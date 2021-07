Fekete Özvegy filmkritika

Most, hogy végre világszerte újra nyitnak a mozik, némi késéssel a Marvel-moziverzum (MCU) is tovább düböröghet. Mivel azonban a Fekete Özvegy az ún. 4. fázis kezdetét jelenti - a 3. fázist a Pókember: Idegenben zárta le még 2019 közepén, a pandémia kitörése előtt -, a dolgot akár úgy is felfoghatjuk, hogy semmi gáz, hiszen úgyis tiszta lappal vágunk neki az MCU legújabb, jónéhány filmen átívelő fejezetének.

A helyzet ellenben az, hogy, mivel cselekménye valahol az Amerika Kapitány: Polgárháború és a Bosszúállók: Végtelen háború eseményei között, látszólag nem sokkal az előbbit követően játszódik, ami pedig a 3. fázis kezdetét jelentette.Ez már csak azért is így van, mert a Bosszúállók sorait erősítő, ám az Amerika Kapitány szakadár, illegálisnak minősített csoportjához tartozó Romanoff sorsát immár minden rajongó ismerheti a Bosszúállók: Végjáték c. epizódból. Vagyis a címszereplésével elkészült produkció lényegében egyfajta utólagos lezárást nyújt a Fekete Özvegy számára, kinek karaktere ezzel elvileg végleg búcsút int az MCU és a közönség felé.

Natasa Romanoff (Scarlett Johansson) szó szerint bujkálni kényszerül

Natasa Romanoff (Scarlett Johansson) menekülőben van, miután segített Amerika Kapitánynak és társainak, akik nem voltak hajlandók elismerni a Bosszúállók kezét megkötő, ténykedésüket az aktuális politikai hatalomnak alárendelő Sokoviai Egyezményt. Az események alakulása azonban újra összehozza egykori "családjával", akikkel annak idején együtt kémkedett az USA-ban a KGB számára.Míg Natasa azóta sikeresen szakított sötét múltjával és csatlakozott a Bosszúállókhoz, addig fogadott húga, Jelena (Florence Pugh) még mindig Drejkovnak (Ray Winstone), a szupertitkos Vörös Szobát és a Fekete Özvegy programot működtető, könyörtelen zsarnoknak dolgozik.A két lány csupán a szebb napokat látott "családfő", Alekszej Sosztakov (David Harbour), avagy az Amerika Kapitány egykori orosz ellenfeleként elhíresült Vörös Őr, illetve a szintén Özvegynek kiképzett tudós, Melina (Rachel Weisz) segítségében reménykedhet, ha végleg meg akar szabadulni Drejkovtól.

Melina (Rachel Weisz) tudós létére nem idegenkedik a puskától sem

A véletlennek köszönhetően tehát e heti kritikánk egyik fő témája - a Halálos iramban 9-hez hasonlóan - újfent a család, legfeljebb kissé más köntösben. Szerencsére saját keretein belül a Fekete Özvegy meggyőzőbb és jóval kevésbé elcsépelt módon foglalkozik az összetartozás és az egymásra utaltság kérdésével, miközben képes fenntartani az érdeklődést és kellő szórakozást nyújtani.Ennek titka, hogy a produkciónak többnyire sikerül megfelelő módon adagolni az ehhez szükséges komoly és komolytalan momentumokat, illetve hangvételt, nagyjából konzekvens módon azzal, amit az MCU filmektől már megszokhattunk. Emellett valamennyit hozzá is ad ehhez az állandóan táguló univerzumhoz, s bár azt nem állítanám, hogy e történet elbeszélése nélkül nem tudnánk aludni, a visszatekintésen túl némiképpen még előremutatónak is nevezhető.

