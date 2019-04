Kedvencek temetője filmkritika

Az emberek viszonya a halálhoz nem mindenhol olyan merev és távolságtartó, mint kis hazánkban vagy a legtöbb európai kultúrában. Miközben nálunk általában tabunak számít és leginkább csak a mélységes gyász kötődik hozzá, addig az Egyesült Államokban és Mexikóban például hagyományosan léteznek olyan alkalmak és ünnepek, amikor kifejezetten szembenéznek a halállal, sőt akár ki is gúnyolják azt (lásd Halloween).

Ki mondta, hogy egy macskának kilenc élete van?

Kedvencek temetője előzetes



A természetfeletti horrorfilmek gyakran szintén meginvitálják a kaszást, hogy valamilyen torz formában szembesítsenek vele bennünket, például démonok, szörnyek vagy élőhalottak segítségével. A Kedvencek temetője, mely Stephen King híres regényének adaptációja, szintén így tesz, ráadásul még szeretett háziállatainkat is bevonva az eseményekbe. Ez egyúttal az 1989-es filmváltozat újrafeldolgozása, melyet, mint oly sok más klasszikust Hollywoodban, immár szintén utolért a remake-láz. A kérdés csak az, hogy vajon mennyire volt rá szükségünk?A nagyvárosi élettől besokallt, nyugalomra vágyó Louis Creed (Jason Clarke) úgy dönt, hogy a nyüzsgő Bostonból egy elszigetelt Maine-i kisvárosba költözik feleségével, Rachellel (Amy Seimetz), valamint két gyermekével, Ellie-vel (Jeté Laurence) és Gage-dzsel (Hugo & Lucas Lavoie). A család azonban hamarosan kénytelen szembenézni a ténnyel, hogy az idillinek látszó környezet olyan, sötét titkot rejt magában, ami örökre megváltoztatja mindannyiuk életét.Louis új otthonuk mellett, az erdő mélyén felfedez egy titkos és rejtélyes temetkezési helyet (ennek rendeltetése a címből alighanem sejthető). Amikor beüt a tragédia, a férfi segítséget kér a fura szomszédtól, Jud Crandalltől (John Lithgow), ám ezzel egy olyan veszélyes láncreakciót indít el, amely felszabadít egy kifürkészhetetlen, gonosz erőt, és ez szörnyű következményekkel jár...

Dr. Louis Creed (Jason Clarke) és családja még nem találta meg az abroszt költözés után

Több kritikus szerint ez az eddigi legjobb King adaptáció, amit azért sosem szabad kézpénznek venni - ne feledkezzünk meg többek között az Az-ról vagy a Halálsoronról sem -, annyi ugyanakkor bátran kijelenthető, hogy méltó a népszerű író művéhez. Noha az alkotók eltértek a könyv cselekményétől, ennek ellenére bizonyos szempontból talán hűbb adaptációnak nevezhető, mint az eredeti filmváltozat.A narratíván abszolút átjön a regény egyik erőssége, a hétköznapi élet és a természetfeletti események hatásos ötvözése, melyek bennünket is rákényszerítenek, hogy szembenézzünk legmélyebben gyökerező félelmeink egyikével. A szereplők reakciója az adott helyzetre azonban majdhogynem fontosabb a mienknél, mivel a narratíva rajtuk keresztül érzelmileg is bevon a cselekménybe.

A helyiek különös szokása egy különös helyre vezet

Ezt természetesen a kiváló színészek is megkönnyítik - habár mindegyik felnőtt színész remekül teszi a dolgát, az külön szót érdemel, hogy Jeté Laurence fantasztikus választás volt a kislány, Ellie szerepére. A család összes tagja valójában nem más, mint átlagos ember egy rendkívüli szituációban, és annak ellenére, hogy a cselekmény fiktív, az általuk átélt egzisztenciális problémák nagyon is valóságosak.A szülők közötti nézetkülönbség a film egyik alappillére, ami akkor csúcsosodik ki, amikor kis kedvencét elveszített lányuk számára másképpen próbálják elmagyarázni a halált. Az anya inkább kímélné gyermekét - ő alapvetően spirituális típus, akit egy gyermekkori trauma következtében kellemetlen víziók gyötörnek. Az apa ugyanakkor orvos lévén racionális ember, és nem hisz a halál utáni életben - amikor azonban bekövetkezik a tragédia, ő is radikális változáson esik keresztül.

Jud Crandall (John Lithgow) megmutatja Ellie-nek (Jeté Laurence) a hely funkcióját

A gyász és a veszteség feldolgozása, illetve az elengedés fontossága központi téma a Kedvencek temetőjében. Az események mitológiai háttere jól felépített, fokozatosan bontakozik ki előttünk, ahogyan magyarázatot nyernek a különös és hátborzogató jelenségek. A filmben viszonylag kevés az ijesztgetés, a horrornak nem ez a gyakori kelléke dominál. A pszichénkre a tudatos énünkön át ható mondanivaló jóval hangsúlyosabb: a halott jobb, ha halott marad.Egy valódi tanulsággal rendelkező horrorfilmmel van tehát dolgunk, ami drámaként is jól működik. Igaz, hogy akadnak hibák és logikátlanságok, összességében azonban magával ragadja az embert a végig nyomasztó hangulat és a szuggesztív narratíva.

Louis olyan területre merészkedik, ahová nem kellene

A hatásos tálalás hátránya ugyanakkor, hogy az ilyesmit akkor sem könnyű végignézni, ha kívülállókkal történik, ám még sokkal nehezebb, ha valakinek a szeretteiről van szó. Ily módon e mozi megtekintése az érzékenyebb lelkűek számára felettébb megterhelő tud lenni, amiért a csak könnyed szórakozásra vágyó néző számára nem biztos, hogy a legjobb választás.