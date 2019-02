Így neveld a sárkányodat 3. filmkritika

Az Így neveld a sárkányodat filmek a nyilvánvaló cukiság mellett olyan, fontos témákat dolgoznak fel szórakoztató formában, mint a felnőtté válás, a barátság, a veszteség vagy a másság elfogadása. A humoros és könnyed hangvétel azonban a kisebbek számára is nagyban megkönnyíti a látottak befogadását, amihez a felettébb színes és mozgalmas animáció úgyszintén hozzájárul.

Nézd csak, ott van Neytiri!

Így neveld a sárkányodat 3. előzetes



A 2010-ben indult trilógia immár elérkezett a befejező részéhez, a kezdetben a sárkányok ellen harcoló, majd velük békében együtt élő viking törzs történetének lezárásához. Az eddigi két epizód során kissé esetlen protagonistánk, az ifjú Hablaty a törzsfő fiából apja többé-kevésbé elismert örökösévé vált, folyamatos jellemfejlődésről téve tanúbizonyságot. Már csak egy ugyanolyan tartalmas, valamiféle hatásos csattanóval ellátott sztori kellett a befejezéshez - lássuk, megkapjuk-e ezt az eredetileg A rejtett világ alcímmel ellátott alkotástól!Amint arra az eredeti cím is utal, Hablaty egy eldugott sárkány-világot keres, amiről az apja, Pléhpofa mesélt neki még régen, kisgyerek korában. Az egyre inkább elszaporodó, a hibbant-szigeti idillt veszélyeztető sárkányvadászok hatására hősünk úgy dönt, megkeresi a sárkányok ősi otthonát, ahol reményei szerint az övéi nyugalomban élhetnek majd megszelídített házi kedvenceikkel.Azonban váratlanul feltűnik a színen egy új fúria, aki alaposan összezavarja a dolgokat, lévén Hablaty sárkány-barátja, Fogatlan teljesen rákattan a fajtájából még sosem látott, fehér nőstényre. A helyzetet kihasználva egy veszedelmes és könyörtelen sárkányvadász, Mogor mindent megtesz azért, hogy elválassza egymástól a barátokat, és a sziget összes sárkányát az uralma alá hajtsa. Hablaty nehéz döntés előtt áll, miközben azzal is szembesülnie kell, hogy menyasszonya, a belevaló Asztrid nem mindenben támogatja őt.

Hablaty és Asztrid szeret a tűzzel játszani

A narratíva továbbra is igen összetett, az eddigi szálakat logikus módon viszi tovább, sőt további fontos témákkal is bővül, mint például a felelősség, az elköteleződés és az elengedés. Van kellő bonyodalom és karakterfejlődés, s még ha egy-egy pillanatra úgy is érezzük közben, hogy egy helyben toporgunk, a történet hamar tovább lendül.Az újabb kihívást ezúttal elsősorban Mogor testesíti meg, aki némiképp egy újabb variáció ugyanarra a témára, a sárkányokat üldöző, a velük való békés együttélést kategorikusan elutasító hozzáállásra. Habár a fickónak van karizmája, túlságosan sok réteggel nem rendelkezik, és - alighanem a fent említettek miatt - sok hasonlóságot mutat az előző rész főgonoszával, Drákóval.

Mogor kedvenc játékszere a nyílpuska, de szónokolni is szokott

Tény, hogy a filmben akad néhány nem túl eredeti, az eddigi részeket ismerők számára egyfajta deja vu-ként ható ötlet, illetve egyszer némi Avatar-utánérzést is tapasztaltam. Ugyanakkor az is igaz, hogy egy ilyen, a Star Wars-hoz és hasonlókhoz képest relatíve igencsak parányi univerzumban, fix karakterekkel már elég nehéz újdonságot mutatni.Annak ellenére azonban, hogy a franchise mostanra érezhetően megfáradt kissé, épp jókor fejezték be a történetet. A sárkányok és az emberek kapcsolata is tágabb perspektívába került a lezárás által, miközben mind sztori, mind pedig érzelmi töltet szempontjából kielégítő módon sikerült pontot tenni Hablaty és Fogatlan felettébb szerethető kalandjai végére. További pozitívum, hogy az animáció a második rész óta is láthatóan fejlődött, ami a sokszereplős jeleneteknél és az akcióknál egyaránt megmutatkozik.

A világos és a sötét újfent egymásra talál - hát nem aranyos?

Ami engem személy szerint a legjobban zavart, az az volt, hogy az én mércém szerint már kicsit túltolták a humornak szánt kreténséget, de ez nyilván ízlés és szocializáció kérdése. Ezt viszont mintegy ellensúlyozza, hogy a cukiságot sikerült kimaxolni a produkcióban: a sárkányok macskákról és egyéb házi kedvencekről mintázott bohóckodása biztosan ellágyítja a kicsik és az állatbarátok szívét. Aki mondjuk nem az, annak eme széria eleve nem túlzottan ajánlott...Az Így neveld a sárkányodat záró epizódja alapvetően ugyanolyan remek családi mozi, mint elődei, és talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a gyerekek biztosan élvezni fogják. De szerintem az sem létezik, hogy a gyermeki énjüket egy kicsit is megőrző felnőttek ne érzékenyülnének el egy pillanatra sem ezen a filmen, melyben a szórakoztatás és a mondanivaló egészséges arányú egyvelege még mindig jól működik.