteletét teszi a kor meghatározó alakjai közül.A cárra és másokra is igen nagy hatással bíró, orosz szerzetest és spirituális gyógyítót leszámítva ezek a figurák többnyire alig szerepelnek, jellemük pedig csupán sablonokra korlátozódik. Ráadásul - újfent Raszputyint kivéve - még csak nem is igazán szórakoztatóak.Azt viszont el kell ismerni, hogy. Rendkívüli, illetve alaposan sarkított és felnagyított képességekkel felruházott történelmi figurái oly módon kerülnek interakcióba hőseinkkel, hogy eközben egyes jelenetek még a megszokottnál is őrültebbek, a nyelvezet pedig néha még kendőzetlenebb.

Raszputyin (Rhys Ifans) ez esetben a karikatúra mintapéldánya

A világ eseményeinek effajta szabados értelmezése felettébb furcsa kettőst alkot az egyébként újfent realisztikusságra törekvő látványvilággal. Az embernek egy-egy ponton majdhogynem az az érzése támad, hogy egy Tarantino mozit néz, hogy azután ez az érzés eléggé hamar elpárologjon.A film hangvétele ugyanis felettébb vegyes - olyannyira, hogy még. Kém- és kalandfilm lenne, esetleg drámai akcióvígjáték, netán történelmi paródia? Annyi bizonyos, hogy a King?s Man korántsem olyan egyértelműen sorolható a vígjáték kategóriába, mint amennyire a Kinsgman filmek.Amikor épp nincs ereszd el a hajam akciózás vagy egy-egy szellemes szópárbaj, akkor bizony előfordul, hogy hosszabb ideig csak évődik vagy komótosan csordogál a narratíva, miközben a drámai fordulatok és a moralizálás inkább komor vagy melankolikus hangnemben zajlik.

Polly Wilkins (Gemma Arterton) nevelőnő létére nem rest fegyvert ragadni

King's Man: A kezdetek előzetes

Ez önmagában nem akkora probléma, amennyiben a mondanivaló világos és érthető: minden háború rossz, értelmetlen és felesleges.ezáltal, és a néző számára nem mindig könnyű követni a hirtelen hangulatváltásokat.Vaughn hiába igyekszik újra meg újra visszautalni az előző filmekre (melyek időben természetesen jóval később játszódnak), azok stílusát csak részben sikerül megidéznie. A rajongók mindenesetre örülni fognak, a semleges nézők számára azonban mindez nem biztos, hogy elég lesz.Tény, hogy csapongása és közhelyessége ellenére a maga módján, illetve bizonyos periódusaiban szórakoztató a film, míg máskor inkább elgondolkodtató, de semmiképp sem nézhetetlen. Leginkább annak tudom csak őszintén ajánlani, aki amellett, hogy Kingsman rajongó, kedveli a történelmet és annak kifigurázását, illetve nincsenek ellenére az éles műfaji váltások és keveredések.