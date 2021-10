Gyilkos Halloween filmkritika

A vértelen Vérontó után, mintha csak valamiféle hiánypótlás volna, a mozik egyre inkább felcsavarják a vérontást. Ha egy történelmi alkotás, mint Az utolsó párbaj, képes volt literszámra ontani eme élethez nélkülözhetetlen vörös folyadékot, képzelhetitek, hogy egy vérbeli slasher film, amely John Carpenter horrorklasszikusa nyomán készült, végképp nem fogja megállítani a vérzést.

Ilyen vagy olyan formában a széria immár több, mint tíz különböző epizódot számlál, melyek minősége szokás szerint leginkább fordított arányban áll a mennyiséggel. Hiába adott egy ikonikus pszichopata sorozatgyilkos a nagydarab, kifejezéstelen maszkot viselő, hidegvérrel gyilkoló Michael Myers személyében, ha azt számtalanszor felhasználják mindenféle középszerű vagy gyenge narratívájú alkotásban, az idővel ugyanúgy képes "elkurvulni", mint a legtisztább lelkű hercegkisasszony egy bordélyházban.Ennek ellenére a népszerűvé vált figurák és műfajok újra meg újra előkerülnek, mivel a jelek szerint mind az alkotók és a stúdiók, mind a közönség részéről igény mutatkozik rájuk., és az azt követő részek figyelmen kívül hagyásával készült, nem kis részben a nagy rajongó, forgatókönyvíróként és executive producerként közreműködő Danny McBride ambíciójának köszönhetően. A sikerre való tekintettel az alkotók - természetesen a résztvevő stúdiók jóváhagyása mellett - belevágtak a következő epizód elkészítésébe, amelyet egyébként már a 2018-as produkció stáblistás jelenete is előrevetített.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ezúttal kénytelen a kórházban kibekkelni az eseményeket

A Gyilkos Halloween története közvetlenül a 2018-as események után veszi fel a fonalat, amikor is a büntetését töltő Michael Myers (James Jude Courtney) megszökött a rabságból, és Halloween idején újra gyilkolni kezdett. A poszttraumás stressztől szenvedő Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), Michael egykori ámokfutásának egyik túlélője lányával, Karennel (Judy Greer) és unokájával, Allysonnal (Andi Matichak) végül rágyújtotta házát a rettegett gyilkosra, abban a tudatban, hogy a lángok végre végleg végeznek vele.A terminátor üzemmódban működő rém azonban nem adja könnyen magát, és amikor a kiérkező tűzoltók eloltják a lángokat, segítségükért cserébe őket is nagy kegyesen megszabadítja az élet viszontagságaitól. Miközben a mit sem sejtő, frissen operált Laurie a kórházban igyekszik maga mögött hagyni a történteket, lánya és unokája összeállnak Michael első, 1978-as mészárlásának többi túlélőjével, hogy egyszer s mindenkorra megszabaduljanak tőle. A hajtóvadászat azonban nem pont úgy alakul, ahogyan elképzelték...

Tommy Doyle (Anthony Michael Hall) nem fél szembenézni a pszichopatával

Az exploitation angol kifejezés az olyan filmes alkotásokra használatos, melyek elsősorban a pénzcsinálásról szólnak azáltal, hogy kiaknázzák a közönség alantasabb (szexszel, erőszakkal stb. kapcsolatos) igényeit.

A cselekmény, mely nem éppen bonyolult, kicsit. Michael változatos bemutatója a slasher filmek kedvelőinek minden bizonnyal nagyon bejön majd, ugyanakkor igencsak az exploitation kategória közelébe sodorja a produkciót.A folytonos öldöklést a szereplők háttérsztorija igyekszik ellensúlyozni, mérsékelt sikerrel. Az alapfelállás ugyanaz, mint ami az elmúlt évtizedek során immár sablonná vált Hollywoodban: adott egy idillikus amerikai kisváros, melyben rendkívüli események történnek. A kérdés pedig nem más, mint hogy hogyan birkózik meg a helyi közösség, illetve az egy vagy több, kitüntetett főhős a kihívással.

Laurie unokája, Allyson (Andi Matichak) sem bír tétlenül ülni a popsiján

A sztori elmélyítése céljából, egyrészt a korábbi részekből származó, másrészt újonnan felvett jelenetek formájában. Hogy némileg elterelje a figyelmet az eddig középpontban álló, ám éppen sebesült Laurie karakteréről, a narratíva utólagosan kibővíti a cselekményt a többi korabeli túlélő, illetve a Myers elfogásában résztvevő Frank Hawkins seriffhelyettes (Will Patton/Thomas Mann) történetével.Az még rendben is van, hogy a konfliktust a különböző emberi sorsokon keresztül igyekszik megközelíteni a film, azonban az egész egyre inkább széthullik, ahogyan a tömeg és az indulatok elszabadulnak.A csapongó narratíva mellett az egyik fő probléma az, hogy, ami lényegét tekintve annyi, hogy a gonoszt nem lehet erőszakkal elpusztítani, különben mi magunk is azzá válunk. Másrészt pedig tény, hogy az emberek könnyen pánikba esnek, de annyira azért nem hülyék, mint amit ebben a filmben időről időre tapasztalhatunk (ez egyébként a horrorok tipikus hibája).

Michael Myers (James Jude Courtney) már gyerekként is szeretett az ablakon kifelé bámulni

Gyilkos Halloween előzetes

Ami Michael Myers-t illeti, ő lényegében egy érzéketlen gyilkológép, aki sosem fél vagy tétovázik, egyszerűen csak teszi a dolgát, rezzenéstelen arc(maszk)kifejezéssel. Mivel azonban a sztori ez esetben következetlen,- annyi biztos, hogy egyszerre nem lehet egy számító zseni, aki káoszba taszítja a várost, és egy primitív vadállat egy kisgyermek értelmi szintjén.Ráadásul antagonistánk látszólag sebezhetetlen - illetve, bármi történjék is éppen a filmvásznon. Habár akad némi humora, ám önkritikája annál kevésbé, miáltal a Gyilkos Halloweent valóban nehéz komolyabban venni puszta ereszd el a hajam vérfürdőnél.