Halálod appja filmkritika

Ma már szinte mindenre létezik applikáció az okostelefonjainkon, amit csak el tudunk képzelni - míg némelyik rendkívül hasznosnak bizonyul mindennapi életünk során, addig mások csupán szórakoztatnak vagy éppen bosszantanak bennünket. Az elsőfilmes író-rendező Justin Dec-nek ennek fényében az jutott az eszébe, hogy vajon miért ne létezhetne a poén kedvéért egy olyan kis programocska, ami megjósolja a halálunk időpontját? Maga a koncepció mindenképp érdekes és aktuális, a kérdés csak az, hogy egy film keretein belül vajon mit tudott kihozni belőle...

A hátborzongatóan sejtelmes, agresszív és letörölhetetlen app hatásait és terjedését a fiatal kórházi nővér, Quinn Harris (Elizabeth Lail) szemszögéből követhetjük, aki először az egyik, műtétre váró beteg rejtélyes halála kapcsán értesül a létezéséről. Végül kíváncsiságból ő maga is letölti a programot, ami nem kis megdöbbenésére csupán három napot jósol neki az életéből.Bár Quinn először nem aggódik különösebben, a mind gyakrabban jelentkező és egyre ijesztőbb hangok és látomások hatására kezd kétségbe esni. Miközben a munkahelyén és a még otthon élő testvérével, Jordannel (Talitha Bateman) is meggyűlik a baja, a magára maradt lány nem tudja, kihez fordulhat segítségért.Egészen addig, míg össze nem fut a hasonló cipőben járó Matt-tel (Jordan Calloway), akivel igyekeznek a dolog mélyére ásni, hátha megtalálják a kiutat szorult helyzetükből. A kitartó apptól azonban továbbra sem tudnak megszabadulni - a hátralévő idejüket mutató, könyörtelen számláló egyre csak pörög, ráadásul egyre vadabb dolgok történnek körülöttük.

Quinn Harris (Elizabeth Lail) megdöbbenve konstatálja, mennyi van még hátra

A Halálod appjában megvan a potenciál akár egy egész jó kis horror-thrillerre, ami mondjuk a "mindenki sorsa előre meg van írva" elvet követő predesztináció és a Vissza a jövőbe-féle "bármikor változtathatunk a jövőnkön" filozófiája közötti ellentmondást boncolgatja, miközben persze a lelkünket is borzongatja.A narratíva valóban bedob ezt-azt, sőt egy-egy pillanatra még az önbeteljesítő jóslatok dilemmájának mezsgyéjére is rátéved, hogy aztán hamar ejtse is a témát, és átváltson inkább a szokásos családi problémákra, némi munkahelyi zaklatással megspékelve.Ezzel önmagában nem is volna semmi gond, amennyiben némi súlyt adna a cselekménynek, ami azonban túlságosan is csapongó ahhoz, hogy kicsit is komolyan vehessük. Ami pedig a feszültség- és félelemkeltést illeti, sajnos alapvetően megint csak egy ijesztgetős horrort kapunk, a műfajra jellemző közhelyekkel.

Dr. Sullivannek (Peter Facinelli) nem kell félnie a korai haláltól

Justin Dec számos különböző, régi-új horrorhoz visszanyúlt ötletekért - a Végső állomás-filmektől kezdve az Ördögűző-féle horrorokig van itt minden. Az eredmény egy igencsak furcsa egyveleg, ami azonban nem igazán mélyen szántó, és hiába az érdekes koncepció, ha azzal nem párosul semmi eredetiség. A modern és a hagyományos elemek összekeverése pedig önmagában nem elég, mivel egységes stílus és történetvezetés híján tudnának csak jól működni együtt.Ráadásul Dec láthatóan nem igazán tudta eldönteni, milyen filmet akar készíteni, így a horrorokra és a vígjátékokra jellemző elemek úgy váltakoznak, hogy a néző számára szinte lehetetlen azok követése, pláne érzelmileg. Időnként annyira előtérbe kerül a komikus vonal, hogy az akár paródiaként is értékelhető - emiatt viszont a sztori és maga a prezentáció sem annyira félelmetes vagy átütő, mint amennyire lehetne.

Jordan Harris (Talitha Bateman) nem a nyolcadik utastól retteg, hanem csak a névrokonától

Halálod appja előzetes

Mindennek ellenére a produkció rendelkezik azzal a pozitívummal, hogy nem veszi túlságosan komolyan magát, minek köszönhetően időnként egészen vicces tud lenni. Egyes karakterek, mint például a telefon-hacker vagy az átkokat megszállottan tanulmányozó pap egészen eredetinek hatnak, jelenlétük pedig jópár derült pillanatot okoz. Kár, hogy Dec nem követi végig ezt a vonalat, vagyis hogy mind a forgatókönyvből, mind a rendezésből hiányzik a következetesség.Összességében a Halálod appja egy teljesen átlagos, ijesztgetős horrorfilm, ha az alkotásnak csupán ezt az oldalát nézzük. Sőt ha úgy vesszük, hogy szinte semmit sem képes kihozni egy jó koncepcióból, akkor még annál is rosszabb a helyzet. Ugyanakkor a maga örült, bűnös módján mégis képes annyi élvezetet okozni a közönségének, hogy az valamelyest kiemelje a totál szürkeségből - ennek köszönhető az is, hogy az értékelés során a közepeshez képest picit felfelé billent a mérleg nyelve.