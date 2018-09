Már nem csak a még mindig az Egyesült Államok egyik ékköveként tündöklő Hollywood, de a kisebb filmgyártó nemzetek és stúdiók körében is egyre elterjedtebb szokássá válik, hogy eredeti ötletek helyett inkább korábbi mozisikerekhez készítenek folytatásokat. Ezek általában valóban kisebb kockázatot jelentenek a befektetők számára, ugyanakkor a legtöbb széria esetében igaz, hogy az első rész a legjobb, utána már a színvonal és a bevételek is egyaránt visszaesnek.

Johnny English (Rowan Atkinson) a britek utolsó mentsvára

Johnny English újra lecsap filmkritika előzetes



Nem kivétel ezen trend alól a vígjátékok műfaja sem, ahol sajnos manapság igen ritkán lehet minőségi produkcióval találkozni. Ennek ellenére a kémfilmeket, azon belül is elsősorban az ikonikus brit 007-es ügynök kalandjait kifigurázó Johnny English alkotói - a hét évvel ezelőtti Újratöltve és az immár tizenöt esztendős első film után - úgy döntettek, újra megpróbálkoznak a folytatással. Míg azonban az első rész még egész vicces és ígéretes volt, a második már inkább erőltetettnek hatott - de vajon a harmadikkal is ugyanez a helyzet?Amikor egy váratlan kibertámadás leleplezi a britek összes aktív beépített ügynökét, a titkosnál is titkosabb szolgálat, azaz a fiktív MI-7 kénytelen egy, már leszerelt veterán segítségét kérni. A különc Johnny English (Rowan Atkinson), aki egy előkészítő iskolában sajátos módszerekkel oktatja az ifjúságot mindarra, amit egy jó kémnek nem árt majd tudnia, természetesen örömmel és büszkeséggel telve veti bele magát újra az események sűrűjébe.Oldalán régi társával, a segítőkész, de alárendelt szerepet játszó Angus Bough-fal (Ben Miller), mindig magabiztos hősünk a klasszikus módszerekkel igyekszik leleplezni a digitális csúcstechnikát alkalmazó hackert, ami nem is olyan könnyű feladat - pláne, ha közben még egy orosz kémnő, a szexi Ophelia (Olga Kurylenko) is eltereli a figyelmét.Az idő azonban igencsak sürget, mivel a kétségbeesett miniszterelnöknő (Emma Thompson) egy igen kétes értékű megegyezésre szánja el magát a hipermodern informatikai védelmi hálózattal büszkélkedő, fiatal amerikai mágnással, Jason Voltával (Jake Lacy), mialatt a támadások egyre csak sűrűsödnek...

English és Ophelia (Olga Kurylenko) együtt is akciózik, meg nem is

A Johnny English filmek középpontjában elvileg egy olyan "szuperügynök" áll, aki, noha megvan a magához való esze, egyszerűen vonzza a baleseteket, ám valahogy végül mégis mindig ki tudja vágni magát a slamasztikából. A gond csak az, hogy láthatóan maga a sokat improvizáló Rowan Atkinson sem tudja mindig eldönteni, hogy olyan retardált kretén legyen, mint közkedvelt szerencsétlenkedő figurája, azaz Mr. Bean, vagy próbálja inkább komolyan venni a szerepét, és hagyja, hogy maguk a faramuci szituációk fonákságai szolgáljanak a humor forrásául.Az utóbbihoz viszont sajnos egy igencsak jó és ütős forgatókönyvre lett volna szükség, amivel a Johnny English újra lecsap nem igazán rendelkezik. Így az eredmény egy igencsak furcsa és bizarr egyveleg, ami azonban túlságosan kevésnek bizonyul ahhoz, hogy végig lekösse az embert. Annyi biztos, hogy az első részhez képest sokkal kevesebb a jó poén, s bár egy-egy geg azért néha betalál, a látottakon nem egyszer inkább kínjában mosolyoghat az igazi felhőtlen szórakozásra vágyó néző.

Hősünk nem sokra menne a megbízható Bough (Ben Miller) segítsége nélkül

A hagyományos módszerek és virtus az új fenyegetések ellen központi témájának bevezetésével az alkotók próbáltak némi új színt és aktualitást vinni a szériába, ám kevés sikerrel. Ennek fő oka, hogy néhány momentumon kívül nem tudták kihasználni a szituáció fonákságában rejlő lehetőségeket, miáltal többnyire sajnos a helyzetkomikumra építő jelenetek sem igazán viccesek - vagyis összességében véve éppen a komédiák és paródiák lényegét képező humor lett eléggé lapos a filmben.Ezen pedig az sem segít, hogy az antagonista elég gyengécske: karikatúrának túl komoly, egy igazi főgonoszhoz pedig túl kevés karizmával rendelkezik. A negatív szereplők tekintetében csak a még mindig szemrevaló Olga Kurylenko-t illeti dicséret - annak ellenére, hogy karaktere kissé egysíkú és sztereotip, a színésznő valódi, elsősorban a férfiak számára imponáló jelenléttel bír az ezüst vásznon.

A miniszterelnök asszony (Emma Thompson) sem tudja eldönteni, English áldás-e vagy átok

A produkció másik fénypontja a veterán Emma Thompson által kiválóan alakított miniszterelnök, aki viszont remek karikatúrája lett a hasonló politikusoknak, hatásosan kifigurázva azok számító gondolkodásmódját.Mindezek ellenére a Johnny English újra lecsap sajnos mégis csak egy újabb felesleges folytatás, ami legfeljebb mérsékelt szórakozást képes nyújtani. Mindazonáltal ez is egy olyan vígjáték, melynél az élvezeti faktort nagyban befolyásolja a nézők egyéni ízlése - így a korábbi tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy a film akár még egész szép számokat is produkálhat a hazai mozikban.