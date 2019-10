Gemini Man filmkritika

A Gemini Man egy újabb olyan hollywoodi produkció, melyet (jelentős részben) Magyarországon forgattak, minek köszönhetően a film már a premier előtt igen tekintélyes hírverésben részesült hazánkban. Ráadásul az európai díszbemutatót éppen Budapesten tartották, melyen többek között maga a főszereplő Will Smith, Ang Lee rendező, valamint Jerry Bruckheimer producer is tiszteletét tette - az eseménysorozatról összefoglaló is készült . Smith ugyanolyan laza és jó fej volt, mint amit már megszokhattunk tőle, lelkesen népszerűsítve az egyébként sok hányattatást megélt produkciót.

The Fresh Prince (Will Smith) vs. Henry Brogan (Will Smith)

A sztori alapötlete ugyanis már vagy húsz éve tobzódott különféle stúdiók és alkotók között, mire végre realizálódott. A késlekedés oka elsősorban az volt, hogy a technika még nem teljesen állt készen a megvalósításhoz - vagyis ahhoz, hogy a főszereplő fiatalkori énjét élethűen sikerüljön megjeleníteni a mozivásznon. 2019-ben viszont Will Smith megfiatalítása már szinte rutinszerűnek tűnik az immár általánosan alkalmazott technikával, ahogy azt például a Tron folytatásában vagy a Marvel filmekben is láthattuk. Miközben a digitális technika esetében csak néha lóg ki a lóláb,Az évtizedek óta az amerikai kormánynak dolgozó bérgyilkos-mesterlövészt, Henry Brogant (Smith) egyöntetűen kora legjobbjának tartják a szakmájában, mivel. Henry-t azonban egyre inkább kísértik az általa hidegre tett delikvensek, és kételkedni kezd a saját szerepében, ezért a visszavonulás mellett dönt.Ebből a szakmából azonban nem is olyan könnyű kiszállni, mint ahogy hősünket sem hagyja csak úgy meglépni az egyik, sajátos elképzelésekkel rendelkező főnöke, Clay Varris (Clive Owen). Henry végül kénytelen menekülőre fogni a dolgot, és csupán két emberre, az ügybe szintén belekeveredő Danny-re (Mary Elizabeth Winstead), illetve régi bajtársára, Báróra (Benedict Wong) támaszkodhat.Ráadásul a helyzet még rosszabbra fordul, amikor egy, a Henry fiatalkori énjéhez kísértetiesen hasonlító, hajlíthatatlan bérgyilkossal (szintén Smith) kell szembenézniük...

Henry és Danny (M.E. Winstead) szimpátiából a slamasztikába kerül

Be kell vallanom, hogy amikor először láttam a Gemini Man előzetesét, rögtön a Rian Johnson- és Bruce Willis-féle Looper jutott eszembe a koncepció - a főhős megküzd fiatalabb önmagával - miatt, és úgy tűnt, ez csak egy újabb koppintás lesz. Amikor azonban megtudtam, hogy Ang Lee a rendező, reménykedni kezdtem, mivel a patinás direktor (Tigris és Sárkány, Hulk, Pi élete) nem szokott csak úgy bármit elvállalni.A művészi és etikai vonatkozások, mint mindig, ezúttal is fontosak voltak Lee számára, és azt kell mondjam, a Looper sztorija valójában szinte egyáltalán nem köszön vissza legújabb filmjében, legfeljebb a narratíva hasonlít valamelyest. A jó és a rossz ellentéte, habár kissé leegyszerűsítve, azért itt is elgondolkodtató módon került tálalásra, és a Gemini Man kétségtelenül bír némi mondanivalóval a jövőre nézve, még ha nem is ez az első alkalom, hogy hasonló gondolatokkal találkozunk.

Clay Varris (Clive Owen) a maga módján terelgeti a veszélyes fiatalembert

Ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy maga a történet kevés meglepetéssel szolgál, sőt egy idő után eléggé kiszámíthatóvá válik. Az egy dolog, hogy, de sajnos a többi szereplő - részben talán Henry kivételével - sem rendelkezik túlságosan nagy mélységgel, ami nem igazán tesz jót az empátiának és az átélhetőségnek.Ennek ellenére a színészi játékra nem lehet különösebb panaszunk. Will Smith a dupla szerepben is jól teljesít, amennyire a lehetőségei engedik. M. E. Winstead még mindig jó színésznő, még ha nincs is sok alkalma a csillogásra, a többiek pedig szintén hozzák a kötelezőt.Az alapvetően visszafogott, ám a megfelelő pillanatokban bedobott humor szintén dob valamennyit az élvezhetőségen. A helyszínek és a verekedések látványosak, a cselekmény pedig többnyire pörgős, így már csak emiatt sincsen túlságosan sok időnk unatkozni.

Vajon miért van olyan érzésem, mintha magam elől futnék?

A koreográfia, az akció, illetve a fényképezés tetszetős, innovatív, és a megszokottnál realisztikusabbnak hat, ami aligha véletlen - a filmet ugyanis digitálisan és extra magas frame rate mellett, 120fps-sel forgatták. Emiatta színészek mellett, amire időnként az átlagnál valamivel erőteljesebb 3D "térhatás" is rátesz egy lapáttal.Mindazonáltal az efféle hiperrealisztikus megjelenítés alkalmanként inkább zavaró, mintsem áldásos, mivel nézőként azért általában az sem célja senkinek, hogy a kész produkció megtekintése közben olyan érzése legyen, mintha maga is részese lenne a forgatásnak.Az viszont felettébb örvendetes, hogy. Ráadásul a számos turisztikai látványosság (Halászbástya, Széchenyi Fürdő, Vajdahunyad vára stb.) szereplése félig felér egy reklámfilmmel, aminek magyarokként mi is csak örülhetünk.

Ha csak megmozdulsz, lyukat ütök belém!

Habár a Gemini Man távolról sem váltja meg a világot, és a hibáktól sem épp mentes, mégis elég látványos és szórakoztató ahhoz, hogy a hasonló mozik, illetve Will Smith kedvelőinek megérhessen egy mozijegyet. És ha nem is túl markánsan, de valamelyest azért mégiscsak meglátszik Ang Lee keze nyoma a produkción, ami ezáltalA Gemini Man október 10-től látható a hazai mozikban, a kritika kivételesen egy héttel hamarabb jött, de legalább van idő jegyet foglalni.