Jelena (Florence Pugh) inkább Pókembert tekinti példaképének

Ugyanakkor a visszatekintés kétségkívül alapját képezi a cselekménynek, mivel általa, illetve magába az Özvegy-programba. Natasának és Jelenának, akiket gyerekkoruktól fogva a KGB ügynökének és gyilkosának képeztek, sohasem volt lehetősége normális életet élni, minden fontos kérdésben mások döntöttek helyettük. Ennek fényében Natasa története is más megvilágításba kerül, akinek végül sikerül önmaga urává válnia, ám sötét múltja tovább kísérti.Hősnőnk markáns kontrasztot képez Jelena karakterével, aki ugyan rendkívül céltudatos és tudja, hogyan legyen sikeres abban, amire kiképezték, fogalma sincs, hogyan kellene független nőként és emberként funkcionálnia. Emiatt egyrészt halálos fegyver, másrészt igen gyerekes tud lenni, aki egy kicsit még irigykedik is Natasára, kigúnyolva annak népszerűségét és pózolását.

A sokat látott Alekszej (David Harbour) nem szeretné elengedni a lányok kezét

, melyet sikerrel egyensúlyoz az egyébként eléggé erős drámai vonallal. A családfői szerepben tetszelgő, ám elsősorban saját hírnevének élő Vörös Őr úgyszintén tipikusan komikus és egyben tragikus figura. Habár Alekszej megnyilvánulásai többször is derültséget okoznak, a figura ugyanazon korlátai nem csupán saját, de mások életére nézve is súlyos következményekkel járnak.A narratíva úgyszintén sikerrel emeli ki a címszereplő egyik legfőbb tulajdonságát, a humanitást, melyet brutális és embertelen kiképzése ellenére is képes volt megőrizni (miáltal a közönség számára is pozitív példával szolgálhat).A fekete humor és a súlyos témák egyvelege időnként igen sajátos, mondhatni morbid hangulatot eredményez, ez azonban abszolút jól áll a produkciónak. Amikor kell, a színészi játék igen színvonalas, a forgatókönyv erősebb pillanataival megtámogatva képes némileg kiemelni a produkciót az akciófilmek átlagos szürkeségéből.

Black "Skywalker" Widow akcióban

Na azért persze nem minden fenékig tejfel, hiszen az erősebb pillanatok mellett akad jónéhány gyengébb is., még ha nem is akkora mennyiségben tolják őket az arcunkba, mint a Halálos iramban 9. esetében.Noha az ellenfelei küzdőstílusát lemásolni, illetve ahhoz teljességgel alkalmazkodni képes Taskmaster feltűnése az egyik antagonista szerepében sok rajongó számára lehet pozitívum, a karakter története igen nagy csavart kapott a képregényekhez képest - mondhatni némileg ?megerőszakolták? annak érdekében, hogy valahogy beleférjen a film cselekményébe.Mivel a sztori számos ponton kapcsolódik az előzményekhez, néha kicsit nehéz követni a narratívát, vagyis. A kelleténél talán kicsit több üresjárat miatt pedig néha nehéz megállni, hogy az ember ne pillantson rá az órájára.

Taskmaster egy másik ismerőssel a háttérben

Fekete Özvegy előzetes

Amikor viszont akcióra és harcra kerül a sor, azok igencsak pörgősek és látványosak. Azt pedig nekünk, magyar nézőnek külön élvezet - bár egyúttal kissé furcsa - látni, milyen üldözéseket vágnak le a Budapesten, az általunk is jól ismert helyszíneken. (Bizony, a Fekete Özvegy azon ritka produkciók közé tartozik, melyben fővárosunk önmagát alakítja valamely más európai nagyváros helyett.)Összességében véve a film, habár nem váltja meg a világot, alapvetően újfent hoz egy bizonyos színvonalat, amit az MCU-tól immár megszokhattunk. A célját lényegében eléri, és, miközben tovább pörgeti a Marvel mozgóképes univerzumát. Apropó, világépítés: a stáblista utáni jelenet érdekes csavart tartalmaz, valamelyest előrevetítve, mire számíthatunk a következő néhány évben érkező MCU moziktól.