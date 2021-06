Halálos iramban 9. filmkritika

Anno a Halálos iramban 8. részéhez készült kritikámban volt bátorságom feltenni ama költői kérdést, hogy lehet-e még hova fokozni a szériára jellemző, a fizikának és a józan észnek gyakran ellentmondó, képtelennél is képtelenebb autós és akciófilmes mutatványokat. Nos, természetesen lehetett... Az igazi kérdés csak az, vajon mennyire volt érdemes?

Habár az utóbbi egy-két rész már valóban feszegette a franchise határait, alapvetően szórakoztató és látványos akciófilmnek bizonyult, a még inkább a komédia irányába kacsingató Hobbs és Shaw spinoffal egyetemben. Azonban, mint általában, amikor túlfeszítik a húrt, egy idő után eljön az a pont, amikor mindez márA Halálos iramban franchise életében most érkezett el ez a pillanat: a látottak alapján immár leginkább csak hitetlenkedve csóválhatjuk a fejünket, a hallottak pedig olyannyira erőltetetten és elcsépelten hatnak, hogy még a Shakespeare-szintű párbeszédektől idegenkedők is legszívesebben befognák a fülüket. Mindez annak ellenére, hogy a látvány továbbra is ott van, a tájak gyönyörűek, a verdák hasítanak, a szereplők pedig alapvetően olyanok, mint eddig...

Roman (Tyrese Gibson) és Dom (Vin Diesel) az autókon kívül a fegyvereket is magabiztosan használja

A sokat megélt Dominic Toretto (Vin Diesel) immár letelepedett fiával és Letty-vel (Michelle Rodriguez), de azért természetesen mindig akad valami, amivel vissza lehet őt rángatni az események sűrűjébe. Ez alkalommal legalább annyira a váratlanul a semmiből felbukkanó öccse, Jakob (John Cena) szolgáltatja az ürügyet, mint Mr. Senki (Kurt Russell) hirtelen eltűnése a mexikói dzsungelben.A kémfőnök által elhintett infó révén az újra összeállt csapat egy olyan fegyver nyomára bukkan, melynek birtokosa gyakorlatilag az egész világ felett átveheti a hatalmat. Hőseink felspécizett verdáik volánja mögött nekivágnak, hogy megszerezzék a fegyver két, a világ különböző táján elrejtett darabját.Csakhogy Dom elhidegült és ellenséggé vált, szintén a nemzetközi kémkedés világában ténykedő öccse ugyancsak a fegyverre hajt, és jól fizetett fogdmegjei élén egy lépéssel bátyja előtt jár. Ráadásul a kiberterrorista Cipher (Charlize Theron) személyében szert tesz egy felettébb veszélyes és kiszámíthatatlan szövetségesre...

Jakob Toretto (John Cena) is kíváncsi rá, mit ajánlhat neki Cipher (Charlize Theron)

A "kémkedés autókkal" koncepciója tehát mostanra szinte teljesen átvette a szerepet a feltuningolt kocsikkal való utcai versenyzéstől, még ha egy-két percet az utóbbiból is hozzánk vágnak az alkotók. A hangsúly azonban már egy ideje sokkal inkább, melyet a Halálos iramban 9. még sohasem látott szinten művel - a ripityára tört járművek terén a filmnek alighanem sikerült újabb világrekordot felállítania.Abszolút jogos tehát a kérdés: vajon mennyire akarnak elmenni a képregényszerű fantasy-mesék irányába? És ezt nem pusztán az embertelen léptékű zúzás hatása mondatja velem, mivel sok minden más, amit láthatunk, néha már több mint kínos...A birodalmi rohamosztagosoknál is rosszabbul célzó katonák, repülővel elkapott autó, elektromágnessel szalmabábuk módjára hajigált járművek, autó az űrben, leomló hídon való átszáguldás és egyéb hihetetlen megmenekülések - ami csak a fogyasztói társadalomban nevelkedett nemzedék szemének és szájának ingere.

