Halálos iramban: Hobbs és Shaw filmkritika

A Halálos iramban-filmek, illetve egyes szereplőik már olyannyira népszerűvé és profitábilissá nőtték ki magukat, hogy saját spin-offot, azaz önálló filmet kaptak az univerzumon belül. Ugyanakkor az is eléggé nyilvánvalóvá vált az utóbbi időben, hogy Dwayne Johnson és Vin Disel újabban nem jöttek ki jól egymással, így talán jobb is volt egy kicsit pihentetni a fősodor egyre sűrűbben érkező epizódjait.

Hobbs (Dwayne Johnson) és Shaw (Jason Statham) még nem nőtt ki az egymásra mutogatásból

Halálos iramban: Hobbs és Shaw előzetes



Johnson és Jason Statham esetében viszont nem akadt ilyen fennforgás, így nem volt akadálya, hogy párosuk külön kalandot kapjon. Kétségtelen, hogy a két keménykötésű színész, illetve Hobbs és Shaw karaktere között létezik valamiféle tesztoszteronfűtött kémia (rossz az, aki rosszra gondol), amit ki lehetett aknázni oly módon, hogy az akár még jól is elsülhetett. Ehhez persze nem ártott, ha a film oly módon illeszkedik a franchise-ba, hogy közben valamennyire egyedi tud lenni, illetve nem csak a két főszereplő közötti poénkodásból áll, hanem valóban szól valamiről.Az amerikai Diplomata Biztonsági Szolgálat ügynökeként tevékenykedő, kislányát egyedül nevelő Hobbs (Johnson) és az egykori brit elit kommandós, ám immár törvényen kívüli Shaw (Statham), habár kényszerűségből dolgozott már együtt, első találkozásuk óta folyamatosan osztogatta egymásnak a pofonokat és a beszólásokat. Azonban bármennyire is leszólják a másik tudását, szokásait és módszereit, ezúttal kénytelenek félretenni a rivalizálást egy rendkívül erős és veszélyes, közös ellenség legyőzésének érdekében.Brixton Lore (Idris Elba), a kibernetikailag felturbózott anarchista és emberei mindenáron meg akarnak szerezni egy alattomos biofegyvert, melyet Shaw MI6-nél szolgáló húga, Hattie (Vanessy Kirby) védelmez. A nő azonban igencsak szorult helyzetbe kerül, és a két nagymenő segítsége mellett nem kevés bátorságra és egy jó tervre is szüksége lesz ahhoz, ha meg akarja menteni az emberiséget egy újabb őrült mészárlástól és egy igencsak sötét jövőtől...

Brixton Lore (Idris Elba) szó szerint vaskézzel osztogat

A sztori maga ugyan igencsak klisészerű, ám tény, hogy megvan benne a Halálos iramban-filmek három fő alappillére: menő verdák, kemény bunyók, na és nyilván a család. A dolgokat persze itt is ugyanúgy túltolják, vagyis irreális akciózásból sincs hiány, ám eme spin-off szerencsére még kevésbé veszi komolyan saját magát, mint a fősodor egyes részei.Habár az alkotók bedobnak egy-két próbálkozást velősebb témákkal kapcsolatban, mint amilyen például a fenntarthatóság, a modern terrorizmus vagy a média manipulációjának problematikája, ennek ellenére végig nyilvánvaló, hogy a hangsúly nem erre, hanem sokkal inkább a humorra helyeződik.

Esetleg ki tudnád kerülni a bukkanókat?

Annak a komolysághoz viszonyított aránya nagyjából rendben is van, és a poénok többnyire jók vagy vállalhatók - kivéve, amikor feleslegesen túlnyújtanak egy-egy kínossá váló jelenetet vagy amikor túl sok az olyan típusú szöveg, hogy kinek nagyobb a micsodája.Ennek ellenére Johnson és Statham párosa továbbra is jól működik, bár az kérdéses, mennyi potenciál akad még az őket középpontba állító történetekben. Az mondjuk nem baj, hogy Shaw húga, Hattie itt valamelyest közéjük ékelődik, ami kicsit érdekesebbé teszi a kettejük közötti dinamikát és interakciót.

Hattie Shaw (Vanessa Kirby) sem megy a szomszédba egy kis keménységért

Vanessa Kirby viszont annyira dögös és belevaló, hogy általában még azt is képes feledtetni velünk, hogy a karaktere eléggé elnagyoltra sikeredett. Idris Elba hasonlít hozzá olyan szempontból, hogy újfent meglehetősen sablonos antagonistát alakít, de legalább bír egy kevés mélységgel a figurája, a színész karizmája pedig megmenti azt a totális érdektelenségtől.A sztori pedig, még ha nem is nagy szám, arra alkalmas, hogy kibővítse a két protagonista háttértörténetét, így az ő esetükben picit talán még jellemfejlődésről is beszélhetünk. Ezáltal a Hobbs és Shaw lényegében sikeresen hozzáad valamit a Halálos iramban franchise-hoz, miközben egész kellemes szórakozást nyújt, az agykikapcsolós fajtából. Ennél többet pedig aligha lehetett várni tőle...