Letty (Michelle Rodriguez) megérti Mia Toretto (Jordana Brewster) aggodalmát a családja iránt

A narratíva megpróbálja ugyan kontextusba helyezni a bemutatott események valószínűtlenségét, mintha csak egy-egy pillanatra kikacsintana a nézők felé, ám azt igencsak erőltetett módon teszi. A baj az, hogy miközben mindenki tudja, hogy, a szereplők alapvetően mégis komolyan játsszák sokszor drámainak szánt szerepüket.Úgy vélem, ez az egész koncepció már csak akkor működhetne, ha az alkotók elengednének jóformán minden komolyságot, és gyakorlatilag egy az egyben a műfaj paródiájaként kezelnék a cselekményt és a párbeszédeket. Ám ha csak elvétve teszik ezt, miközben máskor azt várják, hogy a néző halálra izgulja magát a székében, akkor, azt hiszem, nagyon rossz irányba mennek.Ugyanakkor az sem javít a helyzeten, hogy az egész koncepció immár olyannyira elfáradt, hogy láthatóan az alkotók sem igazán tudják, hogyan lehetne némi frissességet lehelni a szériába. Próbálkozni próbálkoznak ugyan, de az elcsépelt filmes utalások sajnos nem igazán segítenek, egyébként pedig

Kösz a fuvart, innen átveszem...

Így például az, hogy szinte minden egyes helyszínen csajok tucatjai riszálnak a járgányok mellett, noha vonzó a férfiszemnek, már kezd baromi egyhangúvá és unalmassá válni. Világos, hogy ez hozzátartozik a dögös verdákkal és a versenyekkel kapcsolatos életérzéshez, ez azonban mostanra újabb kötelező sablonná vált, melyet láthatóan nem tudtak elengedni vagy némiképp más köntösbe öltöztetni az alkotók - miközben furcsa módon magukat a versenyeket már majdhogynem el is engedték.Azonban még ennél is nagyobb baj, hogy a film cselekménye módfelett döcögős, illetve egészében véve. A család fontosságának további sulykolása persze nem lep meg senkit sem, a narratíva azonban túlságosan sokat és nehézkesen tálalva foglalkozik a kérdéssel. Mivel mást már nem tudtak kitalálni az alkotók, nyolc epizódot követően behoztak egy újabb "elveszett" szereplőt Dom életéből az öccse személyében.

Bukósisak nélkül sokkal jobb a fíling

A Dom és Jakob ifjúkorára való visszatekintések önmagukban még nem lennének problémásak, talán csak azt leszámítva, hogy a karakterek fiatalabb változatai nem igazán hasonlítanak az idősebbekre.Ugyanakkor rengeteg az utólagos belemagyarázás, a félvállról odavetett magyarázat és a nehezen hihető fordulat, ami megnehezíti számunka a kétkedés felfüggesztését. Úgy is mondhatnám, rettenetesen kilóg a lóláb, hogy, illetve a szokásos "coolsághoz" és pózoláshoz.Ilyen húzás többek között Shaw eszement durván vezető anyjának (Helen Mirren) feltűnése, ami teljesen értelmetlen és öncélú a cselekmény szempontjából. Jason Statham és Dwayne Johnson hiányában meg különösen, akik közül az utóbbi állítólag azért nem jutott szerephez, mert összerúgta a port Vin Diesellel. Ám annyi baj legyen, hiszen John Cena-t sikerült megnyerni az ügyeletes keményfiú-ellenlábas megformálásához...

Asszed nem merem leordítani a fejed, bátyó?!!

lehet hát a szemtanúja az, aki úgy dönt, hogy neki márpedig látnia kell eme produkciót. Való igaz, a Halálos iramban 9. a 2. rész, azaz a Halálosabb iramban óta az első olyan epizód, melynek forgatókönyvét nem Chris Morgan írta, aki a Hobbs és Shaw-ban is közreműködött.Mindazonáltal könnyen lehet, hogy sokkal többet más sem tudott volna kihozni belőle, hiszen már nemigen lehetett hová fokozni a korábban látottakat. Ahhoz, hogy valamilyen szinten érdekes folytatás születhessen, szükség lett volna némi igazi kreativitásra az ugyanabban a szűk dimenzióban, ám a korábbiaknál is nagyobb volumenben való gondolkodás helyett.Szerencsére immár tudható, hogy. Persze ha Harrison Ford lehet 80 évesen Indiana Jones, akkor Vin Diesel vajon miért ne játszhatná hasonló korban is Dominic Toretto-t?